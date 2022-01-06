Alişan: Oryantalden daha rahat giyinenler var

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Alişan, katıldığı radyo programında yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Gece kulüplerinde sahne almaya başlayan Alişan, "Ben konserleri daha çok seviyorum ama para kazanmam lazım. Yeni yeni çıkmaya başladım" ifadelerini kullandı.

Duygu Atakan, 'İzlemeye geldim seni, çok iyiydin. Hatta oryantalde çıktı. Ne diyorsun 'Oryantal Didem'in kıyafeti kapalı' diyenlere sorusuna Alişan şu yanıtı verdi: "Oryantalden daha rahat giyinenler var şimdilerde"

Buse beni kıskanmaz...

Alişan Burak ve Eliz'e ilerleyen yıllarda kardeş düşündüklerini söyledi. Buse'ye gelen senaryolarda kurallarınız var mı? sorusuna Alişan, "Buse'nin, kendine göre kuralları var. Kıskanmayız birbirimizi... "

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"Zaten seçtiğin hayat arkadaşı aynı kafadaysanız hiçbir sorun çıkmıyor. Ama evlilik hafife alınmaması gereken bir şey anlaşamadık boşanırız diyorlar. O yüzden anne-babalarımızı tebrik etmek lazım" diye konuştu.