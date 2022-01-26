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Ezgi Mola'nın 6 yıllık kâbusu: Tek başıma sokağa çıkamaz hale geldim

#Ezgi Mola#Kemal Kahraman#Oyuncu
Ezgi Molanın 6 yıllık kâbusu: Tek başıma sokağa çıkamaz hale geldim
Özge Eğrikar

EZGİ Mola, bir diş macunu reklamında birlikte poz verdikleri müzisyen Kemal Kahraman’dan 6 yıldır kendisini taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla şikâyetçi oldu.

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Mola’nın iddiasına göre, 2016 yılında bir oyununa gelen Kemal Kahraman, kendisini tanıttı ve çiçek verdi. Kahraman o günden sonra Ezgi Mola’nın tüm oyunlarına gelmeye başladı.

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Bir gün oyuncunun yeniden karşısına çıkan Kahraman, “Bir şey konuşmak istiyorum” dedi. Ezgi Mola “Sizi tanımıyorum. Benden ne istiyorsunuz? Neden beni devamlı takip ediyorsunuz?” diyerek tersledi.

Kemal Kahraman Ezgi Mola otomobile bindiğinde üzerine doğru yürüyerek, “Seni mahvedeceğim. Geberteceğim seni. Gününü göreceksin” diyerek kaportayı tekmeledi. Savcılık, “Tek başıma sokağa çıkamaz hale geldim” diyen Ezgi Mola’yı haklı bularak Kemal Kahraman’a iki ay uzaklaştırma kararı verdi.

 SERENAY SARIKAYA KADES ÇAĞRISI YAPMIŞTI

“Geçtiğimiz birkaç aylık süre boyunca bana, iş arkadaşlarıma, yakın çevreme zarar verme eğiliminde olan, korku dolu anlar yaşatan, tehdit eden ve psikolojik baskı yaratan şahısla ilgili Emniyet teşkilatımızın olaya müdahale etmesi ve konuyu adli birimlere taşıması sonucu mahkeme tarafından bir karara varıldı. Bu süre zarfında kendimi ne kadar çaresiz hissettiğimi, etrafımdaki sevdiğim insanları koruyamadığım duygusu ile ne kadar kahrolduğumu sizlere tarif etmem mümkün değil. Çok ama çok üzgünüm...Bu ve benzeri nice hikâyeleri her gün bir sürü kadının yaşadığını bilmenin verdiği sorumluluk ile bu mesajı paylaşmak istedim. Polis ekipleri ‘KADES’ uygulamasından bahsetti. Tüm kadınların telefonunda mutlaka olması gereken bu uygulama; doğrudan yakınınızda olan ilgili birimleri haberdar ediyor ve daha hızlı müdahaleyi mümkün kılıyor. Lütfen yükleyin... Yalnız değiliz...”

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