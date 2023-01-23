Sıla ve İlker Kaleli'nin hasreti sona eriyor!

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İspanya’nın Antenna 3 kanalı için çekilen “La Passion Turca”da başrol oynayan İlker Kaleli, yılbaşının hemen ardından Madrid’e uçtu. Eylülde Madrid’de bir dil okuluna giderek, günde 5 saat İspanyol kampına giren ünlü oyuncu, akabinde İstanbul’a dönmüştü.

Ön hazırlık çalışmalarının ardından çekimler geçtiğimiz haftalarda başladı. 6 bölümlük dizinin çekimleri son hız devam ediyor. Kaleli, şubat ayının ilk haftasında setini bitirip İstanbul’a dönecek.

Biliyorsunuz yakışıklı oyuncu, uzun süredir ünlü şarkıcı Sıla ile birlikte. Sıla’nın bu süreçte hiç Madrid’e uçup uçmadığını merak edip araştırdım. Ünlü şarkıcı, yoğun müzik çalışmaları nedeniyle sevgilisinin yanına gidememiş. Ama her gün neredeyse 2 saat görüntülü konuştukları gelen haberler arasında.

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Birbirlerini çok özleyen çift, İlker Kaleli döndükten sonra Bodrum’daki yazlıklarına gidip hem hasret giderecek hem de yoğun iş programından sonra dinlenecek. Ancak öncesinde Sıla’nın, 14 Şubat’ta Zorlu PSM’de konseri var. Çift, bu romantik konserin ardından Bodrum yolunu tutacak.

Hem güzel hem yetenekli

Geçtiğimiz günlerde genç oyuncu Mona Çalış ile tanıştım. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Çalış, konservatuvarın klasik bale bölümünden mezun. Dans kariyerine halen devam eden ve bale eğitmenliği de yapan Mona, oyunculuk tutkusunun da peşinden gitmiş. Bu alanda da eğitimin tamamlayan güzel oyuncu, profesyonel oyuncu ve oyuncu adaylarına bedensel farkındalık ve dans dersleri de veriyor. Sanatın farklı dallarında yetenekli olan insanların sektörde daha şanslı olduklarını düşünüyorum. Nitekim yeni yeni tanınmaya başlasa da, şimdiden birçok proje var önünde. Yakın zamanda adını sıkça duyacağız gibi gözüküyor. Yolu açık olsun...

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İkinci kitabını çıkardı

Nişantaşı Eğitim Vakfı Başkanı Dr. Levent Uysal’ın ikinci kitabı “+1 Kendine Değer Katabilmek” adlı yeni kitabı, Destek Yayınları’ndan çıktı. Dr. Uysal kitapta, kendi deneyimlerini özel teorilerle destekleyerek “artı bir” olmanın yollarını gösteriyor.



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“5.0 Önde Başlamak” adlı kitabıyla ses getiren Dr. Levent Uysal, tam bir deneyim kitabı olan “+1 Kendine Değer Katabilmek”te kendi deneyimini özel teorilerle destekliyor, akıcı bir dille ve pek çok örnekle okuyucusuna “artı bir” olmanın yollarını gösteriyor.Dr. Levent Uysal

Sömestir heyecanı

Türk Eğitim Vakfı (TED) Üsküdar Koleji, öğretmenleri, öğrencileriyle yarıyıl tatilini muhteşem bir törenle karşıladı. Okulun Kurumsal İletişim Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Başak Çetinsaya, ağabeyi okulun yöneticilerinden Bahadır Çetinsaya ve eşi Berna Çetinsaya ile birlikte karne töreninde heyecan yaşadı. Bahadır-Berna Çetinsaya çiftinin çocukları Bade, Bora ve Burak Çetinsaya da okuldaki törene katılarak arkadaşlarıyla sömestire girmenin mutluluğunu yaşadı. Okulun Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu da ilk karne heyecanını öğrenciler ve velilerle birlikte yaşadı.

Yatırımlara devam

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Amerika’da yaşayan iş insanı Mehmet Akçetin, New Jersey’deki “Acoustic” isimli restoranıyla adından söz ettiriyor. Türkiye’den önemli isimleri “Acoustic”te sahneye çıkarmaya devam eden Akçetin, “Amerika’da birçok milletten insan yaşıyor, Türk lezzetlerine hayranlardı şimdi müziğimiz için geliyorlar. Bağlamamızı, udu, cümbüşü ve kanunu dinlemek için gelen birçok yabancı var ve sahne şovları büyük ilgi görüyor” dedi. Yatırımlarını sürdüreceğini söyleyen iş insanı, ikinci mekânı “Babylon Lounge”ı Manhattan’da açtığını söyledi.