Sevmeye doyamadığı kocasını ölüm elinden almıştı... Aşksız yaşamaya sadece iki yıl dayanabildi

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Bazı insanlar sevdiklerini erkenden kaybettiklerinde aradan yıllar geçse de onun yerine kimseyi koyamazlar, bir başkasını sevemezler.

Bazıları da zaman geçtikçe hayata kaldıkları yerden devam etmekte fayda görür. Yani kalplerinin kapılarını aşka yeniden açarlar... Gösteri dünyasında bu iki farklı durumun örnekleri de var...

Bunlardan birinin kahramanları, müzik dünyasının efsane isimlerinden David Bowie ile model karısı Iman. Bowie'nin ölümünün ardından Iman bir daha aşka düşmeye hazır hissetmedi kendini. Hatta ölen kocasına hala aşık olduğunu "O benim rahmetli kocam değil, kocam" diyerek ifade etti.

Bir de sinema yıldızı Patrick Swayze'nin karısı Lisa Niemi var. Onun tercihi başka oldu... Ölen kocasını hiç unutmadı, ona duyduğu sevgiyi kalbinden söküp atmadı ama yeni bir aşka da direnmedi. Hatta evlendi.

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O DA AŞKA DAHA FAZLA DİRENEMEDİ

Gösteri dünyasında şimdi böyle bir örnek daha var... 2022 yılının ocak ayında beklenmedik bir şekilde hayata veda eden oyuncu Bob Saget'in karısı Kelly Rizzo.

Büyük bir aşkla sevdiği kocasının ardından iki yıla yakın süre yas tutan Rizzo da Saget'e olan aşkını kalbinin özel bir köşesine sakladı ve yeni bir gönül macerasına yelken açtı.

Hayata veda eden kocasının da kendisinin mutlu olmasını istediğini daha önce söyleyen 44 yaşındaki Kelly Rizzo, geçen yılın ortalarından beri rol aldığı Clueless ve The Craft adlı yapımlarla tanınan oyuncu Breckin Meyer ile birlikte.

DÜĞÜNDE AŞKA GELDİLER

Kelly Rizzo ile 49 yaşındaki Breckin, geçtiğimiz hafta sonu bir arkadaşlarının Meksika'da yapılan düğün törenine katıldı. Kumsal düğünü için askısız mavi bir elbise giyen Rizzo ile Meyer bir ara kelimenin tam anlamıyla aşka geldiler. Bir taraftan düğün devam ederken onlar bir kenara çekilip birbirlerini öpücüklere boğarak romantik anlar yaşadı.

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Kelly Rizzo ile Breckin Meyer, ilk kez bu yılın ilk ayında yapılan Grammy töreninde el ele kamera karşısına çıkmış ve aşklarını ilan etmişti.

ülkemizde Bizim Ev adıyla gösterilen Full House adlı diziyle tanınan Bob Saget ile Kelly Rizzo, 2018 yılında evlenmişti.

Birbirlerine büyük bir aşkla bağlı olan çifti ölüm, 2022 yılının ocak ayında ayırdı. Elbette acı olay Kelly Rizzo'nun dünyasının başına yıkılmasına neden oldu.





SAGET'İN KIZLARINDAN İZİN ÇIKTI: 'MUTLU OLMAK HAKKINDIR'

Ama daha gençti ve kocasının da onun hayatını mutsuz bir şekilde geçirmesini istemediğini biliyordu. Rizzo, geçen yıl son ayında kalbinin kapılarını aşka açtığını ifade etmişti bir röportajında. Üstelik söylediğine göre bu konuda hayatını kaybeden eşi Bob Saget'in ilk eşinden dünyaya gelen kızlarından da "izin" çıkmıştı.

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Kelly Rizzo'nun anlattığına göre Saget'in eski eşi Sherri Kramer'den dünyaya gelen kızları Lara ve Aubrey, ona hayatına yeniden birini alması konusunda destek oldu.

Fox News'a konuşan Rizzo bu konuda "Onların bu konudaki desteği benim için çok önemli" dedi. Kelly Rizzo, ölen eşinin iki kızının da kendisini sevdiğini ve mutlu olmasını istediklerini sözlerine ekledi.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Kızlar benim mutlu olmamı istiyorlar. Bana babaları Bob'un da beni mutlu görmek isteyeceğini söylüyorlar. Bu iki kız babalarını çok iyi tanıyorlar ve onların bu sözleri benim için çok anlamlı."

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BÜYÜK BİR HEDİYE OLARAK NİTELENDİRDİ

Hazırladığı yemek bloğuyla tanınan Bob Saget'in kendisinin mutlu olmasını isteyeceğini bilmenin çok güzel olduğunu ve bunları aktörün kızlarından duymanın paha biçilmez olduğunu söyledi.

Rizzo'nun söylediğine göre kızlar kendisine "Seni tanıyoruz... Doğrusunu yapacağını biliyoruz, biz de senin mutlu olmanı istiyoruz" dedi.

Kelly Rizzo'ya göre kaybettiği eşinin kızlarından aldığı bu desteğin devamlılığı kendisi için çok büyük bir hediye.

Rizzo'nun söylediğine göre Bob Saget'in kızları artık başka biriyle yeniden romantik ilişki yaşamasında kendileri açısından bir sakınca olmadığını da ona söylüyorlardı sık sık.

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OTEL ODASINDA CANSIZ BEDENİ BULUNMUŞTU

O acı olayı şöyle bir hatırlarsak... Ülkemizde de bir dönem Bizim Ev adıyla gösterilen Full House adlı dizinin yıldızlarından Bob Saget, geçen yılın ocak ayında 65 yaşında hayata veda etmişti.

Ünlü oyuncunun cansız bedeni bir sahne gösterisi için gittiği Florida'da bir otel odasında bulunmuştu.

Bu haber herkesi çok üzdü ama kelimenin tam anlamıyla yıkılan kişi 2018 yılında evlendiği eşi Kelly Rizzo oldu.

Bir yıka yakın süre sevmeye doyamadığı kocasının yasını tutan Kelly Rizzo sonunda aşksız yaşamaya daha fazla dayanamadı. Oyuncu Breckin Meyer ile yeni bir romantik ilişkiye başladı.