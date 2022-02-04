Serenay Sarıkaya'nın başı takıntılı hayranı ile dertteydi: Tüm önlemleri aldım

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Meteorolojiden yeni uyarı: Bölge bölge sıralandıMeteoroloji'den yeni uyarı: Bölge bölge sıralandı#Meteoroloji
Memur ve memur emeklilerine müjde Enflasyon farkı oluşmaya başladıMemur ve memur emeklilerine müjde! Enflasyon farkı oluşmaya başladı#Memur
Telefonu kapattıktan sonra yıkıldı, dünyaya küstü... Arkadaşları seferber oldu...Telefonu kapattıktan sonra yıkıldı, dünyaya küstü... Arkadaşları seferber oldu... #Transfer
Türk teziTürk tezi#Ukrayna
ABD desteği İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı yapar mıABD desteği İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı yapar mı?#Ekrem İmamoğlu
İstifa depremi Peş peşe görevi bıraktılarİstifa depremi! Peş peşe görevi bıraktılar#İngiltere
Taraftarlar tepkilerini böyle gösterdi... Bu saygısızlığı asla affetmiyoruzTaraftarlar tepkilerini böyle gösterdi... 'Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz'#Onur Anıtı
NASAnın yapamadığını öğrenciler yaptı... Aya gidiyorNASA'nın yapamadığını öğrenciler yaptı... Ay'a gidiyor!#NASA
Yunanistan iki yılda 35 bin insanı geri itti, artık insanlıktan çıktıYunanistan iki yılda 35 bin insanı geri itti, artık insanlıktan çıktı#Aylan Kurdi
Rusya-Ukrayna gerilimi... Erdoğan: Krizin barışçıl yöntemlerle giderileceğine inanıyoruzRusya-Ukrayna gerilimi... Erdoğan: Krizin barışçıl yöntemlerle giderileceğine inanıyoruz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İntihar mı cinayet mi yoksa kaza mıİntihar mı cinayet mi yoksa kaza mı#Kadın Ölümleri
Serenay Sarıkayanın başı takıntılı hayranı ile dertteydi: Tüm önlemleri aldımSerenay Sarıkaya'nın başı takıntılı hayranı ile dertteydi: Tüm önlemleri aldım#Serenay Sarıkaya
Kira artışı yüzde 22.58’i geçemezKira artışı yüzde 22.58’i geçemez#Kira Artışı
Aşk galip geldi Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç barıştı...Aşk galip geldi! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç barıştı...#Demet Özdemir
Ceylan Ertemden yeni açıklamaCeylan Ertem'den yeni açıklama!#Ceylan Ertem
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Serenay Sarıkaya'nın başı takıntılı hayranı ile dertteydi: Tüm önlemleri aldım

#Serenay Sarıkaya#Ezgi Mola#Ceylan Ertem
Serenay Sarıkayanın başı takıntılı hayranı ile dertteydi: Tüm önlemleri aldım
Behlül AYDIN

Serenay Sarıkaya, kendisine korku dolu anlar yaşatan takıntılı hayranına karşı önlem aldığını söyledi.

Haberin Devamı

Ünlü oyuncuyu taciz eden takıntılı hayranı, polise verdiği ifadede “Allah katında eş olduğumuzu düşünüyor ve hissediyorum. Beni karşısına alıp konuşana kadar onun gittiği her yere gideceğim” demişti.

Serenay Sarıkayanın başı takıntılı hayranı ile dertteydi: Tüm önlemleri aldım

Serenay Sarıkaya, önceki gün Etiler’deki bir pilates salonundan çıkarken görüntülendi.

Serenay Sarıkaya, herhangi bir önlem alıp almadığı sorulunca “Gerekli tüm önlemleri aldım, alıyorum da. Yargı süreci devam ettiği için bir şey söylemem doğru olmaz” dedi.

Gözden Kaçmasın

Serenay Sarıkayanın kabusu olan saldırgan akıl hastanesindeSerenay Sarıkaya'nın kabusu olan saldırgan akıl hastanesindeHaberi görüntüle

Burak istediği zaman gelir

Serenay Sarıkaya, “Şahmeran” dizisindeki rol arkadaşı Burak Deniz’in geçtiğimiz günlerde evine yaptığı ziyaretle ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: “Evet, ne var bunda? Arkadaşım, istediği zaman gelebilir evime.”

Haberin Devamı

Serenay Sarıkayanın başı takıntılı hayranı ile dertteydi: Tüm önlemleri aldım

Gözden Kaçmasın

Ezgi Molanın 6 yıllık kâbusu: Tek başıma sokağa çıkamaz hale geldimEzgi Mola'nın 6 yıllık kâbusu: Tek başıma sokağa çıkamaz hale geldim
#EZGİ MOLA#KEMAL KAHRAMAN
Ceylan Ertemin takıntılı hayran isyanı: Bunları yazarken ellerim titriyorCeylan Ertem'in 'takıntılı hayran' isyanı: Bunları yazarken ellerim titriyor!
#CEYLAN ERTEM#TAKINTILI HAYRAN
Haberle ilgili daha fazlası:
#Serenay Sarıkaya#Ezgi Mola#Ceylan Ertem

BAKMADAN GEÇME!

Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz

Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki! 'Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz'

#Onur Anıtı
İngilterede Başbakanlıktaki üst düzey dört yetkili istifa etti

İngiltere'de Başbakanlık'taki üst düzey dört yetkili istifa etti

#İngiltere
53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson

BAKMADAN GEÇME!

Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz

Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki! 'Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz'

#Onur Anıtı
İngilterede Başbakanlıktaki üst düzey dört yetkili istifa etti

İngiltere'de Başbakanlık'taki üst düzey dört yetkili istifa etti

#İngiltere
53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson