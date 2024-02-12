Bu sefer kaçamadılar… Yeni sevgiliyle ilk fotoğraf

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Kim Kardashian, 2014’ten 2022’ye kadar evli kaldığı, 4 çocuğunun babası Kanye West hayatından çıktıktan hemen sonra ünlü komedyen Pete Davidson’la kısa ancak tutkulu bir aşk yaşamıştı.

YENİ SEVGİLİYLE İLK FOTOĞRAF!

Yıldız isim bir süredir aşk yaşadığı söylenen 31 yaşındaki ünlü futbolcu Odell Beckham Jr.’la ilk kez birlikte görüntülendi.

Kim Kardashian kalbini yeni bir aşka açık tuttuğunu ancak bu kez yaşına uygun bir sevgili aradığını söylüyordu

Dün geceki Super Bowl için Las Vegas’a gelen Kim Kardashian, Odell Beckham Jr.’la kalacakları lüks otele giriş yaparken paparazzilere yakalandılar.

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AYLARCA KAÇTI EN SONUNDA YAKALANDI

Yanlarında korumalarıyla otele girdiklerinde fotoğrafları çekilmeye başlayan çift bir an önce lobiden uzaklaştılar. Bu esnada Kim Kardashian’ın yeni aşkı Odell Beckham Jr.’ın yanından değil arkasından yürümesi dikkat çekti.

Yüzünü de neredeyse kapatan kocaman bir kovboy şapkası takan Kim Kardashian başını bile hiç kaldırmadan, adeta sadece ayaklarına bakarak yürüdü. 43 yaşındaki Kardashian’ın bugüne kadar genç aşkıyla birlikte görülmemek için çok uğraştığı biliniyor.

Birkaç aydır birlikte olan Kim Kardashian ve Odell Beckham Jr. ancak şimdi birlikte fotoğraflanabildi

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ESKİ KOCASINDAN ÇEKİNİYOR

Kanye West’ten ayrılır ayrılmaz Pete Davidson’la birlikte olan Kim Kardashian bu ilişkisini çok göz önünde yaşamış, deyim yerindeyse bunun bedelini de ödemişti. Kanye West, daha yeni ayrıldığı eşinin ilişkisini sosyal medyadan sürekli yerdi.

Kim Kardashian ve Pete Davidson’ın ilişkisiyle adeta alay eden Kanye West alttan alta ünlü komedyene karşı tehditkar paylaşımlar bile yaptı.

Kardashian paparaziilerden kaçamadı ancak kendini büyük şapkasıyla gizledi ve başını bile kaldırmadan hep yere baktı

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Kanye West ile yılan hikayesine dönen boşanma süreçlerini tamamladıktan sonra konuyla ilgili sessizliğini bozan Kardashian zaman zaman gözyaşlarına boğulduğu röportajlarında Kanye West ile çocuklarına ortak ebeveynlik yapmanın zorluklarını anlatırken kendi geleceğine dair duyduğu kokuyu da itiraf etmişti.

Güzel yıldız gelecekteki erkek arkadaşlarının eski kocası Kanye West'ten “korkacağından” endişe duyduğunu da dile getirmişti.

Kim Kardashian ve Pete Davidson ilişkisi kısa sürdü ancak çok ses getirdi... Kanye West'in bu ilişki konusunda verdiği tepkiler ise Kİm Kardashian'ı deyim yerindeyse korkuttu

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“Bazen Aman Tanrım, eski kocam böyle bir adam olduğu için herkes ondan korkacak mı” diye düşünüyorum diyen Kim, “masum” yeni sevgililerini böyle bir duruma sokmanın adil olmayacağını düşündüğünü dile getirirken Kanye West yüzünden böyle yaşamak zorunda olduğu için duyduğu kırgınlığı da paylaşmıştı.

EYLÜLDEN BERİ DEDİKODULAR ALDI BAŞINI GİTTİ AMA...

Öte yandan Kim Kardashian ve yeni sevgilisi Odell Beckham Jr.’ın yan yana görünmekten böyle kaçmasının bir önemli sebebi daha var. İkili hakkında ilk aşk dedikoduları Eylül 2023'te ortaya çıkmıştı.

“Kim geçen yazdan beri Odell ile romantik bir ilişki içinde ve bunu gizli tutmayı başardığını düşünüyordu. Şu anda başka biriyle görüşmüyor, yani bu ciddi bir ilişki” diyen kaynaklar ünlü yıldızın saklanma sebebinin “yuva yıkan kadın” söylentilerinden kaçmak olduğunu söylüyor.

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İki yıldız, Odell Beckham Jr.’ın geçen yılın eylül ayında kız arkadaşı Lauren Wood'dan ayrılmasından kısa bir süre sonra “takılmaya” başladı. Eski çiftin bir yaşında Zydn adında bir oğulları var.

Odell Beckham Jr.'ın küçük bir oğlu olması ve sevgilisinden de kendisiyle ilişkisine başlamadan hemen önce başlaması Kim Kardashian'ın bu ilişki konusunda çekingen davranmasına yol açtı

"KİMSE BANA YUVA YIKAN KADIN DEMESİN"

Yakın çevreleri konuyla ilgili olarak “Kim iki nedenden dolayı bu aşkı gizli tutmak istedi. Birincisi, eski sevgilisi Lauren Woods'tan bir yaşında bir oğlu olması. Her ikisi de Lauren'ı Kim için terk ettiğine dair spekülasyonlardan kaçınmak istiyordu. Ve Kim'i yuva yıkan biri olarak damgalamaktan” diyorlar.

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Bu yakın çevreye göre ikinci neden de Kim’in Kanye’nin tepkisinden kaçınmak istemesi. Kanye'nin Pete Davidson'a yaşattıklarından sonra Kim ne pahasına olursa olsun bundan kaçınmak istiyor. Kanye'nin bu yeni aşk hakkında kamuoyu önünde bir şey söylemesi artık an meselesi ama elinde somut bir kanıt yok.