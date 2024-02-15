Sevdiği adamın babası onu gelini olarak kabul etmemişti… Aşıklar ayrılığa birkaç gün dayanabildi

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Gösteri dünyasının son aylarda adından en çok söz edilen çiftlerinden Larsa Pippen ve Marcus Jordan, ayrıldıkları duyulduktan sonra Sevgililer Günü'nde birlikte ortaya çıktılar.

Daha birkaç gün önce birbirlerini Instagram’dan silen ve aşklarını sergiledikleri fotoğraflarını da kaldıran çift ayrılığa uzun süre dayanamadı.

Daha birkaç gün önce artık baskılara dayanamayıp ilişkilerini sonlandırdıkları söylenen Marcus Jordan ve Larsa Pippen ayrı kalmaya çok dayamadılar

Herkesin Sevgililer Günü için son dakika alışverişine çıktığı gündüz saatlerinde Larsa Pippen ve Marcus Jordan da Miami sokaklarında gezintiye çıkmıştı.

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Ünlü çift birlikte gayet mutlu görünüyordu, gezinti boyunca Marcus Jordan sık sık sevgilisi Larsa Pippen’ın saçlarını okşadı.

Bir buçuk yıldır birlikte olan 49 yaşındaki reality şov yıldızı Larsa Pippen ve efsane basketbolcu Michael Jordan’ın kendisi gibi sporcu olan 33 yaşındaki oğlu Marcus Jordan birlikteliklerini ilan ettikleri günden beri aslında sıkıntılı bir durumun da içinde kaldılar.

Larsa Pippen bir televizyon yıldızı olmadan önce ünlü NBD yıldızı Scottie Pippen’la evliydi ve ününün asıl kaynadığı da zaten bu olmuştu. Scottie Pippen da yıllarca Michael Jordan’la aynı takımda basketbol oynadı.

Michael Jordan oğlunun Larsa Pippen'la olan ilişkisini hiçbir şekilde onaylamıyor

İkili uzun yıllar yakın dosttu. Ve haliyle ailece görüşüyorlardı. 1997’den 2021’e kadar Scottie Pipen’la evli kalan ve ondan dört de çocuğu olan Larsa Pippen, eski kocasının takım arkadaşının oğlu Marcus Jordan’la sevgili olunca tam anlamıyla kıyamet koptu!

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Yıllar sonra sevgilisi olan adamın çocukluk halini bile bilen Larsa Pippen, Marcus Jordan’la birlikte olduğu için adeta yerden yere vuruldu. Çiftin arasında yaş farkı da var ancak eleştiriler daha ziyade bu yakın aile bağları yüzünden yapılıyordu.

Michael Jordan’ın katıldığı bir yayında çıkıp oğlunun bu ilişkisini onaylamadığını söylemesi işleri daha da zorlaştırdı. Larsa Pippen’ın adı “istemeyen geline” çıktı.

Onun aşk değil para peşinde olduğunu, gözünü Marcus Jordan’ın babası Michael Jordan’dan gelecek servet gibi mirasa diktiğini söyleyenler de çıktı. Ünlü çift ise bu söylentileri hep yalanladı. Hatta Marcus Jordan babasının ilişkisini onayladığını ve böyle şeyler söylemediğini bile iddia etti.

Larsa Pippen müstakbel kayınpederinin sözlerine "Herkes ailesini mutlu görmek ister. Ama Marcus'la bizi yakından görmeyenler birbirimizi ne kadar sevdiğimizi anlamıyor" diye cevap vermişti

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İşte bu baskılarla başlayan ilişki en sonunda bir çıkmaza girdi. Larsa Pippen her fırsatta Marcus Jordan’ı çok sevdiğini söylüyordu. Sevgilisinin aldığı kocaman pırlanta yüzüğü de bolca sergileyince çiftin nişanlandığı ve her şeye rağmen evlilik yolunda ilerlediği konuşulmaya başlamıştı.

Bir anda gelen ayrılığın da bu baskılar yüzünden olduğu ortaya atıldı. Pippen ve Jordan artık haklarında söylenenlerden yılmış, istenmeyen gelin müstakbel kayınpederinin sözleri yüzünden hem çok üzülmüş hem de epey utanır hale gelmişti.

Larsa Pippen'ın uzun yıllar evli kaldığı Scottie Pippen'dan dört çocuğu var... Gösteri dünyasına kocasının soyadı sayesinde adım atan Larsa Pippen evliliğini kullanıp ünlü bir ekran yüzü olmayı başarmıştı

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Sevgililer Günü’nü birlikte geçiren ünlü aşıkların ayrı kalmaya çok dayanamadığı böylece ortaya çıktı. İlişkilerine kaldıkları yerden devam mı edecekler yoksa sadece özlemle mi bir araya geldiler henüz bilinmiyor.

Çifte yakın kimi kaynaklara göre yaşadıkları zorlu süreç yüzünden sadece biraz zamana ihtiyaçları olduğunu düşünen Larsa Pippen ve Marcus Jordan birbirlerinden vazgeçemeyecek kadar aşıklar ve bu ilişkiye kendilerini adamış durumdalar…