Şef Somer Sivrioğlu’nun kıyafetleri sosyal medyada gündem oldu

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ALAADDİN'İN CİNİ

Şef Somer Sivrioğlu’nun “MasterChef” programında giydiği kıyafetler sosyal medyada gündem oldu.

Somer Sivrioğlu, giyim tarzı hakkında şunları söyledi: “Kilolu olduğumdan ve Asya kültürünü de çok sevdiğimden bu tarz kıyafetlerle rahat ediyorum. Herkesin aynı kıyafeti giyip, aynı şarkıyı dinleyip, aynı yemeği yediği bir trend çılgınlığında farklı olmak hoşuma gidiyor. Stilistimiz Nil Kulaçoğlu ile bu tarzımız ve eylemlerimiz devam edecek.”

Ünlü şef, sosyal medyada yapılan “Alaaddin’in sihirli lambasından çıktı”, “Yıllardır tesettürlüyüm, böylesini ben bile bulamıyorum” şeklindeki espriler için de “Bayılıyorum bu tip esprilere, ellerine sağlık” dedi. (Behlül AYDIN)



ÇOK SEVİYORUM

Sibel Can önceki akşam sevenleriyle Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda buluştu.

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Sibel Can, alanı hıncahınç dolduran dinleyicilerine hem kendisinin hem de sanatçı dostlarının sevilen şarkılarıyla keyifli saatler yaşattı. Amor Gariboviç imzalı iki elbise giyen Sibel Can’ın “Şarkı söylemeyi çok seviyorum” sözleri büyük alkış aldı.

GÜZEL GÜNLER

Çağla Şıkel, Enis Arıkan, Edis, Aybüke Albere ve Burak Altındağ’ın yolu Çeşme’de kesişti. Ekip önceki akşam birlikte yemeğe çıktı.

Arkadaşlar, çektirdikleri bu kareyi sosyal medya hesaplarında paylaştı. Şıkel, kendi paylaşımına şu notu düştü: “Yazımın en güzel günleri.”

GİZLİ PROJE

Kanal D’nin “Sadakatsiz” dizisiyle yıldızı parlayan Melis Sezen, geçtiğimiz gün İstinye Park’taki Zuma adlı mekâna girerken görüntülendi.

Arkadaşlarıyla yemek yiyeceğini söyleyen oyuncu, yeni projeleri sorulunca “Yeni bir diziye başlayacağım, ancak şimdilik gizli olduğu için detay veremeyeceğim” dedi. (Sayit DURMAZ)

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SÜPER KAHRAMANLAR ARASINDA

Temmuz sonu Belçika’da düzenlenen Tomorrowland festivaline katılan Furkan Kızılay, eğlenceli dakikalarını paylaşmaya devam ediyor.

Kızılay önceki gün de festivalin “süper kahramanlarıyla” çektirdiği kareleri yayınladı. Ünlü oyuncunun takipçilerine “Sizin en sevdiğiniz Marvel kahramanı hangisi?” diye sorduğu Instagram paylaşımına çok sayıda yorum geldi.

180 BİN EURO'LUK HEDİYE

Muazzez Ersoy, yeni yaşına Bodrum’da girdi. Sanatçı önceki akşam ailesi ve yakın dostlarıyla Kumbahçe’deki Artemis Otel’de pasta kesti.

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Sanatçının kolundaki tamamı pırlantalarla kaplı Rolex saat dikkat çekti. Ersoy, 180 bin Euro değerindeki saatin kimin hediyesi olduğunu söylemedi.

EKRANA DÖNÜYOR

Duygu Sarışın önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı görüntülendi.

Sarışın, sevgilisi Çağatay Ulusoy’un çekim sırasında kaza geçirdiği haberleri hakkında açıklamada bulundu: “Öyle bir kaza yok. Çağatay’ın beyin sağlığı gayet yerinde.” Sarışın, yeni dönemde ekranda olacağını da belirtti: “Evet olacağım. İki televizyon projesi var. İkisinden birine karar vereceğim.” (Behlül AYDIN)

KONSERDE 85 BİN KİŞİLİK İZDİHAM

Sefo önceki akşam Üsküdar Belediyesi’nin düzenlediği Üsküdar Fest’te sahneye çıktı.

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Festivale yaklaşık 85 bin kişi katıldı. Sefo, “Çok heyecanlıyım. Güzel bir kalabalık bizi bekliyor. Onlarla bir an önce kavuşmak istiyorum. Herkesi eğlendireceğimi düşünüyorum” dedi. (Sayit DURMAZ)