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Şeyma Subaşı ile Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ayrıldı

#Şeyma Subaşı#Mohammed Alsaloussi#Meedo
Şeyma Subaşı ile Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ayrıldı
Mehmet Üstündağ

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Meedo’dan ikinci kez ayrıldı! Mohammed Alsaloussi’yi bir kez daha terk eden Subaşı, kızı Melisa ile birlikte eski eşi Acun Ilıcalı’nın Miami’deki evine yerleşti.

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Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, mutluluğu bir türlü bulamıyor! Geçtiğimiz yıldan beri ABD’de yaşayan Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile birlikte olan Subaşı, aşkı uğruna Türkiye’yi silmiş ve Miami’de yaşama kararı almıştı.
Yaz başında evlenme teklifi alan ve hamile olduğunu açıklayan fenomen, Alsaloussi hakkında dolandırıcılık iddialarının ortaya atılmasıyla ilişkisini bitirip Türkiye’ye dönmüştü. 

Şeyma Subaşı ile Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ayrıldı


EVİ BİLE DEKORE ETMİŞTİ

Çiftin ayrılığı uzun sürmedi. 1 aylık ayrılığın ardından yeniden sevgilisinin yanına Miami’ye dönen Şeyma Subaşı, birlikte yaşadıkları evi kendi isteğine göre dekore ettirdi, kızı Melisa ile evde bol bol fotoğraf çektirip paylaştı. Ancak aldığım duyumlara göre çiftin arasına bir kez daha kara kedi girmiş!
Subaşı, Mısırlı sevgilisini terk ederek kızı Melisa ile beraber eski eşi Acun Ilıcalı’nın Miami’deki evine yerleşmiş.
Her fırsatta Ilıcalı’nın kanatlarının altına sığınan Şeyma, bakalım yine Meedo’suna geri dönecek mi... 

Şeyma Subaşı ile Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ayrıldı

En büyük aşkı

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Kavaklıdere’nin veliahtlarından Cevza Başman’ın en büyük tutkularından biri üzümse, diğeri de atlar... Ödüllü bir binici olan Başman, en sevdiği bağın ismini yeni atına vermiş. Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bulunan Pendore Bağları’nı çok sevdiğini söyleyen genç iş kadını, atına da ‘Pendore Harmonie’ ismini vermiş. ‘Pendore Harmonie’ ile yarışlara katılan Başman’a ben de başarılar diliyorum.

Şeyma Subaşı ile Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ayrıldı

Koyun gezdiriyor sandılar!

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi 'Camdaki Kız'daki rolüyle dikkatleri üzerine çeken Hande Ataizi, önceki gün oğlu Leon ve köpeğiyle birlikte Nişantaşı sokaklarında yürüyüşe çıktı. Ataizi’nin köpeğini görenler, bir kez daha dönüp baktı! Bedlington teriyeri köpeği koyuna benzeten vatandaşlar, ünlü oyuncuyu çevirip “Koyun mu?” diye sordu. Havlayan köpek, vatandaşları gülümsetti.

Şeyma Subaşı ile Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ayrıldı

SMA’lı Nergiz için seferber oldular

Ünlü modacı Zeynep Tosun, doğum günü olan 29 Ekim için anlamlı bir girişim başlattı.

Şeyma Subaşı ile Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ayrıldı

Zeynep Tosun

Kendisiyle aynı gün doğan SMA’lı minik Nergiz’e destek olmak için üç ünlü ismin giydiği ikonik üç elbisesini bağışlayan Tosun’un hedefi 2 milyon kişiden 10 TL yardım toplamak. Burcu Esmersoy, Songül Öden ve Saadet Işıl Aksoy’un giydiği tasarımları bağışlayan ünlü modacıya çok sayıda destek geldi. Birçok ünlü, IBAN numaralarını paylaşarak çok az zamanı kalan minik Nergiz için seferber oldu.

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Şeyma Subaşı ile Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ayrıldı

Saadet Işıl Aksoy - Burcu Esmersoy - Songül Öden

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#Şeyma Subaşı#Mohammed Alsaloussi#Meedo

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