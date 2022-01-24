Enis Arıkan ve Ezgi Mola hipnozla kilo verdi

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İki yakın arkadaş olan Ezgi Mola ve Enis Arıkan, dönem dönem kilo sorunlarıyla gündeme geliyor. Kendileri de bu konuda sık sık paylaşım yaptıkları için biliyoruz ki diyet işini çok ciddiye alıyor ve birbirlerini bu konuda motive ediyor. Bugüne kadar birçok kez birlikte diyete giren ve detoks kamplarına giden ikili, bayağı da kilo verdi.

Fakat pandemi ve karantina sürecinde yeniden kilo alan Ezgi Mola ve Enis Arıkan, bu kez farklı bir yöntem denemeye karar verdi.

Yeniden detoks kampına gitmek istemeyen oyuncu arkadaşlar, hipnozu tercih etti. Hipnoz yöntemiyle şeker ve karbonhidratı hayatlarından çıkaran ikili kısa sürede sonuç aldı.

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Söylenenlere göre 1.5 ayda Enis Arıkan 10 kilo, Ezgi Mola ise 6 kilo vermiş! Helal olsun doğrusu...

Tasarımları Miami yolcusu

Yılbaşında Gülben Ergen, Hande Yener, Simge Sağın, Merve Özbey gibi isimlerin birbirinden şık sahne kostümlerine imza atan modacı Gülşah Saraçoğlu, tatile gittiği Miami’den teklif aldı. Bir arkadaşıyla birlikte lüks alışveriş merkezi Saks Fifth Avenue’ya giden Saraçoğlu, orada Saks’ın yöneticisiyle bir araya geldi. Sohbet sırasında Gülşah Saraçoğlu’nun stilini çok beğenen ve modacı olduğunu öğrenen yönetici, başarılı tasarımcıya corner açma teklifinde bulundu.

Gülşah Saraçoğlu’nun Instagram hesabını inceleyen ve çalıştığı ünlülerin tasarımlarına bayılan Saks Fifth Avenue yöneticisi, nisan ayı için modacıdan 10 parçalık bir koleksiyon istedi. Teklife “evet” diyen Saraçoğlu, Türkiye’ye döner dönmez çalışmalara başladı. Hafta sonu kumaş almak için Paris’e uçan başarılı modacı, lüks mağazalar zinciri için göz alıcı bir koleksiyon hazırlamak için kolları sıvadı.

Barın Han’da yeni sergi

Esra Önel ve Mina Gürsel Tabanlıoğlu tarafından kurulan I ME CE, Barın Han’ın ev sahipliğinde 26 Aralık’ta atölye çalışmalarına başlamıştı.



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Sanatçının fikir sürecinden, eserin son formuna kadar dönüşümünün kaydının tutulduğu ve izleyiciyle paylaşıldığı bu süreç, 21 Ocak’ta ziyaretçilere açıldı. Seramik, video, enstalasyon, edebiyat, dans ve müzik gibi birçok farklı disiplinden üreticiyi bir araya getiren bir aylık bu atölye süreci, çıktıların yanı sıra üretim süresince kaydı tutulan arşivle beraber sergilenecek.

Çalışanların vefası

Develi, dededen toruna devam eden, dört kuşaktır lezzet ve kalitesinden ödün vermeyen 109 yıllık bir efsane. Geçtiğimiz günlerde duyduğum bir hikaye çok hoşuma gitti, sizinle paylaşmak istedim.



Onursal Başkan Arif Develi, bir süredir böbrek yetmezliğine bağlı olarak diyalize giriyor. Bunu duyan çalışanları, oğlu Nuri Develi’ye giderek, “Arif Baba” olarak hitap ettikleri patronlarına böbrek bağışı yapmak istediklerini söylemiş. Gerçekten de Develi’de 20 yıldır, 30 yıldır Arif Develi yanında çalışan ustalar var. Onlar için Arif Bey patron değil, gerçekten “Arif Baba”. Her biri büyük Develi Ailesi’nin bir ferdi. Hem çalışanları hem de patronları, bu ortamı yarattıkları için çok takdir ettim.