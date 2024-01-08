İhanet bile onları ayıramamıştı: Bu kadar uzun evlilikte cinsel hayat mı kalır!

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Ama bazıları için de durum değişiktir. Aşk bitip karşılıklı duygular dönüşüm geçirince çiftler de yollarını ayırma gereği hisseder. Her çiftin durumu kendine özgü elbette.

İşte şimdi bunlardan birinin öyküsünü anlatacağız size...

Bu ünlü çift, 1982 yılından bu yana evli. Yani 41 yıldır resmi olarak birbirleriyle hayatı paylaşıyorlar. Daha önce de evlilikleri sırasında özel hayatlarıyla ilgili samimi ve çarpıcı açıklamalar yapmaktan da hiç geri kalmadılar. Ama içlerinden birinin belirttiğine göre durum artık farklı.

ARTIK HAYAT ONLAR İÇİN ÇOK FARKLI

Bu ünlü çift, bir süredir biri bozulan sağlığı, diğeri de korkutan zayıflığıyla gündemden düşmeyen Sharon Osbourne ile Ozzy Osbourne.

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Evliliklerinde 42'nci yıla giren çift, artık yaşını başını da aldığı için evlilik hayatı onlar için gençlik yıllarından daha farklı bir biçimde akıyor.

Daily Star gazetesiyle konuşan Sharon Osbourne kendisine, kocası Ozzy Osbourne ile özel hala özel hayatları olup olmadığı sorulunca "Bunu yapmak zorunda mıyız? Gerçekten mi?" diye yanıt verdi.

Aslında Sharon Osbourne, bundan sadece 3 yıl önce Ozzy Osbourne ile hala bir özel hayatları olduğunu itiraf etmişti.

'ONUN BAĞIMLI OLMADIĞI BİR ŞEY YOK!'

O dönemde The Talk adlı programa konuk olan Osbourne, kadınların cinsel arzularının belli bir yaştan sonra azaldığını savunmuştu.

Bu konuda şunları söylemişti Sharon Osbourne: "Bu bir sır değil çok hareketli bir cinsel hayatımız oldu. Ama bence Ozzy yeterince nasibini aldı bu konuda. Eskiden günde üç kez özel anlar yaşardık. Ama artık çok çok daha az "diye yanıt vermişti.

Sonra da bunun bu kadar uzun bir ilişkide normal bir durum olduğunu sözlerine eklemişti.

Bu arada uzun süredir sağlığı bozuk olan Ozzy Osbourne, bundan bir süre önce antidepresan kullandığını bu durumun da karısıyla özel hayatlarını olumsuz etkilediğini anlatmıştı.

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EVLİLİKLERİ 40 YILI ÇOKTAN GERİDE BIRAKTI

Küçük bir not daha: Ozzy Osbourne, evliliği sırasında her zaman karısına sadık kalmadı. Kuaförüyle, iki tane masözle ve kendisinden çok genç bir Rus genç kızla kaçamaklar yaptı. Bir dönem seks bağımlılığı tedavisi gördü Ozzy Osbourne.

Eşi Sharon Osbourne'a sorarsanız kocası Ozzy'nin kişiliği böyle... Bağımlı olmadığı bir şey yok.

Ünlü müzisyenin bütün bu kaçamakları sırasında karısının onu terk etmediğini ve seks bağımlılığı tedavisi sırasında ona destek olduğunu da hatırlatalım.

Sharon Osbourne ile müzik dünyasında "karanlıklar prensi" olarak anılan Ozzy Osbourne 1982 yılından bu yana evli.

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Çiftin 40 yaşında Aimee, 38 yaşında Kelly ve 37 yaşında Jack adında üç tane çocuğu var. Osbourne çifti bu çocuklarından Kelly kısa süre önce ilk kez anne oldu. Oğulları Jack'in ise dört tane çocuğu var.