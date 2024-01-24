Oscar adaylıkları ortalığı karıştırdı… Yıldız oyuncudan duyulmamış sözler: Hayal kırıklığı hafif kalır!

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Oppenheimer’ın ana dallar dahil 13 adaylık aldığı Oscar yarışında en yakın rakibi Poor Things 11 adaylık, yılın bir diğer çok konuşulan filmi Barbie de 8 adaylık kazandı.

OPPENHEIMER VE POOR THINGS ADAYLIK YARIŞINDA ÖNDE

Adaylar açıklandığında sevinenler olduğu gibi bu adaylıkları eleştirenler de vardı. Sinema dünyasının en prestijli ödülü olan Oscar’lar her yıl kazanılamayan adaylıklar ve ödüllerle büyük tartışmalara konu oluyor.

Yılın en çok gişe yapan ve adından çokça söz ettiren filmi Barbie Oscar yarışında rakipleri Oppenheimer ve Poor Things'in gerisinde kaldı

Ancak bu yıl şimdiden yaşanan büyük şok, bu tartışmaların uzun süre gündemden düşmeyeceğini gösteriyor.

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Yılın en çok konuşulan, tüm dünyayı kasıp kavuran ve gişede de Oppenheimer dahil tüm rakiplerini ezip geçen filmi Barbie bu tartışmaların odağında… Ryan Gosling: "Barbie olmadan Ken olmaz"

BARBIE GİŞEDE RAKİPLERİNİ EZİP GEÇTİ AMA...

Barbie, En İyi Film, En İyi Yardımcı Kadın ve Erkek Oyuncu, En İyi Uyarlama Senaryo, En İyi Şarkı (2 adaylık) ve En İyi Kostüm Tasarımı gibi ana dallarda 8 adaylık kazandı.

Ancak filmin yönetmeni Greta Gerwig ve başrol oyuncusu yani artık tüm dünyanın gözünde yaşayan gerçek bir Barbie’ye dönüşen Margot Robbie adaylıklarda görmezden gelindi.

Greta Gerwig Barbie filmini hem yönetti hem de senaryosunu yazdı... Senaryo dalında adaylık alan Gerwig'in filmin başarısına rağmen yönetmenlik adayı olmaması şaşkınlık yarattı

Filmin bunca başarısına, gişe zaferine ve anlattığı özgün ve feminist altyapılı hikâyesinin çok beğenilmesine rağmen, filmi yoktan var eden ve en çok emeği harcayan iki kadının, yani yönetmeni ve başrol oyuncusunun adaylık alamamasına büyük tepki oluştu.

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SOSYAL MEDYADA BAŞLAYAN TEPKİLER ÇIĞ GİBİ YAYILDI

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilere sinema severler kadar gazetecilere, sinema eleştirmeleri, ünlü oyuncular, yazarlar ve her alandan sinemacılar tepki gösterdi.

Sosyal medyadan yayılan ve bugün birçok köşe yazısında da dile getirilen tepkiler sosyal medyanın en çok konuşulan olayı olmaya dünden beri devam ediyor.

Ryan Gosling kendisi de adaylık almış olmasına rağmen rol arkadaşı Margot Robbie ve filmin yönetmeni Greta Gerwig'in adaylık almamasına büyük tepki gösterdi

Yaşananlara en büyük tepki ise filmin başrolünü Margot Robbie’yle paylaşan Ryan Gosling’den geldi. Ryan Gosling, hiç alışılmadık bir hamleyle oldukça sert ifadeler içeren bir açıklama yaptı.

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HERKES ŞOKE OLDU: KENDİSİ DE ADAY AMA VERİLMEYEN ADAYLIKLARA SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Bu ödül sezonunda daha önce pek de karşılaşılmamış bir durum… Üstelik Ryan Gosling’in kendisi de yılın Oscar adayları arasında…

Ryan Gosling, geçen yılın en yüksek gişe hasılatını elde eden "Barbie" filmindeki Ken rolüyle yardımcı erkek oyuncu dalında Oscar adaylığı elde etmesine karşın başrol oyuncusu Margot Robbie ve yönetmen Greta Gerwig'in en iyi kadın oyuncu ve yönetmen dallarında görmezden gelinmesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Margort Robbie ve Greta Gerwig gösterime girer girmez rekorlar kıran Barbie filmini adeta yoktan var eden iki kadın...

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Kendi adaylığı için mutlu olduğunu söyleyip Oscar’ları dağıtan Akademi’ye teşekkür eden Ryan Gosling açıklamasının geri kalanındaysa kurumu adaylıklar üzerinden adeta yerden yere vurdu.

HAYAL KIRIKLIĞININ DA ÖTESİNDE... "BARBIE OLMADAN KEN OLMAZ!"

Gosling açıklamasında "Barbie olmadan Ken olmaz, Greta Gerwig ve Margot Robbie olmadan da Barbie filmi olmaz, bu tarih yaratan, dünya çapında ünlü filmden en çok sorumlu olan iki kişi. Onların yetenekleri, cesaretleri ve dehaları olmadan filmdeki hiç kimsenin tanınması mümkün olmazdı. Kendi kategorilerinde aday gösterilmedikleri için hayal kırıklığına uğradığımı söylemek hafif kalır" sözlerini kullandı.

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Robbie ve Gerwig'in aday gösterilmemesi, özellikle filmin feminizm ve ataerkillik hakkında olduğu göz önüne alındığında, sosyal medyada cinsiyetçilik suçlamalarına yol açtı. Bu yıl yine sadece tek bir kadın yönetmen kendi kategorisinde adaylık kazanabilmişti.

ADAY OLAN DİĞER OYUNCU DA TEPKİLİ

Filmin bir diğer oyuncusu America Ferrera da yaşananlara tepki gösterdi. Barbie filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı kadın Oyuncu dalında aday gösterilen America Ferrera ilk kez adaylık kazandığı için mutluydu ancak o da Ryan Gosling gibi yaşananlara tepkili…

America Ferrera da Barbie filmiyle kariyerinin ilk Oscar adaylığını kazandı

Ferrera adaylıklar açıklandıktan sonra Variety'ye yaptığı açıklama da "Aday gösterilmedikleri için inanılmaz hayal kırıklığına uğradım. Greta bunu hak etmek için bir yönetmenin yapabileceği hemen her şeyi yaptı. Margot'nun bir oyuncu olarak başardıkları gerçekten inanılmaz. Margot'nun bir oyuncu olarak en önemli özelliklerinden biri de her şeyi ne kadar kolaymış gibi göstermesidir. Ve belki de insanlar işin kolay göründüğünü düşünerek aldanıyorlar" ifadelerini kullandı. Oscar'lar 10 Mart'ta yapılacak törenle sahiplerini bulacak

MERAKLA BEKLENEN TÖREN 10 MART’TA

Oscar Ödülleri 10 Mart'ta ünlü Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşecek törenle sahiplerini bulacak. Ödül töreninin bu yılki sunucusu da geçen yılki gibi Jimmy Kimmel olacak. Kimmel böylece dördüncü kez bu önemli görevi gerçekleştirecek.