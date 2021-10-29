Şeyma Subaşı ile Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ayrıldı

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Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, mutluluğu bir türlü bulamıyor! Geçtiğimiz yıldan beri ABD’de yaşayan Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile birlikte olan Subaşı, aşkı uğruna Türkiye’yi silmiş ve Miami’de yaşama kararı almıştı.

Yaz başında evlenme teklifi alan ve hamile olduğunu açıklayan fenomen, Alsaloussi hakkında dolandırıcılık iddialarının ortaya atılmasıyla ilişkisini bitirip Türkiye’ye dönmüştü.

Çiftin ayrılığı uzun sürmedi. 1 aylık ayrılığın ardından yeniden sevgilisinin yanına Miami’ye dönen Şeyma Subaşı, birlikte yaşadıkları evi kendi isteğine göre dekore ettirdi, kızı Melisa ile evde bol bol fotoğraf çektirip paylaştı. Ancak aldığım duyumlara göre çiftin arasına bir kez daha kara kedi girmiş!Subaşı, Mısırlı sevgilisini terk ederek kızı Melisa ile beraber eski eşi Acun Ilıcalı’nın Miami’deki evine yerleşmiş.Her fırsatta Ilıcalı’nın kanatlarının altına sığınan Şeyma, bakalım yine Meedo ’suna geri dönecek mi...

En büyük aşkı

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Kavaklıdere’nin veliahtlarından Cevza Başman’ın en büyük tutkularından biri üzümse, diğeri de atlar... Ödüllü bir binici olan Başman, en sevdiği bağın ismini yeni atına vermiş. Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bulunan Pendore Bağları’nı çok sevdiğini söyleyen genç iş kadını, atına da ‘Pendore Harmonie’ ismini vermiş. ‘Pendore Harmonie’ ile yarışlara katılan Başman’a ben de başarılar diliyorum.

Koyun gezdiriyor sandılar!

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi 'Camdaki Kız'daki rolüyle dikkatleri üzerine çeken Hande Ataizi, önceki gün oğlu Leon ve köpeğiyle birlikte Nişantaşı sokaklarında yürüyüşe çıktı. Ataizi’nin köpeğini görenler, bir kez daha dönüp baktı! Bedlington teriyeri köpeği koyuna benzeten vatandaşlar, ünlü oyuncuyu çevirip “Koyun mu?” diye sordu. Havlayan köpek, vatandaşları gülümsetti.

SMA’lı Nergiz için seferber oldular

Ünlü modacı Zeynep Tosun, doğum günü olan 29 Ekim için anlamlı bir girişim başlattı.

Kendisiyle aynı gün doğan SMA’lı minik Nergiz’e destek olmak için üç ünlü ismin giydiği ikonik üç elbisesini bağışlayan Tosun’un hedefi 2 milyon kişiden 10 TL yardım toplamak. Burcu Esmersoy, Songül Öden ve Saadet Işıl Aksoy’un giydiği tasarımları bağışlayan ünlü modacıya çok sayıda destek geldi. Birçok ünlü, IBAN numaralarını paylaşarak çok az zamanı kalan minik Nergiz için seferber oldu.

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