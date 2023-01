Kendi de çocuk yaşta yıldız olmuştu… Ünlü oyuncu kızına kameraları yasak etti: Benim yaşadıklarımı yaşamayacak!

Haberin Devamı

KÜÇÜCÜK YAŞTA KAMERA KARŞISINA GEÇMİŞTİ

Onu daha 20 yaşındayken dünya yıldızı yapan Buffy The Vampire Slayer adlı dizide vampirleri avlayan amansız bir avcıyı canlandırdığında herkes adını ezberlemişti. Sarah Michelle Gellar, daha küçücük bir çocukken birçok yapımda rol almaya başladı hatta çocuk yıldız kategorisinde ödüller kazanarak Hollywood’da adını sağlama aldı. I Know What You Did Last Summer, Scream 2 ve özellikle de Cruel Intentions filmleriyle yıldızlaşan Sarah Michelle, genç yaşta olmasına rağmen geleceğin parlak yıldızlarından biri olarak görülüyor, filmlerinde ve dizilerinde üstlendiği rollerle yeni bir seks sembölü olarak da lanse ediliyordu.

Dünya Sarah Michelle Gellar'ı vampir avcısı bir genç kadın olarak tanımıştı

Sarah Michelle Gellar, geçtiğimiz günlerde Buffy the Vampire Slayer setinde yaşadıklarını anlatmış ve genç yaşta bu sektöre girmesine rağmen katı kurallar altında çalışmak istediği için ‘zor biri’ olarak damgalandığını itiraf etmişti. Kendi jenerasyonunun setlerde zor zamanlar yaşadığını anlatan oyuncu şimdiki genç oyuncuların bu kötü deneyimleri paylaşmasını istemediğini söylüyordu. 2014'TE ÇOCUKLARI İÇİN KARİYERİNİ ASKIYA ALDI

2014’ten beri ailesine odaklanmak için ara verdiği oyunculuk kariyerine yeni ve iddialı bir diziyle dönmeye hazırlanan Sarah Michelle Gellar, 2002’de, kendisi gibi oyuncu olan ve birlikte film de çektiği aktör Freddie Prinze Jr. ile evlendi. 2009’da kızı Charlotte’ı, 2012’de de oğlu Rocky’yi doğuran yıldız çocuklarıyla ilgilenmek için kariyerine ara vermişti. 10 Şubat 2021'de Sarah Michelle Gellar’ın adı Buffy The Vampire Slayer’ın yaratıcısı Joss Whedon'la ilgi taciz iddiaları ortaya çıkınca anılmıştı. Sarah Michelle Gellar, bu iddiaları dile getiren rol arkadaşı Charisma Carpenter'a desteğini ifade etti ve kendisinin de böyle tacizlere maruz kalıp kalmadığı sorularına “Adımın Buffy Summers ile ilişkilendirilmesinden gurur duysam da, Joss Whedon adıyla anılmayı sonsuza kadar kabul etmiyorum ve istemiyorum” demekle yetinecekti. Son zamanlarda o yıllarına dair yaptığı açıklamalar aslında ünlü yıldızın da çocuk sayılacak yaşta oynadığı bu dizide benzer muamelelerle karşılaşmış olabileceği ihtimalini düşündürdü. 2002'de rol arkadaşı aktör Freddie Prinze Jr.'la evlendi

KENDİSİ SEKTÖRÜN ZORLUKLARINDAN ÇOK ÇEKTİ

İşte kendisi de bu sektörden ve setlerde kadın oyuncuların yaşadığı zorluklardan nasibini almış yıldız şimdi 13 yaşında olan ve oyuncu olmaya çok heveslenen kızını tüm bunlardan uzak tutmak için mücadele veriyor. Birçok ünlü gibi çocuklarının yüzlerini sosyal medyada saklamaya çalışan ve çok nadir bazı örnekler dışında oğlu ve kızıyla asla hiçbir yerde görünmeyen Gellar, aile içinde bu konuda yaşanan tartışmalar hakkında açık yüreklilikle itiraflarda bulundu. ÇOCUKLARININ YÜZÜNÜ SAKLIYOR

Gençlere yönelik bir doğaüstü gerilim olarak lanse edilen yeni Paramount+ dizisi 'Wolf Pack'te başrolü ve yönetici yapımcılığını üstlenen Sarah Michelle Gellar, 13 yaşındaki kızı Charlotte'un şimdilerde çok mutsuz olduğunu anlatıyor. 45 yaşındaki yıldız kızına 18 yaşını doldurana kadar kamera önüne geçmesini yasakladığı açıkladı. Onu kendisinin yaşadığı kötü durumlardan korumaya kararlı olan aktris kızınınsa ona “Sen de bir çocuk oyuncuydun ve benim yaşımdayken tanınmış bir isimdin” diyerek karşı durmaya çalıştığını aktaran Sarah Michelle Gellar, fotoğraf makinesinin objektifinden bile koruduğu kızı için böyle bir şeyin asla mümkün olmayacağını söylüyor. Kızına durumu açıklamaya çalışırken “Ama ben senin gibi iki Hollywood yıldızının çocuğu değildim” dediği anlatan Sarah Michelle Gellar, kızını ‘sektöre çabucak sokulan ünlü’ çocuğu yaftası yemesin diye korumaya almaya çalışıyor. "KIZIMA BUNLAR YASAK" DEDİ, SÖZÜNDEN DÖNMEYECEK

Kızı Charlotte'un onun izinden gitmesini 'asla durdurmayacağının' farkında olan yıldız oyuncu yine de onu korumak için en azından kızı kendi çatısı altında yaşamaya devam ettiği sürecek duruma hep müdahil olacağını söylüyor. “Sette olmasına asla engel olmayacağım. Ama bizim çatımız altında yaşarken kamera karşısına geçmiyor. Ondan farklı beklentiler olacak, bu yüzden önce var olan her şeyi öğrenmesi gerekiyor.” diyen endişeli anne kızına sosyal medya kullanmayı da yasaklamış. "SINIRLARI BİLSİN, BENİM ÇATIM ALTINDA BUNLARA YER YOK"

Yıldız oyuncu “Çocukların sınırların bilmeleri gerektiğine inanıyorum ve aslında zaten sınırları bildikleri ölçüde başarılı oluyorlar. Biz anne baba olarak kaba değiliz, gereksiz yere katı değiliz ama kurallarımız var. Nasıl ben kurallarıma uyuyorsam çocuklarımızdan da aynısını bekliyorum'' diye konuştu. Neyse ki Sarah Michelle Gellar, oğlu Rocky’nin bu taraklarda bezi olmadığını, farklı bir dünyası olduğunu ve anne babasının mesleğiyle hiç ilgilenmediğini söylüyor. Böylece ünlü yıldız ve aktör kocasına da sadece kızlarını bu pırıltılı dünyadan uzak tutmak kalıyor.

