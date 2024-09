Aceleye gelmeyen aşkın mükafatı büyük oldu… Bir yastıkta 22 yıl!

Haberin Devamı

Bu dünyanın içinde yaşayıp yine de evlilikleri uzun ömürlü olan ve mutlu bir aile hayatı yaşayan ünlü sayısı ise bir hayli az.

Çok sevilen korku filmi “I Know What You Did Last Summer”ın (Geçen Yaz Ne yaptığını Biliyorum) setinde tanışan ve sonra evlenip mutlu bir yuva kuran iki ünlü yıldız oyuncu Sarah Michelle Gellar ve Freddie Prinze Jr. da bu mutlu çiftlerden. Hollywood'un en sağlam evliliklerinden birine sahip olan çift 22. yıl dönümlerini kutladı

BİR YASTIKTA 22 YILI DEVİRDİLER

2002’de evlenen ve bu mutlu yuvada iki de çocuk büyüten ünlü çift dün evliliklerinin 22. yılını kutladılar.

Bunu da tıpkı Hollywood’un görkemli dünyasından uzakta kurdukları gösterişten uzak ve kendi halinde yaşamları gibi sessiz sedasız, sade bir aşk paylaşımıyla yaptılar.

Çift, 48 yaşındaki Prinze'nin kollarını 47 yaşındaki Gellar'ın beline doladığı gülen ve sevimli fotoğraflarını yanına sadece düğün temalı emojiler ve 22 rakamı koyarak paylaştı. Gellar ve Prinze'in yolları 1997'de birlikte kamera karşısına geçtikleri filmde kesişmişti ancak ünlü çift bir araya gelmek için üç yıl bekledi

YOLLARI SETTE KESİŞTİ AMA BU "İLK GÖRÜŞTE AŞK" DEĞİLDİ

Gellar ve Prinze'in yolları ilk kez 1997 yapımı korku filminin setinde kesişti. Ama bu alışıldığı gibi ilk görüşte aşk değildi.

Freddie Prinze Jr. 2001’de verdiği bir röportajda 22 yıllık karısıyla ilk başta “birbirlerinden pek hoşlanmadıklarını” itiraf etmişti. Bu büyük aşkın doğması için çiftin birbirlerini biraz daha yakından tanıması gerekecekti.

Ünlü aktör bir gün Sarah Michelle Gellar’ı spor salonuna bırakırken yolda sohbet ettiklerini ve onu çok “havalı” bulduğunu söylüyordu. Ünlü çift birbirlerini daha yakından tanıdıkça aşka düşmeye başladı…

2002'de evlenen Gellar ve Prinze 22 yıl sonra evlilik yıl dönümlerini bu pozla kutladı

İlk randevularına çıkmadan önce birbirlerini iyice tanımış, iki yıl boyunca arkadaşlık etmişlerdi.

ACELEYE GELMEYEN AŞKIN TEMELİNİ SAĞLAM ATTILAR

Belki de o ilk anın heyecanıyla aceleye getirmedikleri, zamana yaydıkları bu tanışıklık zamanla aşka dönüşünce kurdukları sağlam yuvanın temeli de sağlam şekilde atılmış oldu.

Sarah Michelle Gellar da tanıştıktan sonra 2 yıl süren bu arkadaşlık ve tanıma sürecini sonunda “Karşımızdaki kişinin tüm kusurlarını zaten biliyorduk” diyerek tarif ediyordu.

Üstelik ünlü çiftin çıktıkları ilk randevu da aslında kazara yaşanmıştı!

“Çok uzun zamandır arkadaştık. Daha önce birçok akşam yemeği yemiştik. Başka biriyle gitmemiz gerekiyordu ama üçüncü kişi gelemedi ve biz yine de gitmeye karar verdik” diye anlatıyor güzel yıldız bu ilk buluşmayı.

“Akşam yemeğinde sadece iki kişiydik ve hasret gideriyorduk. Uzun bir araba yolculuğu ve uzun bir akşam yemeği yedik ve her şey kendiliğinden gelişti” İşte 22 yıllık mutlu yuvanın temeli iki yıllık arkadaşlıktan sonra böyle atılmıştı. Ünlü çift ilişkilerini ileri taşıma kararı verdiklerinde çoktan birbirlerinin tüm kusurlarını öğrendiklerini söylüyor... Belki de zamana direren aşklarının sağlamlığının sırrı da burada yatıyor...

KARARI İLK RANDEVUDA VERDİLER

Ünlü aktör güzel karısıyla o ilk buluşmasının ardından da kararını çoktan vermişti zaten… “Onun doğru kişi olduğunu o gece anladım. Bir daha başka kimseyle çıkmadım. Bunu istemedim bile.”

Karı koca, mutlu yuvalarının yolunu açan ilk filmlerinden sonra birçok başka filmde de birlikte kamera karşısına geçti. Kızları 14 yaşındaki Charlotte ve oğulları 11 yaşındaki Rocky’yi büyütürken birbirlerinin kariyerine de her zaman destek oldular.

Biri setteyken diğeri çocuklarla ilgilendi ve onları ünlü birer yıldızın çocukları değil de normal ve sağlıklı çocuklar olarak yetiştirmek için çaba gösterdiler.

KENDİ ÇOK ÇEKİNCE KIZINA KAMERALARI YASAKLADI

Sarah Michelle Gellar, 2014’te ailesine odaklanmak için ara oyunculuk kariyerine ara vermişti. 2009’da kızı Charlotte’ı, 2012’de de oğlu Rocky’yi doğuran yıldız isim çocuklarını kendisi büyüttü.

Kendisi de çocuk yaşta ünlenen ve tüm gençliğini setlerde geçiren ünlü oyuncu sektörün zorluklarını, zor ve uzun çalışma saatlerini, özellikle çocuk ve genç oyunculara yaşatılan tacizleri iyi bildiği için kendisi gibi oyuncu olmak isteyen kızı Charlotte’a kameraları 18 yaşına kadar yasakladığını açıklamıştı.