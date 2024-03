Sahnede şarkı söyleyen sevgilisine seslendi: Eve gel çocukları yatırmamız lazım

Haberin Devamı

Yılın en ses getiren ve gişede de en çok başarı elde eden filmlerinden Barbie’de Ken karakterine hayat veren Ryan Gosling hem En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu hem de filmde seslendirildiği şarkıyla En İyi Şarkı Oscar’ına adaydı.

GECEYE DAMGA VURAN ŞOV ONDAN GELDİ

İki kategoride de eli boş dönse de yıldız oyuncu törende özel bir koreografiyle filmin şarkısı "I'm Just Ken"i seslendirdi. Tam bir görsel törene dönüşen şarkı ve danslarla da gecenin yıldızlarından biri oldu.

Ryan Gosling Oscar töreninde yaptığı sahne şovuyla gecenin yıldızı oldu

Barbie filmindeki pembe kostümleriyle sahneye çıkıp herkesi büyüleyen Ryan Gosling törene kız kardeşiyle katıldı. Uzun yıllardır birlikte olduğu, güzeller güzeli sevgilisi ve iki çocuğunun annesi Eva Mendes ise törende yoktu.

EN ÖNEMLİ GECEDE YANINDA SEVDİĞİ KADIN YOKTU: TÖRENE AİLESİYLE GİTTİ

Birbirlerine olan aşkları dillere destan olsa da Ryan Gosling ve Eva Mendes çifti Hollywood’un en gözlerden uzakta yaşayan ve spot ışıklarından uzak duran çiftlerinden. Hatta böyle önemli törenlerde, kırmızı halılarda ve özel davetlerde bile onları bir arada gören pek yok.

Bunun da çiftin arasında yaşanan herhangi bir sorunla ilgili yok… Ryan Gosling pazar günü düzenlenen 2024 Oscar ödül töreninde sahneyi dansçı Ken'lerle paylaşmış olabilir ama hayatında yıldız oyuncunun hayatında sadece bir Barbie var: Eva Mendes… Ryan Gosling ve Eva Mendes'in aşkları da birçok Hollywood ünlüsü gibi birlikte rol aldıkları filmin setinde başlamıştı

“ARTIK EVE GEL, DAHA ÇOCUKLARI YATIRACAĞIZ”

Kırmızı halıda ve törende Ryan Gosling’in yanında olmak yerine geri planda kalmayı tercih eden Eva Mendes törenden önce Gosling'in soyunma odasının önünde durduğu ve tabii ki "I'm Just Ken" şarkısının çaldığı bir Instagram karesi paylaştı ve altına "Her zaman benim erkeğim ol" notunu düştü.

Sevgiliye destek pozu

Gosling'in sahne performansının ardından ise Mendes, kocasının şovu sırasında giydiği kristal işlemeli pembe takım elbise ceketi ve siyah kovboy şapkasıyla çektirdiği fotoğrafla bir poz daha paylaştı ve ona "Ken'i Oscar'a kadar götürdün, Ryan. Şimdi eve gel, çocukları yatırmamız lazım" dedi. Eva Mendes Ryan Gosling'in sahnede giydiği ceketle verdiği pozu paylaşıp ona "Artık eve gel çocukları yatıracağız" diye seslendi

12 YILLIK BÜYÜK BİR AŞK VE İKİ GÜZEL ÇOCUK

50 yaşındaki Eva Mendes ve 43 yaşındaki Gosling'in 9 yaşında Esmeralda Amada ve 7 yaşında Amada Lee adında iki kızları var. İlk kez 2012 yapımı The Place Beyond the Pines filminin setinde tanışan ikili, kırmızı halıda ya da diğer Hollywood etkinliklerinde nadiren birlikte görünüyor.

BELKİ DE O PIRILTILI DÜNYADAN KAÇTIKLARI İÇİN BU KADAR MUTLULAR…

Barbie filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu adayı olan 43 yaşındaki Gosling, 96’ıncı Akademi Ödülleri'ne kız kardeşi Mandi ve annesi Donna'nın da aralarında bulunduğu ailesiyle birlikte katıldı.

Çifte yakın kaynaklar Mendes ve Gosling için "Ünlü olmayı ele alış biçimleri nedeniyle Hollywood'da bir çift olarak başarılılar ve ilişkilerini sağlam şekilde yürütüyorlar. Ve spot ışıklarından uzak durmak için ellerinden geleni yapıyorlar" diyorlar. Ünlü çift aşklarını çok fazla ortalıkta gözükmeden yaşamayı tercih ediyor... Özellikle de ödül törenleri ve kırmızı halı davetlerine bir arada katılmıyorlar

HOLLYWOOD BİR YAŞAM BİÇİMİN DEĞİL, SADECE BİR İŞ

Ryan Gosling ve Eva Mendes için hayattaki en önemli şey kızları. Ünlü çift diğer her şey ikinci sırada geliyor. Eva Mendes Ryan Gosling’in Hollywood’daki başarılarıyla çok gurur duysa da bunun bir iş olduğu gerçeğini hiçbir zaman unutmadığını söylüyor.





“BENİM İÇİN HAYATIN O KISMI GERİDE KALDI”

Anne olduğundan beri oyunculuk kariyerinden uzaklaşan Eva Mendes, yıllarca spot ışıkları altında kaldıktan sonra kırmızı halıların gerektirdiği şeyleri giderek daha az sevdiğine karar vermiş. Bu artık hayatımın bir parçası değil diyen güzel yıldız “Hayatımın o kısmını geride bıraktım” diyor.

UZAKTAN DESTEK

Öte yandan Ryan Gosling’in işinin önemli bir parçasının bu tür kırmızı halı davetleri ve törenler olduğunu da farkında olduğunu söyleyen Mendes annelikle birlikte moda sektöründe kendi işini yapıyor ve sevdiği adama davetlere onunla gitmeden, uzaktan destek olmayı tercih ediyor.