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Sigortalar attı! Ücretini kendisi ödesin...

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#Hamdi Alkan#Selen Görgüzel#Sigorta
Sigortalar attı Ücretini kendisi ödesin...
İsmail BAYRAK
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2022 07:00

Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel’in boşanmasının üzerinden aylar geçti, ancak ikili arasında gerginlik devam ediyor.

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İddiaya göre Hamdi Alkan, ayrıldıktan sonra da Selen Görgüzel ve onun ilk evliliğinden olan kızı İlknaz Bektaş’ın özel sigortalarının ücretini ödeyeceğine dair söz vermişti. Ancak boşanmanın hemen ardından anne-kızın sigorta poliçeleri iptal edildi.

Poliçenin yenilenmesine2 ay varken sigortalarının iptal edildiğini fark eden Selen Görgüzel hemen yetkili şirketi aradı. Ancak eski eşinin şirket çalışanlarına şöyle dediğini öğrendi: “Selen sorarsa ‘Hamdi Bey’e ulaşamadık, kredi kartından da tahsil edemedik’ dersiniz. Sigortasını kendi ödesin.”

Sigortalar attı Ücretini kendisi ödesin...


Selen Görgüzel: Hamdi hâlâ bana aşık

Geçtiğimiz haftalarda Magazin D Pazar'a konuşan Selen Görgüzel, “Hamdi Bey sizi sosyal medyadan engellemiş, neden olabilir?” sorusuna “Bence Hamdi hala bana aşık” demişti.

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‘HEP DOST KALACAĞIZ’ DEMİŞTİ

Boşanmanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Selen Görgüzel, eski eşine teşekkür ederek şunları söylemişti:

“9 yıl beraber ağlayıp, beraber güldük... Aynı havayı soluduk, çok sevdik, sevildik, çok didiştik, çok barıştık, unutulmaz anılar biriktirdik... Bugün karı-koca ilişkimiz bitse de biliyorum ki ömür boyu dost olarak hayatlarımızda hep var olacağız. Mutluluk daima seninle olsun.”

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#Hamdi Alkan#Selen Görgüzel#Sigorta

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