Oscar adaylıkları ortalığı karıştırdı… Yıldız oyuncudan duyulmamış sözler: Hayal kırıklığı hafif kalır!

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Oppenheimer’ın ana dallar dahil 13 adaylık aldığı Oscar yarışında en yakın rakibi Poor Things 11 adaylık, yılın bir diğer çok konuşulan filmi Barbie de 8 adaylık kazandı.
OPPENHEIMER VE POOR THINGS ADAYLIK YARIŞINDA ÖNDE
Adaylar açıklandığında sevinenler olduğu gibi bu adaylıkları eleştirenler de vardı. Sinema dünyasının en prestijli ödülü olan Oscar’lar her yıl kazanılamayan adaylıklar ve ödüllerle büyük tartışmalara konu oluyor.
Ancak bu yıl şimdiden yaşanan büyük şok, bu tartışmaların uzun süre gündemden düşmeyeceğini gösteriyor.
Yılın en çok konuşulan, tüm dünyayı kasıp kavuran ve gişede de Oppenheimer dahil tüm rakiplerini ezip geçen filmi Barbie bu tartışmaların odağında…
BARBIE GİŞEDE RAKİPLERİNİ EZİP GEÇTİ AMA...
Barbie, En İyi Film, En İyi Yardımcı Kadın ve Erkek Oyuncu, En İyi Uyarlama Senaryo, En İyi Şarkı (2 adaylık) ve En İyi Kostüm Tasarımı gibi ana dallarda 8 adaylık kazandı.
Ancak filmin yönetmeni Greta Gerwig ve başrol oyuncusu yani artık tüm dünyanın gözünde yaşayan gerçek bir Barbie’ye dönüşen Margot Robbie adaylıklarda görmezden gelindi.
Filmin bunca başarısına, gişe zaferine ve anlattığı özgün ve feminist altyapılı hikâyesinin çok beğenilmesine rağmen, filmi yoktan var eden ve en çok emeği harcayan iki kadının, yani yönetmeni ve başrol oyuncusunun adaylık alamamasına büyük tepki oluştu.
SOSYAL MEDYADA BAŞLAYAN TEPKİLER ÇIĞ GİBİ YAYILDI
Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilere sinema severler kadar gazetecilere, sinema eleştirmeleri, ünlü oyuncular, yazarlar ve her alandan sinemacılar tepki gösterdi.
Sosyal medyadan yayılan ve bugün birçok köşe yazısında da dile getirilen tepkiler sosyal medyanın en çok konuşulan olayı olmaya dünden beri devam ediyor.
Yaşananlara en büyük tepki ise filmin başrolünü Margot Robbie’yle paylaşan Ryan Gosling’den geldi. Ryan Gosling, hiç alışılmadık bir hamleyle oldukça sert ifadeler içeren bir açıklama yaptı.
HERKES ŞOKE OLDU: KENDİSİ DE ADAY AMA VERİLMEYEN ADAYLIKLARA SERT TEPKİ GÖSTERDİ
Bu ödül sezonunda daha önce pek de karşılaşılmamış bir durum… Üstelik Ryan Gosling’in kendisi de yılın Oscar adayları arasında…
Ryan Gosling, geçen yılın en yüksek gişe hasılatını elde eden "Barbie" filmindeki Ken rolüyle yardımcı erkek oyuncu dalında Oscar adaylığı elde etmesine karşın başrol oyuncusu Margot Robbie ve yönetmen Greta Gerwig'in en iyi kadın oyuncu ve yönetmen dallarında görmezden gelinmesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.
Kendi adaylığı için mutlu olduğunu söyleyip Oscar’ları dağıtan Akademi’ye teşekkür eden Ryan Gosling açıklamasının geri kalanındaysa kurumu adaylıklar üzerinden adeta yerden yere vurdu.
HAYAL KIRIKLIĞININ DA ÖTESİNDE... "BARBIE OLMADAN KEN OLMAZ!"
Gosling açıklamasında "Barbie olmadan Ken olmaz, Greta Gerwig ve Margot Robbie olmadan da Barbie filmi olmaz, bu tarih yaratan, dünya çapında ünlü filmden en çok sorumlu olan iki kişi. Onların yetenekleri, cesaretleri ve dehaları olmadan filmdeki hiç kimsenin tanınması mümkün olmazdı. Kendi kategorilerinde aday gösterilmedikleri için hayal kırıklığına uğradığımı söylemek hafif kalır" sözlerini kullandı.
Robbie ve Gerwig'in aday gösterilmemesi, özellikle filmin feminizm ve ataerkillik hakkında olduğu göz önüne alındığında, sosyal medyada cinsiyetçilik suçlamalarına yol açtı. Bu yıl yine sadece tek bir kadın yönetmen kendi kategorisinde adaylık kazanabilmişti.
ADAY OLAN DİĞER OYUNCU DA TEPKİLİ
Filmin bir diğer oyuncusu America Ferrera da yaşananlara tepki gösterdi. Barbie filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı kadın Oyuncu dalında aday gösterilen America Ferrera ilk kez adaylık kazandığı için mutluydu ancak o da Ryan Gosling gibi yaşananlara tepkili…
Ferrera adaylıklar açıklandıktan sonra Variety'ye yaptığı açıklama da "Aday gösterilmedikleri için inanılmaz hayal kırıklığına uğradım. Greta bunu hak etmek için bir yönetmenin yapabileceği hemen her şeyi yaptı. Margot'nun bir oyuncu olarak başardıkları gerçekten inanılmaz. Margot'nun bir oyuncu olarak en önemli özelliklerinden biri de her şeyi ne kadar kolaymış gibi göstermesidir. Ve belki de insanlar işin kolay göründüğünü düşünerek aldanıyorlar" ifadelerini kullandı.
MERAKLA BEKLENEN TÖREN 10 MART’TA
Oscar Ödülleri 10 Mart'ta ünlü Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşecek törenle sahiplerini bulacak. Ödül töreninin bu yılki sunucusu da geçen yılki gibi Jimmy Kimmel olacak. Kimmel böylece dördüncü kez bu önemli görevi gerçekleştirecek.