Ağrı'dan bir delikanlı geldi! Sesiyle, nefesiyle milyonların gönül telini titretti

Haberin Devamı

AĞRI'DA KALABALIK BİR AİLENİN 12 ÇOCUĞUNDAN BİRİ OLARAK DOĞDU

Burhan Çaçan, 17 Ekim 1060'te Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde Berazi aşireti ağasının oğlu olarak dünyaya gözlerini açtı. 12 çocuklu bir ailenin 11'inci çocuğu olan Çaçan, müziğe çok küçük yaşlarda merak sardı. Zaten bu konuda doğuştan gelen bir yeteneği vardı.





Haberin Devamı

Çaçan, bu durumu 1978 yılında TRT Erzurum Radyosu'nun açtığı amatör şarkı yarışmasında da gözler önüne serdi. Bu yarışmadan birinci olarak ayrıldı Burhan Çaçan. Aldığı derece, onun hayatının yönünü de çizmiş oydu. Üç sene boyunca Erzurum Radyosu'nun amatörler korosunda şarkı söyledi. Daha ona yolu Ankara'ya uzandı. Orada da sesinin güzelliği ve yeteneğiyle hemen dikkatleri üzerine çekti.

'AĞRI'DAN BİR DELİKANLI GELDİ'

Sonra da efsane sunucu Halit Kıvanç'ın programına katıldı. O noktadan sonra artık sesini de görüntüsünü de bütün Türkiye biliyordu artık. Kıvanç, onu o kameralar karşısına geçtiği ilk programda "Ağrı'dan bir delikanlı geldi" diyerek anons etmişti.

Gözden Kaçmasın Burhan Çaçan 62 yaşında hayatını kaybetti... Haberi görüntüle

Ankara'daki o programın ardından bu kez soluğu İstanbul'da aldI Burhan Çaçan. İlk albümünü de 1981 yılında çıkardı. Sefa Geldin adlı albümün yapımcılığını, Türk halk müziği alanındaki ustalarından biri olan Arif Sağ üstleniyordu. Sefa Geldin'in ardından Ben Yarime Neler Alayım, İpek Mendil, Memik Oğlan, Ayaz Geceler, Yağ Yağmur, Vurun Dalgalar isimli albümleri geldi. Her albüm çıkardığında, her türkü seslendirdiğinde müzik dünyasındaki yerini sağlamlaştırdı.

SİNEMADAN UZAK KALMADI

O dönemde çok meşhur olan 'şarkılı türkülü' filmler furyasından Mahmut Tuncer ne nasibini aldı. Ağlama, Her Yer Karanlık, Ayaz Geceler ve Yağ Yağmur adlı sinema filmleri için kamera karşısına geçti. Burhan Çaçan, İlahiler 99, Mevlüt ve İlahiler adlı iki albüme de sesiyle imzasını attı.

Haberin Devamı

Kariyeri boyunca sinema ve müzik çalışmalarını bir arada yürüttü Burhan Çaçan. Bir süre bir TV kanalında müziğin ve sohbetin iç içe geçtiği bir program yaptı. Aralarında Altın Kelebek'in de bulunduğu çok sayıda ödül kazandı.

1991 yılında Yasemin Hanım ile evlenen Burhan Çaçan'ın iki tane oğlu, iki tane torunu bulunuyor.





2000'LERDE TİCARETE YÖNELDİ

Burhan Çaçan, 2000'li yıllarda büyük ölçüde ticarete yöneldi. Tekstil ve otelcilik alanlarında iş kurdu. O dönemde müzikten ve özellikle de magazin dünyasından uzak kalan Burhan Çaçan Posta gazetesine verdiği bir röportajda magazinde yer almayı hiç sevmediğini belirterek "Hep halkın arasındaydım. Bizler topluma mal olmuş insanlarız. İnsanların saygısını, sevgisini kazandık" diye konuşmuştu.

Haberin Devamı

Burhan Çaçan, o röportajda dikkat çeken sözler de sarf etti: "Popülerlik öyle her gün kadın boşamaksa ben popüler değilim. Sanatçılık, gece kulüplerinde sevgililerle eğlenip, sonra kameralara görüntü vermek değil. Biz özel hayatımızı korurduk. Aşklar bile artık hep günübirlik. Tüm bunlara acı acı tebessüm ediyorum."

'ERKEN ŞÖHRET OLDUM DİYE HERKES BENİ YAŞLI ZANNEDİYOR'

Burhan Çaçan o röportajında bugün ölümünün acısını ikiye katlayan başka bir ayrıntıya da değinmişti. "İnsanlar erken ünlü oldum diye beni yaşlı sanıyorlar. Oysa ben daha 50'li yaşlarımdayım" diye konuşmuştu. İşte onun bu sözleri bugün henüz 62 yaşında hayata veda edişinin ne kadar erken olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Haberin Devamı

FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV