Sevgilisiyle birbirlerinin kanını içmişlerdi… Nişanı attı, her şeyi unuttu: Enerjinizi erkeklere harcamayın

Haberin Devamı

Birbirlerine olan aşklarını dillerinden düşürmeyen Megan Fox ve müzisyen sevgilisi Machine Gun Kelly 2020’den beri devam eden tutkulu ilişkilerini noktalayıp yollarını ayırdı.

NİŞAN BİTTİ, HER ŞEY DEĞİŞTİ…

Megan Fox, Machine Gun Kelly ile nişanının sona erdiğini doğruladıktan sonra kadınlara enerjilerini erkeklere harcamamalarını öğütledi ve “Onların tek yapacağı şey sizi tüketip bitirmek” dedi.

"Enerjinizi erkeklere harcamayın, tek yaptıkları insanı tüketip bitirmek"

Transformers'ın 37 yaşındaki yıldızı, geçtiğimiz gün katıldığı bir söyleşi sırasında kadınlara ilişki tavsiyeleri verdi.

“ENERJİNİZİ ERKEKLERE HARCAMAYIN”

Haberin Devamı

"Tavsiye verecek en iyi kişi ben miyim bilmiyorum, çünkü benim tavsiyem sadece bir beceri öğrenin ya da bir hobi geliştirin ve enerjinizi erkeklere harcamayın" diyen üç çocuk annesi yıldız kadınlara kendilerine yatırım yapmalarını söyledi.

Megan Fox röportajın klibini Instagram'ında yeniden paylaşarak "Bir ilişki uzmanından hayat tavsiyesi" yazdı ve 33 yaşındaki eski sevgilisi MGK de bu paylaşıma "Vaaz verme" yorumunu yaptı.

Megan Fox ve Machine Gun Kelly nişanı attılar ve ilişkilerindeki sorunları çözmeye çalışırken evlerini de ayırdılar. Yani şu anda bu birlikteliğin devam edip etmediği bilinmiyor. Machine Gun Kelly'yler nişanlarını attıktan sonra sık sık görüntüsünü değiştiren Megan Fox şimdilerde mavi saçlarını hayranların beğenisine sundu

ONA HÂLÂ “RUH İKİZİM” DİYOR

Şu an akıbetleri belirsiz olsa da Megan Fox MGK için hâlâ “ruh ikizim” diyor ve onunla hep bir bağı olacağını söylüyor: “Söyleyebileceğim şey, ikiz ruhum olarak adlandırdığım şey bu ve ne olursa olsun onunla her zaman bir bağımız olacak. Kapasitesinin ne olacağını kesin olarak söyleyemem ama her zaman bir şekilde ona bağlı olacağım”

Haberin Devamı

Çifte yakın kaynaklar ise aslında hâlâ birlikte olduklarını, MGK’nin Megan Fox’a çok aşık olduğunu ve onu mutlu etmek için ilişkideki liderlik rolünü de ona bıraktığını söylüyorlar.

Megan Fox ve MGK 2020 yılında Midnight In The Switchgrass şarkısına çekilen klibin setinde tanıştılar ve o yıl çıkmaya başladılar. Birbirlerine olan sevgilerini toplum içinde asla gizlemediler ve gittikleri her yerde sık sık samimi görüntüler verdiler. Çok tutukulu bir aşk yaşayan Megan Fox ve MGK nişanlanırken birbirlerinin kanını içmişti

NİŞANLANIRKEN ONUN KANINI İÇTİ

Haberin Devamı

2022'de nişanlanan çift bu haberi sosyal medyadan duyururken Megan Fox nişan kutlaması yaparken birbirlerinin kanını içtiklerini söylemişti.

Machine Gun Kelly’ye gönlünü kaptırınca ayrıldığı 10 yıllık eski eşi Brian Austin Green’den 11 yaşında Noah, 9 yaşında Bodhi ve 7 aşında Journey adında üç tane oğlu olan yıldız oyuncu Kelly’yle de çocuk sahibi olmak istemiş ancak düşük yaptığını itiraf etmişti.

Megan Fox ile Machine Gun Kelly nişanlanırken ünlü şarkıcı zümrüt ve elmas iki taştan oluşan, altında ve çevresinde diken gibi parçalar olan bir yüzük yaptırmıştı.





Haberin Devamı

YÜZÜK PARMAKTAN ÇIKARSA CANIN YANAR…

Megan Fox’un bu yüzüğü taktıktan sonra parmağından hiç çıkarmasın istediğini söyleyen MGK, eğer yüzüğü parmağından çıkarmak isterse de parmağına batacak bu dikenli kısımların onun kanını akıtacağını ve canını çok yakacağını söylemişti…