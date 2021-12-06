Sercan Yıldırım, Nihan Yönel evlendi

Haberin Devamı

31 yaşındaki Sercan Yıldırım nişanlısı Nihan Yönel ile dünyaevine girdi. Bursa'da bir otelde düzenlenen törene çok sayıda ünlü isim katıldı.

Genç çiftin nikahını Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem kıyarken, Sercan'ın şahitliğini teknik direktörü Ertuğrul Sağlam yaptı.

Sağlam, Yıldırım çiftini kutladı ve ömür boyu mutluluk diledi.

ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

En son katıldığı Survivor yarışmasıyla ününe ün katan Yıldırım'ı yarışmadan arkadaşları da yalnız bırakmadı. Başta Mert Öcal olmak üzere Parviz Abdullayev, Aşkım Burce ve Semih Öztürk nikahta hazır bulundu.

YİNE SURVIVOR'A GİDİYOR

Survivor 2021 yarışmasında yer alan Sercan'ın, ocak ayının ortasında çekimlerine başlanacak Survivor All-Star Yarışması'na katılmak üzere Dominik Cumhuriyeti'ne gideceği öğrenildi.

TANIŞMA HİKAYELERİNİ ANLATMIŞTI

Haberin Devamı

Sercan Yıldırım, Nihan Yönel ile tanışma hikayelerini anlatmıştı:

"Kardeşimin arkadaşı kafe açmıştı. Oraya gittiğimizde arabasından inerken gördüm. Aura'sından etkilendim. Çaktırmadan fotoğrafını çekip mekan sahibine gönderdim. 'İlkokul arkadaşım, uzaktan da akrabam' dedi. 'Akraban olsun olmasın evlenmek istiyorum' dedim.

Nihan Yönel'in yoga stüdyosu açtığını ve kendisinin de o dönem yoga eğitimi almak istediğini anlatan Yıldırım, Instagram'dan yazıp görüşmeye başladıklarını aktardı.

3.5 ay gibi kısa bir sürede de evlilik kararı aldıklarını belirten Yıldırım, Survivor All Star yarışmasına da düğünden sonra gideceğini söyledi.

Sercan Yıldırım ayrıca, yakın zaman önce saç ektirdiğini de belirtti."

Gözden Kaçmasın 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu Haberi görüntüle