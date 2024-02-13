Adı istenmeyen geline çıkmıştı… ‘Onunla evleneceğim’ dedi ama bu aşkın sonu hüsran oldu

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İnternette hakkındaki bilgiler kısmında “Amerikalı bir reality şov yıldızı, sosyetik ve iş kadınıdır” yazan bu televizyon yıldızı aslında hâlâ en çok eski evliliği ve bu evliliğinden kalan soyadını taşımasıyla tanınıyor.
49 yaşındaki Larsa Pippen, NBA’in gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından sayılan Scottie Pippen’ın eski eşi ve dört çocuğunun da annesi. Yaptığı bu evlilikten sonra gösteri dünyasının içinde yer alan ve evliliği bitmesine rağmen ününü gittikçe artıran Larsa Pippen, uzun yıllardır Real Housewives of Miami adlı programın kadrosunun yıldızı.
SEVGİLİSİNİN BABASI VE ESKİ KOCASI YAKIN ARKADAŞTI…
Larsa Pippen, 2023’ün hemen başında Marcus Jordan’la büyük bir aşk yaşamaya başlamış, bu ilişki saklı gizli yaşanmaktan çıkıp da çift el ele gezmeye ve kırmızı halılarda birlikte poz vermeye başlayınca deyim yerindeyse epey gümbürtü kopmuştu.
Bunun sebebi de Marcus Jordan’ın, bir başka NBA efsanesi, gelmiş geçmiş en iyi basketbolcu kabul edilen Michael Jordan’ın oğlu olmasıydı. Babası gibi basketbolcu olan Marcus Jordan, hem kendinden yaşça büyük hem de babasının eski takım arkadaşı Scottie Pippen’ın eski eşi olan Larsa Pippen’a gönlünü kaptırınca yer yerinden oynadı.
BU İLİŞKİYE HERKES ÇOK ŞAŞIRMIŞ, NEREDEYSE KİMSE ONAY VERMEMİŞTİ
49 yaşındaki Larsa ve 33 yaşındaki Marcus, aralarındaki yaş farkına ve aralarında yukarıda saydığımız bağlar olmasına rağmen yaşadıkları ilişkiyi savunmuş, birlikte çok mutlu olduklarını söyleyerek ilişkilerine sahip çıkmıştı.
Ancak bu mutlu aşk Larsa Pippen’ın Instagram sayfasından Marcus Jordan’la verdikleri tüm aşk pozlarını silmesi ve onu takipten çıkmasıyla son buldu. Larsa Pippen bununla da kalmamış, Instagram'daki bir ankette hayranlarına "Arkadaşlarınız eski sevgilinizi takipten çıkarmalı mı?" diye sormuştu.
NİŞAN SÖYLENTİSİ DE ÇIKTI AMA BASKIYA DAYANAMADILAR
Birkaç ay öncesine kadar parmağında Marcus Jordan’ın hediye ettiği gösterişli pırlanta bir yüzükle görülen, kendisi de bu yüzük görünsün diye özel pozlar veren Larsa Pippen, bu ilişki sayısız insan tarafından tuhaf bulunup onaylanmasa da aşkına sahip çıkmış, Marcus Jordan’la evlenmek istediğini açıkça ifade etmişti.
Çiftin ayrılığının en büyük sebebinin Marcus Jordan’ın babası Michael Jordan’ın bu ilişkiye onay vermemesi, açıkça oğlunun Larsa Pippen’la birlikte olmasını istemediğini belirtmesi olduğu sanılıyor. Çifte yakın kaynaklar da ilişkilerinde büyük gerginlikler yaşayan Pippen ve Jordan’ın bu yüzden ayrıldığını söylüyor.
MÜSTAKBEL KAYINPEDERİ ONU HİÇ İSTEMEDİ… ARTIK BU DURUMDAN ÇOK UTANIYORDU
Bu gerilim yüzünden birbirlerinden uzaklaşan aşıkların Marcus'un babası Michael Jordan'ın bu ilişkiyi alenen kınamasıyla büyük sorunlar yaşadığı ve en sonunda da ayrılık kararı aldıkları söyleniyor. Marcus Jordan, babasının ilişkisiyle ilgili yaptığı olumsuz yorumlara şaka deyip geçmiş, Larsa Pippen’la ilişkisine devam edeceğini söylemişti.
Ancak Larsa Pippen’ın, Michael Jordan’ın yorumlarından gerçekten utandığı, bir noktadan sonra da daha fazla dayanamadığı söyleniyor. Larsa Pippen, eski eşinin takım arkadaşının oğluyla ilişki yaşadığı için adeta yerden yere vurulmuş, sadece Michael Jordan’dan değil kendi yakın çevresinden ve magazin basınından da birçok kötü söz duymuştu.
ESKİ EŞİ SEVGİLİSİNİN BABASIYLA KAVGA EDİNCE DURUM DAHA DA ZORLAŞTI
Ayrıca, Michael Jordan’ın Larsa'nın eski kocası Scottie Pippen ile olan kavgasının da çift arasında sürtüşme yarattığı iddia ediliyor. "Michael ve Scottie arasındaki geçmiş, Larsa ve Marcus bunu bir sorun olmaktan çıkarmak için ellerinden geleni yapsalar bile işleri karmaşık hale getirdi" iddiası da ayrılık haberiyle birlikte ortaya atıldı.
Scottie ve Larsa'nın çocuklarına atıfta bulunan bir kaynak da bu ayrılık için "Günün sonunda, Michael Marcus'un babası ve Scottie de Larsa'nın çocuklarının babası" dedi ve "Ortadaki aile bağları her biri için ilişkiyi zorlaştıran bir sebebe dönüştü” diye ekledi.
SEVGİLİSİNİN ÇOCUKLUĞUNU BİLİYORDU
Scottie ve Larsa Pippen’ın 23 yaşında Scottie Jr., 22 yaşında Preston, 19 yaşında Justin ve 16 yaşında Sophia adında dört çocukları var. Üstelik Larsa Pippen, Scottie Pippen’la evli olduğu dönemden beri Marcus Jordan’ı tanıyordu.
Daha doğrusu, Larsa, sevgili olduğu, kendisinden 16 yaş küçük Marcus Jordan’ı tanıdığında Marcus daha bir çocuktu. Bu tuhaf durum da çiftin ilişkisini zorlu ve içinden çıkılmaz bir duruma getirmişti.