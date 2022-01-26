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Serenay Sarıkaya'nın kabusu olan saldırgan akıl hastanesinde

#Serenay Sarıkaya#Tayfur Demirtaş#KADES
Serenay Sarıkayanın kabusu olan saldırgan akıl hastanesinde
Çetin AYDIN

Serenay Sarıkaya’nın otomobiline saldıran Tayfur Demirtaş gözaltına alınmıştı. Demirtaş sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altına alındı.

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SERENAY Sarıkaya geçtiğimiz cuma günü şoförünün kullandığı araçla Etiler’de oturduğu sitenin otoparkına giriyordu. Bu sırada bir kişi ağır küfürler ve tehditler savurarak otomobile saldırdı. Serenay Sarıkaya KADES uygulamasından yardım çağırdı ama saldırgan kaçtı.

Polis ekipleri yaptıkları araştırmada, otomobili tekmeleyen kişinin geçtiğimiz yıl Serenay Sarıkaya’nın bağlı olduğu Beşiktaş’taki film danışmanlık şirketini basan 26 yaşındaki Tayfur Demirtaş olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Tayfur Demirtaş sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altına alındı.

Tayfur Demirtaş’ın, geçtiğimiz yıl ekim ayında, Serenay Sarıkaya, Bergüzar Korel, Ezgi Mola, Erkan Can gibi birçok ünlünün danışmanlığını yapan şirketin Beşiktaş’taki ofisini bastığı ortaya çıktı.

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Dış kapıdan villanın bahçesine atlayan Demirtaş’ın, Sarıkaya ile görüşmek istediğini söylediği, küfür ve hakaretler yağdırdığı öğrenildi. Şirketin camlarını kırarak ölüm tehditleri savuran Demirtaş, eline geçirdiği bir metrelik demir küllükle etrafa saldırmış, villa bahçesinde bulunan ve oyunculara ait olan otomobillere zarar vermişti.

O dönem de gözaltına alınan Demirtaş ifadesinde, kendisine Serenay Sarıkaya ile birlikte “Medcezir” dizisinde başrol oynatma sözü verildiğini ancak bu sözün tutulmaması nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini öne sürmüştü. 

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Serenay Sarıkaya, kadınlara ‘KADES’ (Kadın Destek Uygulaması) uygulamasını cep telefonlarına indirmesi için sosyal medyadan çağrı yaptı

'KADES' VURGUSU 

Serenay Sarıkaya, yaşanan üzücü olayın ardından harekete geçti. Sarıkaya, sosyal medya hesabından, kendisine yardımcı olan komiserlere teşekkür ederek, her kadının KADES uygulamasını kullanması gerektiğini belirtti.

Sarıkaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Herkese merhaba, son günlerde basına da yansıyan ve geçtiğimiz birkaç aylık süre boyunca bana, iş arkadaşlarıma, yakın çevreme zarar verme eğiliminde olan, korku dolu anlar yaşatan, tehdit eden ve psikolojik baskı yaratan şahısla ilgili emniyet teşkilatımızın olaya müdahale etmesi ve konuyu adli birimlere taşıması sonucu mahkeme tarafından bir karara varıldı. Bu süre zarfında kendimi ne kadar çaresiz hissettiğimi, etrafımdaki sevdiğim insanları koruyamadığım duygusu ile ne kadar kahrolduğumu sizlere tarif etmem mümkün değil. Çok ama çok üzgünüm... Bu ve benzeri nice hikayeleri her gün bir sürü kadının yaşadığını bilmenin verdiği sorumluluk ile bu mesajı paylaşmak istedim. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Aile İçi ve Kadına Şiddet Mücadele Birimlerinden Komiser Nurdan Hanım, Komiser Betül Hanım, Komiser Züleyha Hanım ve ekiplerine bu süreci müthiş bir hassasiyetle yürütüp ben ve benim gibi kadınların yalnız olmadıklarını hatırlattıkları için teşekkür ederim. Onlar gibi güçlü polis kadınların varlığını bilmek açıkçası içimi bir nebze daha rahatlattı. Nurdan Hanım bir de 'KADES' uygulamasından bahsetti. Tüm kadınların telefonunda MUTLAKA olması gereken bu uygulama; doğrudan yakınınızda olan ilgili birimleri haberdar ediyor ve daha hızlı müdahaleyi mümkün kılıyor. Lütfen yükleyin... Dilerim yazdıklarım faydalı olabilir. Sevgiyle kalın..."

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