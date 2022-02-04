Serenay Sarıkaya'nın başı takıntılı hayranı ile dertteydi: Tüm önlemleri aldım

Ünlü oyuncuyu taciz eden takıntılı hayranı, polise verdiği ifadede “Allah katında eş olduğumuzu düşünüyor ve hissediyorum. Beni karşısına alıp konuşana kadar onun gittiği her yere gideceğim” demişti.
Serenay Sarıkaya, herhangi bir önlem alıp almadığı sorulunca “Gerekli tüm önlemleri aldım, alıyorum da. Yargı süreci devam ettiği için bir şey söylemem doğru olmaz” dedi.
Burak istediği zaman gelir
Serenay Sarıkaya, “Şahmeran” dizisindeki rol arkadaşı Burak Deniz’in geçtiğimiz günlerde evine yaptığı ziyaretle ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: “Evet, ne var bunda? Arkadaşım, istediği zaman gelebilir evime.”