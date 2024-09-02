Lüks yatta aşk tatili… Sevgilisini öpücüklere boğdu!

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İlk olarak geçen yılın ekim ayında adları yan yana yazılmaya başlayan usta aktör ve ünlü model bir süre gözlerden uzak yerlerde gizli saklı buluştuktan sonra aşkları büyüd ve artık saklanmaktan vazgeçerek el ele kol kola ortaya çıkmıştı. Gigi Hadid ve Bradley Cooper'ın ilişkisi tam gaz ilerliyor

AİLE BOYU İLK TATİL

Çiftin ilişkisi geçen bir yılda giderek ilerledi ve ünlü çift geçtiğimiz günlerde Bradley Cooper’ın 7 yaşındaki kızı Lea’yı da yanlarına alarak İtalya’nın Sardinya Adası’na tatile gittiler.

Bu tatil Bradley Cooper ve Gigi Hadid ilişkisinde bir dönüm noktası oldu. Çünkü ünlü model ilk kez sevgilisinin küçük kızıyla görüntülenmiş oldu. Bu ilk “aile boyu” tatilde çiftin yanında Bradley Cooper’ın ödül törenlerine bile birlikte gittiği annesi Gloria Campano da vardı.

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GÜZEL SEVGİLİSİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Bradley Cooper ve Gigi Hadid özel uçaklarıyla İtalya’ya gittikten sonra lüks yatlarına geçerek Akdeniz’in cennet gibi sahillerini dolaşmaya başladılar. Ünlü çifte tatillerinde ilk bebeğine hamile olan Margot Robbie’yle eşi Tom Ackerley ve Benedict Cumberbatch ile ailesi de katıldı.

Bradley Cooper ve Gigi Hadid yatlarında öpüşürken görüntülendi

Rahatsız edilmemek için yat tatili yapsalar da paparazziler bu birlikte çıktıkları ilk tatilde ünlü çiftin peşini bırakmadı. Ve Bradley Cooper ve Gigi Hadid yatın güvertesinde samimi anlar yaşarken fotoğraflarının çekilmesinden kaçamadı.

Cooper’ın Gigi Hadid’in deyim yerindeyse peşinden ayrılmadığı, ona sık sık sarıldığı ve güzel sevgilisini sürekli öpücüklere boğduğu görüldü.

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SEVGİLİSİNİN KIZIYLA ÖZEL OLARAK İLGİLENİYOR

Şişme botlarla sahile inen ve bol bol yüzen yıldız isimler sonrasında yatlarına dönüp hep birlikte keyifli vakit geçirdi. Gigi Hadid’in sevgilisinin kız Lea’yle da yakından ilgilendiği gözlerden kaçmadı.

Gigi Hadid Cooper'ın kızı Lea'yle özel olarak ilgilendi

Biri Hollywood’un bir de podyumların yıldızı olan ünlü çiftin sürpriz ilişkisinin pek de uzun ömürlü olmayacağı düşünülürken aşkları sessiz ve derinden ilerleyen Cooper ve Hadid artık aile boyu yaşadıkları ilişkilerini daha da ileri taşımaya kararlı gözüküyor.

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BÜYÜK TEKLİF YOLDA

Yakın çevresi Bradley Cooper’ın deli gibi aşık olduğu Gigi Hadid’e evlenme teklif etmeye hazırlandığını hatta onunla kurduğu yuvayı bir çocuk ya da çocuklarla büyütmeyi hayal ettiği konuşuluyor.

Ünlü çifte ilk çocuğuna hamile olanMargot Robbie’yle eşi Tom Ackerley de eşlik etti

Ünlü oyuncunun tamamlanmayı bekleyen birkaç projesi olduğu ve bunları bitirince bir süre sadece Gigi Hadid’e ve ilişkisine vakit ayırmak iste4diğini söyleyen yakınları “Buna odaklanmak ve Gigi'ye hak ettiği ilgi ve sevgiyi vermek için biraz zaman ayırmak istiyor” diyor.





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EVLİLİK NİYETİNİ HERKES ÇOKTAN AÇMIŞ

Dedikodulara göre Bradley Cooper Gigi Hadid’le evlenme fikrini ailesine, arkadaşlarına hatta kızına da açmış ve hepsinden de gönülden bir onay almış durumda.

Cooper’ın eski sevgilisi Irina Shayk’tan doğan kızı Lea 7 yaşında. Gigi Hadid’in de Zayn Malik’ten doğan 3 yaşında Khai adında bir kızı var.

Bradley Cooper'ın Gigi Hadid'e evlenme teklif etmeye hazırlandığı ve bunun için de ailesinin ve yakın çevresinin onayını aldığı söyleniyor

Bradley Cooper bu süreçte Zayn Malik’le de tanışmış ve iki ünlü isim birbirlerinin çocuklarını sevgi dolu bir ortamda büyütmek ve dost kalmak konusunda fikir birliğine varmışlar.