Barbie öldü yaşasın Margot Robbie! Pembeleri kaldırdı, Oscar törenine intikam siyahına bürünüp gitti

Genel itibarıyla sürprizsiz geçen gecede ödül kazanmasına kesin gözüyle bakılan filmler ve oyuncular Oscar heykelciğini kucakladı.

BARBENHEIMER FIRTINASINDAN OPPENHEIMER SAĞ ÇIKTI: BARBIE'NİN ELLERİ BOŞ KALDI

Oppenheimer rakiplerinin tümünü geride bırakarak geceye damga vuran film oldu. Oppenheimer’la aynı gün gösterime giren ve “Barbenheimer” fırtınası yaratan Barbie filmi ise geceden tek bir ödülle ayrıldı.

Margot Robbie'yi son bir senedir neredeyse üzerinde pembe bir elbise en azından herhangi pembe bir detay olmadan görmek imkansız gibiydi

Tüm dünyada çok izlenen ve gişede büyük rekorlara imza atan film sekiz dalda aday gösterilse de sadece Billie Eilish’in What Was I Made For? şarkısıyla en iyi özgün şarkı ödülünü kazandı.

Oscar adaylıkları açıklanırken Barbie’nin ana dallar içinde sadece En İyi Film dalında aday gösterilmesi, yönetmen Greta Gerwig ve Barbie’ye hayat veren Margot Robbie’nin adaylık bile alamaması çok konuşulmuştu.

Güzel yıldız Oscar'lar için seçtiği bu görünümle adeta kendisini aday bile göstermeyen Akademi'ye mesaj yolladı

ADAYLIK BİLE ALAMADI, BAŞARISI GÖRMEZDEN GELİNDİ

Hatta filmin başrolünü Robbie ile paylaşan ve Ken karakteriyle adaylık alan Ryan Gosling bu durumu sert bir şekilde eleştirdi. Filme en büyük katkıyı yapan iki kadının filmin tüm başarısına rağmen görmezden gelinmesinin büyük bir yanlış olduğunu dile getirdi.

Robbie törenden sonraki geleneksel Vanity Fair Oscar partisinde de metalik dokunuşları olan enfes bir korse ve şal kombiniyle ortaya çıktı... Renk seçimi yine manidardı

Oscar’da kırmızı halıda dikkat çeken ve en çok öne çıkan görüntülerden birini de Barbie’nin adaylık bile alamayan başrolü Margot Robbie verdi.

KENDİSİ DE GERÇEK BİR BARBIE BEBEĞE DÖNÜŞMÜŞTÜ

Filmin gösterime girmesi öncesinde ve gösterime girdiği günlerde dünyanın dört bir yanındaki galalarda ve kırmızı halılarda seçtiği kıyafetlerin hepsi pembe olan ya da en kötü ihtimalle pembe renklerle kombinlenen Robbie adeta gerçek hayatta da Barbie olarak anılmaya başlamıştı.

Güzel yıldıza bu özel geceler için dikilen giysilerin bazıları da Barbie bebeklerinin orijinal elbiselerinin birebir kopyasıydı. Filmin Oscar yolculuğundaki lobi ve tanıtım etkinliklerinde de hep pembelere bürünen Margot Robbie’yi Oscar kırmızı halısında görenler işte bu yüzden şaşkına döndü.

PEMBEYE PAYDOS DEDİ, SİYAHLARA BÜRÜNDÜ

Hayranları Margot Robbie'nin 2024 Oscar Ödülleri'ne aday bile gösterilmeyen performansı için “protesto elbisesi” giydiğine kanaat getirdi: “Barbie hak ettiği şekilde aday gösterilmediği için hem keder içinde hem de kızgın.”

Margot Robbie yıl boyunca film kampanyalarında hep pembe giydi, pembe giymediyse de her giysisini pembe ile kombinledi... Güzel yıldızın birçok kostümü de orijinal Baribe giysilerinden kopyalandı

Birçok moda sever de Margot Robbie'nin en iyi Barbie görünümünü sona, yani ödül sezonunun son töreni Oscar’a saklamasını bekliyordu.

ALIN SİZE SİYAH BARBIE!

Robbie ise kırmızı halıda tam zıt bir hamleyle ışıltılı, siyah bir zincir zırh gibi görünen bir elbise tercih etti.

Greta Gerwig'in hit 2023 filminde ikonik Barbie bebeğini canlandıran 33 yaşındaki aktris, belinde büzgü detayı olan straplez siyah Versace sonbahar/kış 2024 elbisesiyle adeta ışıldadı.





BARBIE'YE DAİR HER ŞEYİ ÇÖPE ATIP GELMİŞ GİBİ

Margot Robbie’nin kırmızı halı görünümü çok beğenildi ve şık bulundu ancak üzerinde Barbie’yi hatırlatacak tek bir detay bile yoktu.

Yıldız oyuncu saç ve makyajda da iddialı olmak yerine törene, tam tersi az makyaj, açık bırakılmış doğal saçlarla geldi. Ve kolundaki Fred Leighton imzalı elmaslarla süslü kalın altın bir bileklik dışında hiç mücevher kullanmadı. Yıldız oyuncu saç, makyaj ve mücevher konusunda da çok sadeydi...

MARGOT OSCAR'DAN İNTİKAM ALDI!

Margot Robbie’nin hayranları oyuncunun bu seçimlerini Oscar’ı protesto ettiğinin kanıtı diye değerlendirirken sosyal medyayı "Bence bu elbise Akademi'ye karşı bir protesto... tamamen siyah, aksesuarsız, saç ve makyaj çok nötr. Margot Oscar’lardan intikam aldı” yorumlarıyla doldurdu.