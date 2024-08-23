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Shiloh babasından vazgeçti ama Brad Pitt umudunu kaybetmiyor… ‘Bir gün gerçekleri anlayıp bana geri dönecek’

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#Shiloh Jolie Pitt#Brad Pitt#Angelina Jolie
Shiloh babasından vazgeçti ama Brad Pitt umudunu kaybetmiyor… ‘Bir gün gerçekleri anlayıp bana geri dönecek’
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2024 10:49

Magazin dünyasın geçtiğimiz günlerde gelen bir haberle sarsılmıştı. Bir zamanlar Hollywood’un en gözde çifti olan ancak ayrılıkları ve boşanma davaları büyük bir kavgaya sahne olan ünlü eski çifti Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin artık anne babası kadar ünlenen kızları Shiloh, babasının soyadından resmi olarak vazgeçti.

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Angelina ve Brad’in ilk biyolojik çocuğu olan Shiloh, mayıs ayındaki 18. doğum gününde Pitt'in soyadını bırakmak için ilk başvurusunu yaptıktan üç ay sonra, geçtiğimiz pazartesi günü Shiloh Nouvel Jolie-Pitt olan adını resmi olarak Shiloh Nouvel Jolie yaptı.

BÜYÜK AŞKLARININ MEYVESİ 6 ÇOCUKLARI OLMUŞTU

2004'te Bay ve Bayan Smith filminin çekimleri sırasında tanışan, 2005’te aşk yaşamaya başlayan ve 2014'te evlenen Brad ve Angelina'nın altı çocuğu var: 22 ve 20 yaşındaki oğulları Maddox ve Pax, 19 yaşındaki kızları Zahara, 18 yaşındaki Shiloh ve 16 yaşındaki ikizler Knox ve Vivienne.

Shiloh babasından vazgeçti ama Brad Pitt umudunu kaybetmiyor… ‘Bir gün gerçekleri anlayıp bana geri dönecek’
Altı çocuklu Brad Pitt ve Angelina Jolie çiftinin ayrılıkları ve kavgaları büyük aşklarından bile daha çok konuşuldu

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Angelina Jolie, Maddox’u Brad Pitt’le birlikte olmadan önce evlat edinmiş, çift daha sonra Pax adında bir evlatlık daha almıştı. 19 yaşındaki Zahara da çiftin üç evlatlık çocuğundan biri.

2016’nın mayıs ayında dünyaya gelen Shiloh, çiftin ilk biyolojik çocuğuydu ve daha annesinin karnındayken ünlenmişti. Shiloh’nun tüm dünyanın beklediği ilk fotoğrafları ise anne ve babası tarafından magazin dergilerine 4 milyon dolara satılmıştı.

Shiloh babasından vazgeçti ama Brad Pitt umudunu kaybetmiyor… ‘Bir gün gerçekleri anlayıp bana geri dönecek’
Çiftin ilk biyolojik çocukları olan Shiloh mahkemeye başvurarak babasının soyadını kaldırttı

SON 8 SENEDİR BİTMEYEN BİR KAVGAYA TUTUŞTULAR

2014’te evlenme kararı alan ve aşk yaşarken Brangelina olarak anılan çift 2016’da sürpriz bir şekilde yollarını ayırmaya karar verdi. Ve sonrasında yaşananlarla da manşetlerden inmediler.

Shiloh babasından vazgeçti ama Brad Pitt umudunu kaybetmiyor… ‘Bir gün gerçekleri anlayıp bana geri dönecek’

Angelina Jolie, Brad Pitt’in içki içip kendisine ve çocuklarından birine şiddet uyguladığını iddia etmiş, bu haber büyük yankı uyandırmıştı. Pitt hakkındaki bu şiddet iddialarıyla birlikte yakışıklı aktörün zaten ayrılıktan sonra pek de görüşmediği çocuklarıyla arası iyice açıldı.

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ŞİDDET İDDİALARINDAN SONRA ÇOCUKLARI ONDAN VAZGEÇTİ

Mahkeme Jolie ve Pitt’i 2019’da resmen bekar ilan etse de velayet ve evliyken edindikleri Fransa’daki şato ve üzüm bağlarından oluşan Chateau Miraval adlı mülkün paylaşımı için hukuk savaşlarına devam ediyorlar.

Shiloh babasından vazgeçti ama Brad Pitt umudunu kaybetmiyor… ‘Bir gün gerçekleri anlayıp bana geri dönecek’
Shiloh'nun doğumu büyük olay olmuş, çift kızlarının ilk fotoğraflarını tam 4 milyon dolara satmıştı

2022'de yayınlanan bir FBI raporuna göre Angelina, Brad'i Kaliforniya'ya uçarken fiziksel saldırıda bulunmakla suçladı. Brad'in alkollü olduğunu ve çocuklarıyla ilgili olduğu iddia edilen bir çatışmanın parçası olarak onu başından tuttuğunu, sarstığını ve daha sonra aşağı ittiğini iddia etti. Jolie FBI'a Brad'in çocuklara “bu aileyi mahvettiğini” söylediğini ve uçağın tavanını dört kez yumrukladığını iddia etti.

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ÇOCUKLARINDAN ALDIĞI PEŞ PEŞE DARBELERLE YIKILDI

Brad Pitt’in çocuklarının kendisine sırt çevirme ve teker teker ondan uzaklaşma süreci de böyle başladı. Üstelik Shiloh’nun babasının soyadından vazgeçmesi aile içinde Brad Pitt’e vurulmuş ilk darbe de değil…

Shiloh babasından vazgeçti ama Brad Pitt umudunu kaybetmiyor… ‘Bir gün gerçekleri anlayıp bana geri dönecek’
Angelina Jolie Brad Pitt'ten ayrıldıktan sonra 6 çocuğunu yanına aldı ve aradan geçen yıllarda çocukların tümü babalarıyla olan ilişkisini yavaş yavaş kesti

Shiloh’nun ablası Zahara 2023 yılında Spelman kolejine kayıt yaptırdığında bir konuşma yaparken adını Zahara Jolie olarak telaffuz etmişti. Küçük kız kardeş Vivienne de annesiyle birlikte yapımına yardım ettiği The Outsiders adlı oyunun Playbill künyesinde babasının soyadını çıkarmış ve Vivienne Jolie olarak yer almıştı.

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Shiloh babasından vazgeçti ama Brad Pitt umudunu kaybetmiyor… ‘Bir gün gerçekleri anlayıp bana geri dönecek’

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Çiftin 20 yaşındaki oğulları Pax’ın da geçmişte yaptığı bir sosyal medya paylaşımında babası Brad Pitt’e dünyanın en büyük pisliği diye hitap ettiği ve çocuklarının onun karşısında korkudan titrediğini yazdığı geçtiğimiz aylarda ortaya çıktı.

Bir yandan eski karısı Angelina’yla hukuk savaşına devam ederken tüm çocukları kendisine sırt çeviren, onunla asla görüşmeyen ve bunlar yetmiyormuş gibi soyadını bile kabul etmeyen Brad Pitt’in tüm bu yaşananlar karşısında çok “incinmiş” olduğu söyleniyor.

Shiloh babasından vazgeçti ama Brad Pitt umudunu kaybetmiyor… ‘Bir gün gerçekleri anlayıp bana geri dönecek’
Brad Pitt'in kızı Shiloh ondan vageçtiği için yıkıldığı ancak gelecekte onun gerçekleri anlayınca geri döneceğine inandığı söyleniyor

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KAPI ONLAR İÇİN HER ZAMAN AÇIK… ASLA VAZGEÇMEYECEK

Yakın çevresi yıldız oyuncunun çocuklarının kararlarına saygı duyduğunu ve “Bunun olacağını biliyordum ve şu anda bu konuda yapabileceğim hiçbir şey yok” dediğini iddia ettiler.

“Bu üzücü ama Brad'in çocukları ve Angelina ile olan gergin ilişkisi artık onun için bir yaşam biçimi” diyen kaynaklar usta aktörün gelecekte yeniden bir araya gelmek istemeleri halinde ayrı yaşadığı çocuklarına kapıyı her zaman açık bırakacağını da sözlerine ekledi.

Shiloh babasından vazgeçti ama Brad Pitt umudunu kaybetmiyor… ‘Bir gün gerçekleri anlayıp bana geri dönecek’

Brad Pitt’in kızı Shiloh'nun kararına saygı duyduğu, onu çok sevdiği ve ne olursa olsun, her zaman sadece bir telefon uzağında olduğunu bilmesini istediğini söyleyen dostları Pitt’in Shiloh ve çocuklarının ihtiyaç duydukları her an yanlarında olabileceği, hiçbir soru sormayacağını ama bir sonraki adımı atmanın çocuklara kaldığını söylüyor.

“İLERİDE BANA GERİ DÖNECEK” DİYORMUŞ

Bir diğer iddiaya göre ise Brad Pitt çocuklarının, ailenin dağılmasına dönüp bakabilmeleri ve hayatlarındaki önemini fark edebilmeleri için yeterli zaman geçtiğinde kendisine geri döneceğini umuyor.

Shiloh babasından vazgeçti ama Brad Pitt umudunu kaybetmiyor… ‘Bir gün gerçekleri anlayıp bana geri dönecek’
Çiftin kızları Zahara ve Vivienne de babalarının soyadını kullanmak istemiyor

“Brad, ortalık durulduktan ve yıllar geçtikten sonra Shiloh'nun hayatının bir parçası olmak için adil bir şans elde edeceğini yürekten hissediyor” diyen yakın çevresi ünlü oyuncunun kızının ve diğer çocuklarının onu biraz daha büyüdüklerinde anlayacağına inandığını söylüyor.

Shiloh babasından vazgeçti ama Brad Pitt umudunu kaybetmiyor… ‘Bir gün gerçekleri anlayıp bana geri dönecek’

EVLATLIK ÇOCUKLARI İÇİN UMUT KALMADIĞINI BİLİYOR

Brad Pitt, üç biyolojik çocuğu Shiloh, Knox ve Vivienne’nin ileride onu anlayacağını düşünse de uzun süredir annelerinin yanında saf tutan ve babalarına sırt çevirme konusunda çok daha katı bir tutumları olan evlatlık çocukları Maddox, Pax ve Zahara’nın ise onu bundan böyle hiçbir zaman kabul etmeyeceği gerçeğini kabullenmiş.

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