Burhan Çaçan 62 yaşında hayatını kaybetti...

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Florya'daki evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Çaçan, 62 yaşındaydı. Hürriyet'in ulaştığı ünlü sanatçının yeğeni Yusuf Yetisgin " Burhan abimiz 2 saat önce evinde kalp krizi geçirdi. Müdahale yapıldı ancak hayatını kaybetti. Çok üzgünüz... Hepimizin başı sağolsun " dedi.



Sanatçı Ferman Toprak acı haberi böyle duyurdu...

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BURHAN ÇAÇAN KİMDİR?



17 Ekim 1960 tarihinde Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde dünyaya gelen Burhan Çaçan, 1978 yılında TRT Erzurum Radyosunun açmış olduğu amatör sesler yarışmasını kazandı. Yarışmanın ardından önce Ankara'ya, ardından da İstanbul'a geldi. İlk albümünü 1981 yılında çıkaran Burhan Çaçan, Sefa Geldin, Ben Yarime Neler Alayım,İpek Mendil, Memik Oğlan, Ayaz Geceler, Yağ Yağmur ve Vurun Dalgalar isimli albümleri ile müzik dünyasında yer edindi.

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BURHAN ÇAÇAN; Ağlama, Her Yer Karanlık, Ayaz Geceler ve Yağ Yağmur isimli sinema filmlerinde rol aldı.

'İlahiler 99' ile 'Mevlüt Ve İlahiler' isminde iki tane ilahi albümü yapan sanatçı, müzikle bağını hiç koparmadı.