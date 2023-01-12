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"Yıl 1989...13 yaşındayım" Burhan Çaçan'a veda

Güncelleme Tarihi:

#Burhan Çaçan#Latif Doğan#Safiye Soyman
Yıl 1989...13 yaşındayım Burhan Çaçana veda
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 16:19

Usta müzisyen Burhan Çaçan 62 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Usta sanatçının ani vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Dostları ve sevenleri Burhan Çaçan'ın ardından duygularını dile getirdi.

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Türk Halk Müziği'nin usta ismi Burhan Çaçan Florya'da evinde hayatını kaybetti. Acı haberi alan ünlü isimler Çaçan'ın ardından üzüntülerini dile getirdiler:

BELKIS AKKALE
Halk müziğinin kıymetlisi BURHAN ÇAÇAN kardeşimi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum.
Devrin daim, mekanın cennet olsun kardeşim.🙏😭😭

Yıl 1989...13 yaşındayım Burhan Çaçana veda


SÜMER EZGÜ

Çok değerli bir yorumcu, kendisini yıllardır ortalığa atmaktan imtina eden arkadaşım Burhan Çaçan'ı kaybetmişiz:-( Hem çok üzüldüm hem şaşkınlık yaşadım. Daha gençti... 80 li yıllarda Kadem Bastı ve Göç Göç Oldu' yu ondan dinlediğim zaman çarpılmıştım. Bu kadar temiz ve duygulu okunur.
Nur içinde olsun... Gönüllerde yaşasın...

ALİŞAN
Sene 1989 13 yaşındayım...Kasetlerini dinleyip her şarkısını ezberlediğim iki ustadan birisidir Burhan Çaçan...Çakıl Gazinosu’nda sahnesi var ve annem babam beni oraya götüreceklerini söylediklerinde heyecandan uyuyamamıştım günlerce...Burhan Çaçan’ı canlı görecektim, onunla sohbet edip belki sesimi bile dinletecektim...Tanıdıklarımız vasıtasıyla kulisine girip bir de fotoğraf çektirmiştim ki, dünyalar benim olmuştu...Hatta bir Gülhane konserinde kendisine vokallik yapmıştım 100 bin kişinin önünde, dev orkestrasıyla ve TRT canlı yayınlamıstı... Yıllar, yıllar sonra tv programımda ağırlamıstım kendisini ve bu fotografı gösterip bir kez daha gururlanmıştım, örnek aldığım sanatçıyı ağırlamaktan... O kadar üzüldüm ki ,haberi aldığım zaman... Çok iyi biriydi ve gerçekten gelmiş geçmiş en iyi seslerden bir tanesiydi Burhan abi... Önce ailesine, sonra sevenlerine bizlere sabırlar ve başsağlığı diliyorum...Mekanın cennet olsun abi...Allah rahmet eylesin..Biz seni şarkılarınla, türkülerinle yaşatmaya devam edeceğiz..

Yıl 1989...13 yaşındayım Burhan Çaçana veda


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KUBAT
 Ecel gelirse bu cana
Baş ağrısı bir bahane
Mezar taşıma yazsınlar
Bugün sana yarın bana…
Çok dinledik, çok hüzünlendik, çok eğlendik…
Helal et hakkını Burhan abim 🖤

Yıl 1989...13 yaşındayım Burhan Çaçana veda


AYŞE MİNE

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Arkadaşım, değerli ses Burhan Çaçan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim.Ailesine,sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum..

OZAN ORHON

Benim için özel insanlardan biriydi. Sesiyle milyonları etkiledi. Nasıl unuturuz 'Ayaz Geceler'i kendisiyle bir çok TV programına çıktım. Ah Burhan abim bir bir gidiyoruz. Mekanın cennet olsun. Tüm sevenlerine ve ailesine baş sağlığı diliyorum.

Yıl 1989...13 yaşındayım Burhan Çaçana veda

LATİF DOĞAN

Türk halk müziğinin usta isimlerinden Buhan Çaçan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kendisine rahmet, ailesinin sanat camiasının ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun.

Yıl 1989...13 yaşındayım Burhan Çaçana veda

 
SAFİYE SOYMAN

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Ay ay ay çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Hay Allah çok da gençti…

Yıl 1989...13 yaşındayım Burhan Çaçana veda

UMUT AKYÜREK

Çok değerli bir ses çok beyefendi bir insandı. Allah mekanını cennet eylesin ailesine sabırlar diliyorum.

Yıl 1989...13 yaşındayım Burhan Çaçana veda

ASLI HÜNEL

İnanmıyorum çok ama çok üzüldüm.

Yıl 1989...13 yaşındayım Burhan Çaçana veda

PINAR DİLŞEKER

Allah rahmet eylesin müzik camiamızın çok değerli bir büyüğüydü. Mekanı cennet olsun.

Yıl 1989...13 yaşındayım Burhan Çaçana veda

ÇİĞDEM TUNÇ

Çok üzüldüm Allah rahmet eylesin mekânı cennet olsun. Sabır diliyorum tüm ailesine ve tüm sevenlerine.

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#Burhan Çaçan#Latif Doğan#Safiye Soyman

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