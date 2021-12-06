Altın Kelebek ödül töreninde neler oldu? İşte geceye damga vuranlar!

'Ben babamı kaybettim'

Babasının ani ölümü ile sarsılan Ayça Ayçin Turan, 'En İyi Romantik Komedi Kadın Oyuncusu' ödülünün sahibi oldu. Ödülünü babasına ithaf eden genç oyuncu konuşması sırasında gözyaşlarını tutmakta zorlandı.



"Beni bu ödüle layık gören herkese teşekkür ederim. Başta Kerem Çatay olmak üzere bütün Ada Masalı ekibine teşekkür ederim. Bana hep destek olan partnerim Alp Navruz'a teşekkür ederim. Anneme... Ben bir ay önce babamı kaybettim ödülümü ona adıyorum. Benimle hep gurur duyardı, gururla izlerdi şu anda gururla izlediğini biliyorum. Ödülü babama adıyorum."