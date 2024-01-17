Sahnede herkesi büyüledi... 90'ında ama botoksu bile yok: Yaşıma inanmayan aşka inansın!

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Ancak geçtiğimiz gece dağıtılan 75. Emmy Ödülleri töreninde sahneye çıkan 90 yaşındaki efsane oyuncu Joan Collins bu konuda gerçekten merak uyandıracak kadar genç ve güzel görüntüsüyle sosyal medyanın bile merak konusu oldu.

“Hollywood’un altın çağı” olarak anılan dönemden hayatta kalan az sayıda yıldızdan biri olan Joan Collins ilerlemiş yaşına rağmen sahip olduğu genç ve enerjik görüntüsüyle herkesi bir kez daha kendine hayran bıraktı. Joan Collins'i Emmy'lerde kırmızı halıda, sahnede ve ekran başında izleyenler onun 90 yaşında olduğuna inanamadı

90 YAŞINDA GECENİN YILDIZI OLDU

Payetlerle süslü soluk mavi elbisesi ve saten eldivenleriyle ışıl ışıl parlayan efsane isim törende sahneye çıkınca salondakilerin alkış yağmuruna tutuldu. Ekran başındakiler de Collins’i görünce gözlerine inanamayıp efsane ismin yaşını ve görüntüsünü sosyal medyaya taşıdı.

Bitmeyen enerjisi, hiç bozulmayan formu ve yıllara direnen güzelliğiyle efsane oyuncu gecenin yıldızı oldu

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Kendisi de sosyal medyayı etkin şekilde kullanan yıldız oyuncu daha önce "Bence önemli olan yaş değil, nasıl göründüğünüz, hissettiğiniz ve davrandığınızdır” demişti. Peki Joan Collins’in gençlik sırrı gerçekte neymiş gelin bir bakalım…

HERKES ONUN GENÇLİK VE GÜZELLİK SIRLARINI MERAK EDİYOR

Yıllardır abur cuburdan uzak duran Collins genç görünümünü dengeli beslenmeye bağlıyor. “Avokado yemenin çok faydalı olduğuna inanıyorum” diyen efsane isim C, E Vitamini ve Omega takviyeleri de kullanıyor.

Joan Collins'in aşkını dilinden düşürmediği, kendisinde 32 yaş küçük 5. eşi Percy Gibson da gece boyu yıldız oyuncuyu bir an bile yalnız bırakmadı

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Bir sır da elbette ölçülü olmakla ilgili. Joan Collins kendini yemekten mahrum bırakmadığını ve sofradan tabağının yarısını bitirip kalktığını söylüyor. Bir önemli adım da güneşten korunmak. Ünlü oyuncu 20 yaşından beri güneşe çıkmaktan kaçtığını söylüyor.

ÖLÇÜLÜ YEMEK VE "HİÇ" GÜNEŞ!

Güneş koruma ürünü sürmeden asla dışarı çıkmayan Joan Collins mutlaka kocaman şapkalar da takıyor ve cildini güneşten koruyor. Ve bu sayede elde ettiği sonucu da "Sabah uyandığımda beni görmelisiniz: Yüzüm bembeyaz, çarşaf gibi” diyerek anlatıyor.

Joan Collins'in görüntüsü sosyal medyada da olay oldu... Yaşına inanamayanlar ünlü oyuncuya bu gençlik ve güzelliğinin sırrını sordu

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Cilt bakımı konusunda da titiz davranan Joan Collins makyajını çıkarmadan ve gece kremi sürmeden yatağa girmiyor. Ancak bunun için de çok pahalı ürünler kullanmıyor. Ünlü oyuncunun bir de geçen geceki gibi özel törenler ve kırmızı halı etkinlikleri için sırrı var…

"Tüm büyük etkinliklerden önce ve uçuşlardan sonra, bir kase buz ve pamuk alırım, pamukları soğuturum ve gözlerimin üzerine yerleştiririm, ardından beş dakika boyunca uzanırım. Bu şişkinliği azaltıyor ve gözleri tazeliyor” diyor efsane isim. Aslında Joan Collins'in sırları zaten bilinenlerden çok da farklı değil: İyi beslenmek, ölçülü yemek, güneşten kaçınmak, egzersiz ve elbette mutlu bir aşk...

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HİÇ BIÇAK ALTINA YATMADI: NE BOTOKS NE DE BAŞKA BİR ŞEY!

90 yaşında böyle görünebilmek herkese nasip olmadığı için Collins sık sık estetik yaptırıp yaptırmadığı sorusuyla da karşılaşıyor. Buna cevabı ise kısa ve net: “Yüzümde botoks bile yok! Pek çok insan benim tonla işlem yaptırdığımı düşünüyor ama bu doğru değil”

Joan Collins her gün mutlaka egzersiz yapıyor ve mutlaka yüzüyor... Bu anları da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor

Joan Collins daha 40’larına ancak gelmiş meslektaşlarının da sürüyle estetik operasyon yaptırmasına üzüldüğünü söylüyor: “Botoks yaptırmadım, herhangi bir ince ayar yaptırmadım, yağ enjeksiyonu yaptırmadım ve dürüst olmak gerekirse, yaptıran 40'lı yaşlarındaki kadınlara baktığımda bu beni dehşete düşürüyor.”

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ASIL SIRRI BÜYÜK AŞKI...

Elbette Joan Collins için tüm bu sırlar bir yana eşi Percy Gibson’a duyduğu aşk bir yana… Yani kırmızı halıda herkes ona bakarken efsane ismin gözlerini alamadığı büyük aşkı… Daha önce 4 kez evlenip boşanan ünlü yıldız kendisinden 32 yıl genç Percy Gibson’la beşinci evliliğini yapmıştı.

Herkes inanmakta zorluk çekse de Collins hiç bıçak altına yatmamış hatta botoks bile yaptırmamış

Oyuncu, yönetmen ve yapımcı olan 58 yaşındaki Percy Gibson ve Joan Collins, Collins’in başrolünü oynadığı bir tiyatro oyunu için bir araya gelmişlerdi. 2000’de ve 2002’de evlenen çift 22 yıldır mutlu mesut bir evlilik sürdürüyorlar.

32 YAŞ KÜÇÜK KOCASIYLA 22 YILDIR EVLİ

Aralarındaki yaş farkı sürekli gündeme getirilse de Joan Collins de Percy Gibson da bunu hiç umursamıyor. Son kitabında evliliğini de anlatan Joan Collins kocası Percy Gibson’ı sahip olduğu en iyi sevgili olarak anlatmıştı.

Tutkulu bir aşk yaşaması efsane ismin yıllara yenilmemesini sağlayan en büyük sırrı

Efsane ismin en büyük sırrı da işte bu… Collins hem evliliğinin mutlu şekilde sürmesini hem de böyle genç kalmasını “tutkulu bir aşık” olmakla açıklıyor. Joan Collins kendisinden 32 yaş küçük kocasını "Birçok yanlış erkek seçiminden sonra turnayı gözünden vurdum. O harika, nazik, gerçekten iyi bir adam. O benim suç ortağım ve en iyi arkadaşım. Ayrıca son derece yakışıklı ve her geçen gün daha da iyi oluyor” diyerek övüyor.





İSTEDİĞİ HER ŞEYİ 5. KOCASINDA BULDU

Üstelik bunca yıla rağmen Collins ve Gibson’ın evinde hâlâ romantizm hüküm sürüyor… Yıldız oyuncu eşinin kendisine sürekli romantik notlar yazıp bir yerlere saklayarak sürprizler yapmayı bırakmadığın anlatıyor ve ekliyor: “Siz hayatı yiyip bitirmezseniz hayat sizi yiyip bitirir!”