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Alişan: Oryantalden daha rahat giyinenler var

#Alişan#Didem Kınalı#Oryantal
Alişan: Oryantalden daha rahat giyinenler var

Türkücü Alişan, Süper FM’de yayınlanan Duygu’yla Radyodayız programına konuk oldu. 'Oryantal Didem'in kıyafeti kapalı' diyenlere Alişan, "Oryantalden daha rahat giyinenler var" dedi.

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Alişan, katıldığı radyo programında yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Gece kulüplerinde sahne almaya başlayan Alişan, "Ben konserleri daha çok seviyorum ama para kazanmam lazım. Yeni yeni çıkmaya başladım" ifadelerini kullandı.

Duygu Atakan, 'İzlemeye geldim seni, çok iyiydin. Hatta oryantalde çıktı. Ne diyorsun 'Oryantal Didem'in kıyafeti kapalı' diyenlere sorusuna Alişan şu yanıtı verdi: "Oryantalden daha rahat giyinenler var şimdilerde" 

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Dünyada bu kadar değer görüp kendi ülkemde göremediğim için çok üzülüyorumHürriyet LogoHürriyet.com.tr

Buse beni kıskanmaz...

Alişan Burak ve Eliz'e ilerleyen yıllarda kardeş düşündüklerini söyledi. Buse'ye gelen senaryolarda kurallarınız var mı? sorusuna Alişan, "Buse'nin, kendine göre kuralları var. Kıskanmayız birbirimizi... "

Alişan: Oryantalden daha rahat giyinenler var

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"Zaten seçtiğin hayat arkadaşı aynı kafadaysanız hiçbir sorun çıkmıyor. Ama evlilik hafife alınmaması gereken bir şey anlaşamadık boşanırız diyorlar. O yüzden anne-babalarımızı tebrik etmek lazım" diye konuştu.

 

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#Alişan#Didem Kınalı#Oryantal

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