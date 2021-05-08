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Haber Giriş: 08.05.2021 - 15:19 | Son Güncelleme:

Şeyma Subaşı'nın Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi kesenin ağzını açtı... Meedo'dan Şeyma'ya özel jet!

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Şeyma Subaşı'nın Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi kesenin ağzını açtı... Meedo'dan Şeyma'ya özel jet!

Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo ve kızı Melisa ile  çıktığı Bali tatili öncesi yaptığı paylaşımla adından söz ettiren Şeyma Subaşı özel jetine kavuştu!

Nisan ayını Bali’de tatil yaparak geçiren Şeyma Subaşı bulunduğu adadan başka bir adaya geçmek isteyince, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi kesenin ağzını açtı. Alsaloussi özel jet bulamayınca, bir yolcu uçağını kiraladı. 

Şeyma Subaşı sevgilisinin yaptığı jesti paylaşarak sosyal medyada gündem oldu.

Subaşı, Alsaloussi’nin kendileri için özel jet kiralamak istediğini, ancak jet bulamayınca bir yolcu uçağını kapattığını açıkladı.

Şeyma Subaşına sevgilisi Mohammed Alsaloussiden uçak jesti
Şeyma Subaşı'na sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den uçak jesti

ŞİMDİ DE ÖZEL JET

Hakkındaki eleştirilere "Ben değerliyim" diyerek yanıt veren Şeyma Subaşı'dan çok konuşulacak bir paylaşım daha geldi.

Özel jete binerken poz veren Subaşı, fotoğrafını takipçileri ile paylaştı.

Şeyma Subaşının Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi kesenin ağzını açtı... Meedodan Şeymaya özel jet

Subaşı, kucağında bir demet kırmızı gül ile fotoğrafını da "Seni seviyorum Meedo" notuyla yayınladı. 

Şeyma Subaşının Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi kesenin ağzını açtı... Meedodan Şeymaya özel jet

 

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