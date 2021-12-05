47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor

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Hürriyet Gazetesi ve Pantene işbirliği ile 47.si düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri, Zorlu PSM’de düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buluyor. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirileceği geceyi oyuncu Cem Davran ve Çağla Şıkel sunacak. 40 kategoride 17 milyon oyun kullanıldığı törende şıklık yarışı yaşanıyor...

İŞTE 47. PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ'NİN SAHİPLERİ:

EN İYİ KADIN OYUNCU : EZGİ MOLA – MERVE DİZDAR (MASUMLAR APARTMANI TRT1) Ödülü oyuncu Nurgül Yeşilçay verdi

Ezgi Mola: Bu ödül benim için çok kıymetli 'Safiye'yi oynadığım için çok mutluyum. Sette çok hüzünlü gözyaşı döktüm. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Merve Dizdar: Çok heyecanlıyım. Tüm Masumlar ekibine ve herkese teşekkür ediyorum.

EN İYİ ERKEK OYUNCU : ÇAĞLAR ERTUĞRUL (TEŞKİLAT TRT1)

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EN İYİ DİZİ : CAMDAKİ KIZ (KANAL D)

Psikiyatr, yazar Gülseren Budayıcıoğlu: Öncelikle bu kadar güzel ve yakışıklı insanın bir arada olduğu bir topluluğa bakmak çok hoş. Hayalimdi oldu. Çok değişiklik yollardan geldim buralara... Araya 40 yıllık bir doktorluk serüveni girdi. Sonra tekrar televizyonlara döndüm. Mesleğim bana çok şey öğretti ama daha fazlasını sıkıntısını dinlediğim insanlardan öğrendim.

EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMI : MÜGE ANLI İLE TATLI SERT (ATV) Ödülü usta oyuncu Demet Akbağ takdim etti.

EN İYİ KADIN SUNUCU : MÜGE ANLI (ATV)

Müge Anlı: İçimdeki kelebekleri harekete geçiren 'Altın Kelebek' heyecanını bana yaşatan, 14 yıldır benimle yürüyen herkese teşekkür ederim. Bir avuç arkadaşımla çıktığım bu yolda milyonlarca isimsiz kahraman benimle yol aldı. Kötü insanlarla aynı havayı solumak istemiyorduk. Eşlerin, çocukların gözyaşlarını dindirdik. Aşk evleri kurduk onlarca yardım yaptık en güzeli de birlikte yaptık. Her gün şükrediyorum ve geriye dönüp baktığımda 'iyi ki' diyorum.

EN İYİ ERKEK SUNUCU : ACUN ILICALI (TV 8)

Acun Ilıcalı : Benim için çok mutsuz bir hafta oldu. Yakın bir dostumu kaybettim. Hayat gelip geçici. Ödüller alıyoruz takdir ediliyoruz, bizim için bundan güzeli yok. Biz Esat'la yola çıktık, şimdi üç bin kişi olmuşuz. Ödülü kızlarım için alıyorum. Benim hayat enerjilerim.