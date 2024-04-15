×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Sevgilisiyle birbirlerinin kanını içmişlerdi… Nişanı attı, her şeyi unuttu: Enerjinizi erkeklere harcamayın

Güncelleme Tarihi:

#Megan Fox#Machine Gun Kelly #Ayrılan Ünlü Çiftler
Sevgilisiyle birbirlerinin kanını içmişlerdi… Nişanı attı, her şeyi unuttu: Enerjinizi erkeklere harcamayın
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2024 10:44

Gösteri dünyasının iki sıra dışı ismi aşkı birbirlerinde bulmuş, tüm detaylarını sosyal medyadan paylaştıkları nişanlarıyla da adlarından çok söz ettrimişlerdi.

Haberin Devamı

Birbirlerine olan aşklarını dillerinden düşürmeyen Megan Fox ve müzisyen sevgilisi Machine Gun Kelly 2020’den beri devam eden tutkulu ilişkilerini noktalayıp yollarını ayırdı.

NİŞAN BİTTİ, HER ŞEY DEĞİŞTİ…

Megan Fox, Machine Gun Kelly ile nişanının sona erdiğini doğruladıktan sonra kadınlara enerjilerini erkeklere harcamamalarını öğütledi ve “Onların tek yapacağı şey sizi tüketip bitirmek” dedi.

Sevgilisiyle birbirlerinin kanını içmişlerdi… Nişanı attı, her şeyi unuttu: Enerjinizi erkeklere harcamayın
"Enerjinizi erkeklere harcamayın, tek yaptıkları insanı tüketip bitirmek"

Transformers'ın 37 yaşındaki yıldızı, geçtiğimiz gün katıldığı bir söyleşi sırasında kadınlara ilişki tavsiyeleri verdi.

“ENERJİNİZİ ERKEKLERE HARCAMAYIN”

Haberin Devamı

"Tavsiye verecek en iyi kişi ben miyim bilmiyorum, çünkü benim tavsiyem sadece bir beceri öğrenin ya da bir hobi geliştirin ve enerjinizi erkeklere harcamayın" diyen üç çocuk annesi yıldız kadınlara kendilerine yatırım yapmalarını söyledi.

Megan Fox röportajın klibini Instagram'ında yeniden paylaşarak "Bir ilişki uzmanından hayat tavsiyesi" yazdı ve 33 yaşındaki eski sevgilisi MGK de bu paylaşıma "Vaaz verme" yorumunu yaptı.

Megan Fox ve Machine Gun Kelly nişanı attılar ve ilişkilerindeki sorunları çözmeye çalışırken evlerini de ayırdılar. Yani şu anda bu birlikteliğin devam edip etmediği bilinmiyor.

Sevgilisiyle birbirlerinin kanını içmişlerdi… Nişanı attı, her şeyi unuttu: Enerjinizi erkeklere harcamayın
Machine Gun Kelly'yler nişanlarını attıktan sonra sık sık görüntüsünü değiştiren Megan Fox şimdilerde mavi saçlarını hayranların beğenisine sundu

Gözden KaçmasınBirbirlerinin kanını içtiklerini açıklamıştı… Yıldız oyuncu adeta aşkından ‘delirdi’: Nişanlım 4 yaşındayken bana göründüBirbirlerinin kanını içtiklerini açıklamıştı… Yıldız oyuncu adeta aşkından ‘delirdi’: Nişanlım 4 yaşındayken bana göründüHaberi görüntüle

ONA HÂLÂ “RUH İKİZİM” DİYOR

Şu an akıbetleri belirsiz olsa da Megan Fox MGK için hâlâ “ruh ikizim” diyor ve onunla hep bir bağı olacağını söylüyor: “Söyleyebileceğim şey, ikiz ruhum olarak adlandırdığım şey bu ve ne olursa olsun onunla her zaman bir bağımız olacak. Kapasitesinin ne olacağını kesin olarak söyleyemem ama her zaman bir şekilde ona bağlı olacağım”

Haberin Devamı

Sevgilisiyle birbirlerinin kanını içmişlerdi… Nişanı attı, her şeyi unuttu: Enerjinizi erkeklere harcamayın

Çifte yakın kaynaklar ise aslında hâlâ birlikte olduklarını, MGK’nin Megan Fox’a çok aşık olduğunu ve onu mutlu etmek için ilişkideki liderlik rolünü de ona bıraktığını söylüyorlar.

Megan Fox ve MGK 2020 yılında Midnight In The Switchgrass şarkısına çekilen klibin setinde tanıştılar ve o yıl çıkmaya başladılar. Birbirlerine olan sevgilerini toplum içinde asla gizlemediler ve gittikleri her yerde sık sık samimi görüntüler verdiler.

Sevgilisiyle birbirlerinin kanını içmişlerdi… Nişanı attı, her şeyi unuttu: Enerjinizi erkeklere harcamayın
Çok tutukulu bir aşk yaşayan Megan Fox ve MGK nişanlanırken birbirlerinin kanını içmişti

NİŞANLANIRKEN ONUN KANINI İÇTİ

Haberin Devamı

2022'de nişanlanan çift bu haberi sosyal medyadan duyururken Megan Fox nişan kutlaması yaparken birbirlerinin kanını içtiklerini söylemişti.

Machine Gun Kelly’ye gönlünü kaptırınca ayrıldığı 10 yıllık eski eşi Brian Austin Green’den 11 yaşında Noah, 9 yaşında Bodhi ve 7 aşında Journey adında üç tane oğlu olan yıldız oyuncu Kelly’yle de çocuk sahibi olmak istemiş ancak düşük yaptığını itiraf etmişti.

Sevgilisiyle birbirlerinin kanını içmişlerdi… Nişanı attı, her şeyi unuttu: Enerjinizi erkeklere harcamayın

Megan Fox ile Machine Gun Kelly nişanlanırken ünlü şarkıcı zümrüt ve elmas iki taştan oluşan, altında ve çevresinde diken gibi parçalar olan bir yüzük yaptırmıştı.

Sevgilisiyle birbirlerinin kanını içmişlerdi… Nişanı attı, her şeyi unuttu: Enerjinizi erkeklere harcamayın

Haberin Devamı

YÜZÜK PARMAKTAN ÇIKARSA CANIN YANAR…

Megan Fox’un bu yüzüğü taktıktan sonra parmağından hiç çıkarmasın istediğini söyleyen MGK, eğer yüzüğü parmağından çıkarmak isterse de parmağına batacak bu dikenli kısımların onun kanını akıtacağını ve canını çok yakacağını söylemişti…

Gözden KaçmasınKocasından ayrılıp ünlü cerrahın kollarına koşmuştu… ‘Diz ameliyatı olacaksanız doktorunuz gece sizinle kalsın’Kocasından ayrılıp ünlü cerrahın kollarına koşmuştu… ‘Diz ameliyatı olacaksanız doktorunuz gece sizinle kalsın’Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Megan Fox#Machine Gun Kelly#Ayrılan Ünlü Çiftler

BAKMADAN GEÇME!