Altın Kelebek ödül töreninde neler oldu? İşte geceye damga vuranlar!
Altın Kelebek Ödülleri dün akşam Zorlu PSM'de gerçekleşen ödül töreni ile 47. kez sahiplerini buldu. İşte ünlü isimlerin akın ettiği gecenin detayları...
Mücevherleri dudak uçuklattı
Geceye damga vuranlardan biri 'Yıldızı Parlayanlar' ödülünün sahibi Melis Sezen oldu.
Melis Sezen, ödül töreninde Tuvana Büyükçınar imzalı kıyafet tercih etti.Melis Sezen'in kıyafeti kadar taktığı mücevherler de göz kamaştırdı.
Mücevherler 34 milyon 256 bin TL'lik fiyatı ile dudak uçuklattı.
İddialı kıyafeti ile dikkat çeken Sezen'in ödül konuşması da sosyal medyada gündem yarattı.
Melis Sezen, ödül töreninde Tuvana Büyükçınar imzalı kıyafet tercih etti.Melis Sezen'in kıyafeti kadar taktığı mücevherler de göz kamaştırdı.
Mücevherler 34 milyon 256 bin TL'lik fiyatı ile dudak uçuklattı.
İddialı kıyafeti ile dikkat çeken Sezen'in ödül konuşması da sosyal medyada gündem yarattı.
Müge Anlı'nın gözyaşları
'En İyi Gündüz Kuşağı Programı' ve 'En İyi Kadın Sunucu' ödüllerinin sahibi Müge Anlı oldu. Ödülünü Demet Akbağ'ın elinden alan Anlı, konuşması sırasında gözyaşlarını tutmakta zorlandı.
"İçimdeki kelebekleri harekete geçiren 'Altın Kelebek' heyecanını bana yaşatan, 14 yıldır benimle yürüyen herkese teşekkür ederim. Bir avuç arkadaşımla çıktığım bu yolda milyonlarca isimsiz kahraman benimle yol aldı. Kötü insanlarla aynı havayı solumak istemiyorduk. Eşlerin, çocukların gözyaşlarını dindirdik. Aşk evleri kurduk onlarca yardım yaptık en güzeli de birlikte yaptık. Her gün şükrediyorum ve geriye dönüp baktığımda 'iyi ki' diyorum. "
"İçimdeki kelebekleri harekete geçiren 'Altın Kelebek' heyecanını bana yaşatan, 14 yıldır benimle yürüyen herkese teşekkür ederim. Bir avuç arkadaşımla çıktığım bu yolda milyonlarca isimsiz kahraman benimle yol aldı. Kötü insanlarla aynı havayı solumak istemiyorduk. Eşlerin, çocukların gözyaşlarını dindirdik. Aşk evleri kurduk onlarca yardım yaptık en güzeli de birlikte yaptık. Her gün şükrediyorum ve geriye dönüp baktığımda 'iyi ki' diyorum. "
Edis'ten sahne şovu
Ödül töreninde Edis sahne aldı. 'Martılar' şarkısını seslendiren Edis, sahne şovu ile de nefes kesti.
'Ben babamı kaybettim'
Babasının ani ölümü ile sarsılan Ayça Ayçin Turan, 'En İyi Romantik Komedi Kadın Oyuncusu' ödülünün sahibi oldu. Ödülünü babasına ithaf eden genç oyuncu konuşması sırasında gözyaşlarını tutmakta zorlandı.
"Beni bu ödüle layık gören herkese teşekkür ederim. Başta Kerem Çatay olmak üzere bütün Ada Masalı ekibine teşekkür ederim. Bana hep destek olan partnerim Alp Navruz'a teşekkür ederim. Anneme... Ben bir ay önce babamı kaybettim ödülümü ona adıyorum. Benimle hep gurur duyardı, gururla izlerdi şu anda gururla izlediğini biliyorum. Ödülü babama adıyorum."
"Beni bu ödüle layık gören herkese teşekkür ederim. Başta Kerem Çatay olmak üzere bütün Ada Masalı ekibine teşekkür ederim. Bana hep destek olan partnerim Alp Navruz'a teşekkür ederim. Anneme... Ben bir ay önce babamı kaybettim ödülümü ona adıyorum. Benimle hep gurur duyardı, gururla izlerdi şu anda gururla izlediğini biliyorum. Ödülü babama adıyorum."
Bu ödül senin Arif!
"En İyi Komedi Dizisi" Çok Güzel Hareketler 2 seçildi...Çok Güzel Hareketler 2 ekibiyle birlikte ödül almak için sahneye çıkan Eser Yenenler, duygusal bir konuşma yaptı...
Ödülü, zorlu bir mücadele sonucu kanseri yenen Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Arif Güloğlu'a ithaf eden Eser Yenenler " Burası bir okul... Gençler kendileri yazıp, oynuyor, çiziyor... Bu çok önemli buraya ilk geldiğimde çıraktım şimdi evli iki çocuk babasıyım. İnşallah arkamdaki arkadaşlardan biri de seneye bu ekibin kaptanı olacak. Bütün BKM Ailesi'ne teşekkür ediyoruz. Biricik kardeşimiz Arif Güloğlu'na ithaf ediyoruz bu ödülü..." dedi.
Ödülü, zorlu bir mücadele sonucu kanseri yenen Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Arif Güloğlu'a ithaf eden Eser Yenenler " Burası bir okul... Gençler kendileri yazıp, oynuyor, çiziyor... Bu çok önemli buraya ilk geldiğimde çıraktım şimdi evli iki çocuk babasıyım. İnşallah arkamdaki arkadaşlardan biri de seneye bu ekibin kaptanı olacak. Bütün BKM Ailesi'ne teşekkür ediyoruz. Biricik kardeşimiz Arif Güloğlu'na ithaf ediyoruz bu ödülü..." dedi.