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Sıla'yı darbeden Ahmet Kural'ın 1 yıl 4 ay 20 günlük hapis cezası kesinleşti

#SILA#Ahmet Kural#Sıla Gençoğlu
Sılayı darbeden Ahmet Kuralın 1 yıl 4 ay 20 günlük hapis cezası kesinleşti

Şarkıcı Sıla Gençoğlu’nu darbettiği gerekçesiyle üç ayrı suçtan toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan Ahmet Kural hakkında istinaf mahkemesine yapılan başvuru reddedildi. Böylece Kural’ın cezası kesinleşmiş oldu. Ahmet Kural bu suçlardan yerel mahkeme tarafından iki defa aynı cezaya çarptırılmıştı. 

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Sıla Gençoğlu’nun o dönem sevgilisi olan Ahmet Kural’ın Zekeriyaköy’deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını iddia ettiği olay, 29 Ekim 2018’de meydana geldi. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davadaki ilk karar, 22 Nisan 2019’da çıktı. Mahkeme Ahmet Kural’ı "Tehdit" suçundan 7 ay 15 gün hapis, "Basit yaralama" suçundan 5 ay hapis, "Hakaret" suçundan ise 4 ay 5 gün hapis cezası olmak üzere toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırarak cezaların her birini erteledi. Ancak Ahmet Kural’ın avukatları, karara karşı istinaf yoluna  başvurdu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi de olayda basit yargılama usulünün uygulanmamasını, tanıkların dinlenmesi ve keşif yapılması gerekçeleriyle kararı bozdu. Bozma sonrası yeniden yargılanan Ahmet Kural’a 14 Temmuz 2021’de yerel mahkeme tarafından yeniden aynı ceza verildi. 

İKİNCİ KARAR SONRASI İSTİNAF BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

İkinci karar sonrasında Ahmet Kural’ın, Sıla Gençoğlu’nun ve şikayetçi taraf olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları tarafından istinaf başvurusunda bulunuldu. Başvuruyu kabul eden İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi, geçtiğimiz hafta dosyayı yeniden ele alarak nihai kararını verdi. Mahkeme üyelerince oy birliğiyla alınan kararda, "Mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezaların kanuni bağlamda uygulandığı" gerekçeleriyle istinaf başvurusu reddedildi. Böylece Ahmet Kural hakkındaki karar kesinleşmiş oldu. 



SILA’NIN AVUKATI: GEÇ DE OLSA ADALET TECELLİ ETTİĞİ İÇİN MUTLUYUZ

Karar üzerine Sıla Gençoğlu’nun avukatı Rezan Epözdemir, "Müvekkil Sıla Gençoğlu’na yönelik hakaret, tehdit ve kasten yaralama suçlarından ötürü sanık hakkında verilen mahkumiyet kararına yapılan istinaf başvurusu reddedilmiş ve karar kesinleşmiştir. 29 Ekim 2018 tarihinden itibaren sürdürdüğümüz hukuki mücadelemiz bugün itibariyle nihayete ermiş ve geç de olsa adalet tecelli etmiştir. Kesinleşen karar ve hukuki süreç ile birlikte, müvekkilin haklılığı net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Geç de olsa adalet tecelli ettiği için mutluyuz" şeklinde yazılı açıklamada bulundu.

 

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