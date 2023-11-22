Vergi kaçakçılığından dava açılmıştı... Pique yerine Ramos'a aşık olsaydı, parası cebinde kalırdı

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SEKİZ YIL HAPİS CEZASINDAN KURTULDU

Pique'nin, kendisini Clara Chia Marti ile aldattığını öğrendikten sonra yuvası dağılan Shakira, iki oğlunu da alıp İspanya'nın Barcelona kentinden ABD'de Miami'ye taşınmıştı.

Tam hayatında yeni bir dönem başlarken bu kez de başına İspanya'da Katalonya bölgesinde uygulanan vergi yasaları nedeniyle büyük bir sorun geldi. Ünlü şarkıcı hakkında vergi kaçakçılığı nedeniyle dava açıldı.

Ünlü şarkıcı hakkında açılan bu vergi nedeniyle bir kez daha Barcelona'ya döndü. Vergi kaçırdığı iddiasını kabul eden Shakira sonunda 7.3 milyon euro para cezası ödemeyi kabullenerek bu sorunu çözdü.Böylece 8 yıl hapis cezasından kurtuldu.

Shakira, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada aslında masum olduğunu ve bunu kanıtlamak için uzun süre çabalama seçeneği bulunduğunu belirtti.

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Fakat yine de iki oğlunu düşünerek bunu yapmadığını, anlaşma yoluna gittiğini ifade etti. Bu şekilde vergi sorunundan da kurtuldu.





PİQUE YERİNE RAMOS' AŞIK OLSAYDI KÂR EDERDİ

Bütün bunlar oldu bitti ama Shakira'nın avukatı da ilginç bir açıklama yaptı. Güzel şarkıcının Barcelona'da yaşayan Gerard Pique yerine Madrid'de yaşayan Sergio Ramos ile aşk yaşasaydı 120 Milyon Euro kârda olacağını savundu.

Shakira'nın vergi kaçırma davasındaki avukatı Pau Molins,Pique ile aşkının güzel şarkıcının üç yerine altı vergi kaçakçılığıyla suçlanmasına neden olduğunu ileri sürdü.

Avukat Molins ,İspanya'da uygulanan vergi yasalarının ülkenin bütün bölgeleri için eşit olmadığını savundu.

Avukat, Madrid'de yaşayanların servet vergisi ödemediğini söyledi. Fakat İspanya'nın Katalonya bölgesindeki Barcelona'da yaşayanlardan bu verginin alındığını hatırlattı.

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'BARCELONA'DA HAPSE GİREBİLİRSİNİZ'

Avukat, eğer Shakira Barcelona'da yaşayan Pique yerine Madrid'de yaşayan ve Real Madrid'de oynayan Sergio Ramos ile aşk yaşasaydı bu altı yerine üç vergi kaçakçılığı cezası ödeyeceğini ve en az 120 Milyon Euro kârda olacağını anlattı.

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Avukat bu konudaki sözlerini şöyle sürdürdü: "Tüm İspanyolların eşitliğinden söz ediyorlar. Ama görünen o ki eğer Katalonya'da ikamet ediyorsanız Madrid'de sizi hapse atamayacakları bir suçtan dolayı demir parmaklıklar ardına girebilirsiniz."

İspanya'nın Endülüs ve Madrid bölgesinde yaşayanlar varlık vergisi uygulamasının dışında tutuluyor.

İki erkek çocukları olan Shakira ile Gerard Pique, ilişkilerini olaylı bir şekilde bitirdi. Bunun ardından Shakira çocuklarını da alıp müzik çalışmalarına daha rahat yoğunlaşmak için ABD'nin Miami kentine taşındı.