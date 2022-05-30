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Ünlü oyuncu gecelerde... İşimin peşindeyim!

#Dilara Aksüyek#Aleyna Tilki#Mor Ve Ötesi
Ünlü oyuncu gecelerde... İşimin peşindeyim

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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İşimin peşindeyim!

Oyuncu Dilara Aksüyek önceki akşam Cihangir’deki Susam adlı mekandan adının Doruk olduğu öğrenilen erkek arkadaşıyla çıkarken görüntülendi.

Dilara Aksüyek, yüzünü gizlemeye çalışan arkadaşı için “Doruk benim çok samimi arkadaşım. Onun kaçmasına, yüzünü saklamasına bakmayın. Çok utangaç, bu tür şeylerden hoşlanmıyor” dedi.

Oyuncu, aralarında hiçbir şey olmadığını söyledi: “Sevgili peşinde değil, işimin peşindeyim. Bir ilişkim olsaydı mutlaka haberiniz olurdu, çünkü ben saklayan biri değilim.” (Sayit DURMAZ)

Ünlü oyuncu gecelerde... İşimin peşindeyim

Dilara Aksüyek, kıyafet seçimiyle ilgili sorulara gülerek yanıt verdi: “Kıyafetim gayet normal. Her zamanki giyim tarzım bu, ilk kez mi görüyorsunuz?”

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Benim ilacım sahneymiş

Aleyna Tilki, First Avenue AVM’nin açılışında konser verdi. Şarkıcı, mide kanaması nedeniyle bir önceki geceyi hastanede geçirdiğini söyledi: “O kadar hastaneye, ilaca rağmen ayağa kalkamadım. ‘Ben buralarda iyileşemem, beni sahneye götürün’ dedim. Şu an kendimi süper hissediyorum. Demek ki iyileşmek için sahneyi bekliyormuşum. Benim ilacım sahneymiş.” (Behlül AYDIN)

Ünlü oyuncu gecelerde... İşimin peşindeyim

Söyleseniz inanmazdım

‘Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’ne Uğur Aslan “Afara” şovuyla start verdi.

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu sponsorluğunda gerçekleşen “Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri”, önceki akşam Uğur Aslan’ın “Afara-Bir Arabesk Müzikali” gösterisiyle başladı.

Aslan, sahne öncesi heyecanını şu sözlerle dile getirdi: “Bu hikâyenin buraya taşınacağını hiç hayal edemezdim. Mütevazı bir sahnede çıkarken ‘Bir gün Kuruçeşme’de sahne alacaksın’ deseniz inanmazdım.” (Sayit DURMAZ)

Ünlü oyuncu gecelerde... İşimin peşindeyim

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Öğrencilere söyledi

Hande Yener geçtiğimiz gün Antalya AKEV Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde konser verdi. Ünlü popçu hemen ardından İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde sahneye çıktı. Binlerce öğrenci, Yener’in şarkıları eşliğinde eğlendi.

Ünlü oyuncu gecelerde... İşimin peşindeyim

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#Dilara Aksüyek#Aleyna Tilki#Mor Ve Ötesi

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