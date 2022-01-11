İzzet Yıldızhan çok konuşulacak açıklama: Külotla sahneye çıkmayın!

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İzzet Yıldızhan, önceki gün Etiler’de objektife yansıdı. İşlerinden dolayı İstanbul, Ankara ve İzmir arası mekik dokuyan Yıldızhan, yakın zamanda stüdyoya gireceğini de belirtti: “Ben bu piyasaya lazımım. İyi solistlerin bu işi bırakmaması lazım. Sanatımda mütevazı olamam.”

AİLEM KIRMIZI ÇİZGİM

“Kızlarım flört edemez” açıklamasıyla eleştiri oklarının hedefi olan Yıldızhan, “Bine yakın kişiye dava açtım. Benim ailem kırmızı çizgimdir. Kim ne düşünüyorsa düşünsün” dedi.

Hadise, Hande Yener ve Gülşen gibi ünlü isimlerin sahnede giydiği iddialı kostümleri de eleştiren İzzet Yıldızhan, şunları söyledi:

“Her sanatçının yaşam biçimi var, saygı duyarım ama şu da bilinmeli ki burası Türkiye. Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet. Ben demiyorum ki peçe ile çıksın. Ama sahne adabı denilen bir şey var. Ben ekranlarda böyle şeyler görmek istemiyorum. Biz nispeten de olsa örf adetlerimize dikkat ediyoruz.”

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EN ÇOK DA BUNA GÜLÜYORUM

İzzet Yıldızhan'ın açıklamalarının ardından Hande Yener sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Yener'in paylaşımında Yıldızhan'ı hedef aldığı iddia edildi.

"Ülkeye rezil olanlar ahkam kesiyor ya, bir de deneyip deneyip bir şey olamayanlar... En çok da bunlara gülüyorum. B12 kullanın, Google'a geçmiş sildirin. Bir şey yapın bari kendiniz için kostüm otoritecikleri"

FLÖRT AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ!

Katıldığı bir programda “kızlarımın eş seçme şansı yok! Flörte karşıyım…” sözleriyle tepki çeken İzzet Yıldızhan şunları söylemişti;

" Onların bir eş seçme şansı yok. Karşıma eş getirme şansı yok. Ben seçmeyeceğim tabii ki, mutlaka aileler görüşür. Bu böyle bilinir. Benim kızım öyle flört falan yaşayamaz. 'Bombaysa al söylüyorum...' Ben böyle doğru buluyorum. Birbirlerini tanıyacaklar tabii ama flörtün bir sınırı vardır. Benim de sınırım var. Ailelerin gözetiminde tabii ki birbirlerini tanıyacaklar. Flört edilmemeli. Çünkü gençlik hata yapıyor. Ondan sonra evlilikleri bitiyor. Flörtte her şey yaşanmamalı kesinlikle... Masumane olmalı, sevgi korunmalı. Evliliğe kadar korunmalı o sevgi. Ben masumiyetin korunması gerektiğine inanıyorum. Geçmişe bakalım, evliliklere bakın...Boşanmalar böyle miydi? çok azdı... Çünkü masumane evliliklerin, ailelerin birbiriyle masumane tanışmaların ve evliliklerin bir ömür sürdüğü"

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KİM BANA NASIL BAKARSA BAKSIN...

"Aynı evde bir kızla erkeğin yaşaması... Kim bana nasıl bakarsa baksın hiç umurumda değil! Yok entelmiş, dantelmiş asla! karşıyım böyle bir şeye... Bir kızın bir erkekle aynı evde yaşaması... Kızdan bahsediyoruz, ben daha önce de böyle bir konuşma yaptığımda çok yanlış yerlere gitti. Ben 'bunun bir sınırı var' dedim. Yaşam farklılıkları vardır. Sanatçı hayatıyla bir ailenin hayatı, benim kızımın hayatı bir olabilir mi? Sanatçı sektörün içinde, yemeğe gidecek, davete gidecek... Oyuncuyla çıkacak. Bunların bir arada yaşaması çok normal. Ben bunları kast etmiyorum"

HİÇBİR ANNE BABA KABUL ETMEZ

Aslında çok açılması gereken bir konu ama kısa keseceğiz. Bir evde yaşayan bir insan her şeyi tüketiyor zaten. Yaşanılacak ne kalıyor? Ama masumane bir birleşimde hayatın her evresinde bir şeyler yaşanıyor. Gelip aynı evde yaşadığında, artık paylaşılacak bir şey kalmıyor. 6 sene, 5 sene , 3 sene... Bir evde yaşamanın sonra evliliğe gidip, sonra bitirmenin...Hiçbir anne baba bunu kabul etmez arkadaşlar, söylediklerine asla bakmayın! Söyleyenler çok azınlıktır, onların da zaten kendi hayatları da kötüdür. Kendi hayatlarından 'ben bunu yaşayamadım da, benim kızım yaşasın veya oğlum yaşasın' Kardeşim böyle bir şey yok. Yazık çocuklara kötülük yapıyorsunuz. Bunun Müslümanlıkla, şunla bunla alakası yok. Bir örf ve adet var."