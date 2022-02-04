Serenay Sarıkaya'nın başı takıntılı hayranı ile dertteydi: Tüm önlemleri aldım

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Ünlü oyuncuyu taciz eden takıntılı hayranı, polise verdiği ifadede “Allah katında eş olduğumuzu düşünüyor ve hissediyorum. Beni karşısına alıp konuşana kadar onun gittiği her yere gideceğim” demişti.

Serenay Sarıkaya , önceki gün Etiler’deki bir pilates salonundan çıkarken görüntülendi.

Serenay Sarıkaya, herhangi bir önlem alıp almadığı sorulunca “Gerekli tüm önlemleri aldım, alıyorum da. Yargı süreci devam ettiği için bir şey söylemem doğru olmaz” dedi.

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Burak istediği zaman gelir

Serenay Sarıkaya, “Şahmeran” dizisindeki rol arkadaşı Burak Deniz’in geçtiğimiz günlerde evine yaptığı ziyaretle ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: “Evet, ne var bunda? Arkadaşım, istediği zaman gelebilir evime.”

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