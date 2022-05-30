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Selen Görgüzel isyan etti: Benim de canım yanıyor yapmayın!

#Selen Görgüzel#Hamdi Alkan#Zeynep Alkan
Selen Görgüzel isyan etti: Benim de canım yanıyor yapmayın

Geçtiğimiz aylarda Hamdi Alkan ile olan evliliğini sonlandıran Selen Görgüzel samimi açıklamalarda bulundu.

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2.Sayfa programına katılan Görgüzel, boşanmanın ardından yaşadığı zor günleri anlattı..

İşte Selen Görgüzel’in açıklamalarından satırbaşları…

Hamdi ile aynı projede yer alırım ama zaman geçmesi lazım.

Ayrıldıktan sonra bir ortak dostumuzun bana karşı takındığı tavır beni üzdü.

Zeynep (Hamdi Alkan’ın kızı) beni aramadı ama bir mesaj attı. İçeriği destek amaçlıydı.

Hamdi’nin ailesinde Hamdi’ye negatif telkinlerde bulunanlar oldu.

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HER ŞEYİ GERİ VERDİM

Evlilikleri boyunca Hamdi Alkan’ın aldığı hediyeleri geri verdiğini söyleyen Görgüzel, ‘Tektaşı o aldı bana. Onun aldığı tektaşla mı dolaşacağım. Ya da biriyle tanıştım o tektaşı ona mı göstereceğim. Kadın çalışamamıştır, adam kadını çalıştırmamıştır ayrılırken bunun vebali sorumluluğu vardır. Bu durumda anlarım ama evlilik boyunca ikisi de çalışınca durum böyle olmuyor. Sonuçta aynı şartlardasın! Bu erkeğin inisiyatifiyle alakalı artık. Yapan da var yapmayan da benim böyle bir talebim olmaz.’ dedi.

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HIÇKIRA HIÇKIRA AĞLADIM

Hamdi Alkan’ın zor günlerinde destek olmadığı iddialarına da cevap veren Görgüzel, ‘Hamdi Bey’in annesi 90 yaşında ve çok uzun zamandır hasta. O gün özellikle bir partileme söz konusu değil o gün sahnedeydim pasta kesildi. Ben o gün orada çalışıyordum. Doğum günümdü mekan sahibi pasta kesti Hamdi Bey de o gün oradaydı basına görünmek istemedi. Sosyal medyada gördükleriniz her zaman doğru değil. Öyle ağır şeyler yazıyorsunuz ki yapmayın benim de canım yanıyor. Eleştiriye her zaman açığım ama hakaret etmeyin. Beni sevmeyebilirsiniz, beni tanımadan bir sürü önyargın vardır ama bana hakaret etme! Onları benim ailem de okuyor, artık canım acıyor yapmayın. Benim 9 yıllık yuvam yıkılmış, yana yakıla sahneye çıktım. Okuduğunuz bir başlıkla yorum yapmayın, araştırın da öyle yazın. Bu süreçte benim canım çok acıdı. Ben çok alışkanlıklarına bağlı bir kadınım. Yıllarca emek ettiğiniz hayatın bir günde bitmesi, her ne kadar bitmesi gerekiyor olsa bile insanın canını acıtıyor. Ben mahkemeden çıktım hıçkıra hıçkıra ağladım. Canım acıyorsa ağlarım. Üzüldüm çünkü… Benim acıma bu kadar duyarsız davranılması üzdü. O evden çıkarken tekrar geri gelecekmişim, tatile gidiyormuşum gibi hissettim.’ şeklinde konuştu

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