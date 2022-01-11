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Havva Öztel'den açıklama... Aleyna Tilki - Uzi aşkını veto mu etti?

#Aleyna Tilki#Uzi#Havva Öztel
Havva Öztelden açıklama... Aleyna Tilki - Uzi aşkını veto mu etti

Popçu Aleyna Tilki, bir süredir 'Uzi' lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya ile aşk yaşıyor. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, 'kızının sevgilisini veto etti' iddialarını yalanladı.

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Geçtiğimiz haftalarda kendisinden yaşça büyük iş insanı Haldun Demirhisar ile görüntülenen Aleyna Tilki, aşk iddiasını yalanlamıştı.

Tilki, 'Uzi' lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya ile aşk yaşamaya başladı.

İddiaya göre; Uzi'nin yaşam tarzından rahatsız olan Havva Öztel, kızını uyardı. Sürpriz aşkı veto eden Öztel "Eğer ilişkin devam ederse sana hakkımı helal etmem" dedi.

Çıkan haberlerin ardından Havva Öztel'den açıklama geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Öztel, 'Eski paylaşımlarımı konunun çok dışında olmasına rağmen birilerine mâl etmeyelim. Yakından uzaktan alakası yoktur. Sırf haber olsun diye haber yapmayın' ifadelerini kullandı.

HİÇ OTURMADI

Yaklaşık 3 haftadır Aleyna Tilki’yle ilişki yaşadığı konuşulan rap’çi Uzi, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahneye çıktı. Aleyna Tilki, aşk dedikoduları hakkında herhangi bir açıklama yapmasa da konserdeki yerini aldı. Gece boyunca coşkusu bir an olsun azalmayan şarkıcı, hiç oturmadan dans etti.

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Havva Öztelden açıklama... Aleyna Tilki - Uzi aşkını veto mu etti

NARKOTİK GELDİ
Konsere damgasını vuran ise Uzi’nin dinleyicilerine yönelttiği soru oldu. İddiaya göre şarkıcı, “Biz marihuana’mızı sardık, siz de sardınız mı? Bizimki bize yetecek kadar” dedi. Bu sözler üzerine polise ihbarda bulunuldu. Konser alanına gelen 10 narkotik polisi, sahne sonrası Uzi’nin bilgisine başvurdu.

Havva Öztelden açıklama... Aleyna Tilki - Uzi aşkını veto mu etti

Uzi, konserde sahneyi Heijan&Muti ile paylaştı.

 

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#Aleyna Tilki#Uzi#Havva Öztel

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