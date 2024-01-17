‘Cebimde beş kuruş yoktu, çaresizdim’ Ünlü oyuncu mafyanın eline düşmekten babasının tek sözüyle kurtulmuş!

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Onu dünya ülkemizde Evli ve Çocuklu adıyla gösterilen "Married ... with Children" dizisinin yıldızı olarak tanımıştı. Sitcom’ların henüz yeni yeni izlenmeye başlandığı dönemin en büyük televizyon efsanelerinden olan dizi neredeyse tüm başrol oyuncularını birer dünya yıldızı yaptı. Ed O'Neill yıllar boyunca Evli ve Çocuklu dizisinde başrol oynayıp bir dünya yıldızı olmuştu

UZUN VE BAŞARILARLA DOLU BİR KARİYERİ OLDU

Dizide pek de alışkın olmadığımız tarzda bir aile babası olan Al Bundy’yi canlandıran Ed O'Neill, yıllar içinde Hollywood’da yükseldi, uzun kariyeri boyunca sayısız film ve dizide rol alarak hem şöhrete hem de büyük bir servete kavuştu.

Usta aktör kariyerinin son döneminde Modern Family dizisiyle ekrana geldi ve büyük bir başarı kazandı

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Son olarak sevilen komedi Modern Family’de başrol oynayan yıldız oyuncu aktörlük kariyerine başlamadan önce başından geçen inanılmaz olayı anlatarak hayranlarını şaşkına çevirdi. Aslında başarılı bir Amerikan futbolu oyuncusu olan Ed O'Neill ünlü bir sporcu olmayı hayal ediyordu.

Koçu ona görev vermeyip takımdan kesince sudan çıkmış balığa döndüğünü söyleyen usta aktör bir anda hem beş parasız kalmış hem de hayalleri adeta başına yıkılmıştı.

Şimdilerde şöhret ve servetle dolu hayatının emeklilik döneminin tadını çıkaran Ed O'Neill gençlik yıllarında mafyayla yaşadığı inanılmaz deneyimi yıllar sonra itiraf etti

BİR ANDA BEŞ KURUŞSUZ KALINCA…

Bir çıkış yolu arayan O'Neill o zor günlerde meğer neredeyse mafyanın eline düşmekten zor kurtulduğunu yıllar sonra itiraf etti. 20'li yaşlarının başında umutsuzluğun pençesine düşmüşken kapısını çalanlar şehirde kol gezen mafya üyeleri olmuştu!

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"Organize suçlarda arkadaşlarım vardı" diyerek bazı mafya üyeleriyle ilişkisi olduğunu söyleyen ünlü aktörün bu çaresizliğini fırsat bilen suçlular onunla buluşmak istemişler, çaresiz kalan Ed O'Neill da bu teklifi kabul etmişti.

Usta oyuncu 50 yıllık kariyeri boyunca adeta kılıktan kılığa girdi ve her rolü büyük bir başarıyla canlandırdı... Ancak gençlik yıllarında işşsiz ve parasız kalınca kapısını ilk çalan mafya olmuştu

77 yaşındaki yıldız oyuncu buluştuğu bu karanlık kişilerin kendisini asla gidemeyeceği şık bir restorana götürdüklerini ve neredeyse karşı koyamayacağı bir iş teklifi yapıklarını söyledi.

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MAFYA ONA REDDEDEMEYECEĞİ KADAR CAZİP BİR TEKLİF SUNMUŞTU

Mafya ünlü oyuncuya “Benim için bu tür şeyler yapabilirsin, bilirsin, seni koruyacağım, sana kolay işler vereceğim. Bu konuda iyisin. İyi para kazanabilirsin" demiş, onu kolay işlerle çok para kazanabileceği suç dünyasına sokmak için gözünü boyamıştı.

Ed O'Neill'ı mafyanın suç dolu dünyasına girmekten alıkoyan şey babasının ona sorduğu tek soru oldu... Aldığı teklifin ardından oyuncu olmak için evinden ayrılan usta aktör suçla dolu bir yaşam yerine başarılı ve şöhretle dolu bir hayata sahip oldu

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Ed O'Neill teklife “Bunu düşünmeliyim. Oyunculukta şansımı denemek için şehirden ayrılacağım” diye cevap vermişti. Eve döndüğünde onu babası karşıladı. Mafyadan birilerinin arabasına binip gittiğini ve sonra aynı arabayla eve döndüğünü görmüştü. 38 yıllık mutlu bir yuvası olan ünlü oyuncu hayatını Hollywood'un gösterişli dünyasından uzakta, sessiz sakin bir şekilde geçirmeyi seçti

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BABASI O SORUYU SORMASAYDI!

Babası oğluna tek bir soru sordu ve onun dünyaca ünlü bir yıldız oyuncu olmasını sağlayan adımı bu hamleyle atmayı başardı. “Seni Jimmy ile gezerken gördüm... Sana bir soru sormak istiyorum. Sen hapis yatabilir misin? Bu yola girersen sürekli hapse düşerek yaşayabilir misin?”

Ed O'Neill, babasının bu sorusuna çok düşünmesine gerek kalmadan hayır deyivermişti. Ed O'Neill zaten aklının bir köşesinde olan ve yeteneğine güvenerek hayal ettiği geleceğine kavuşmaya o an, oracıkta karar verdi.





YETENEĞİ SAYESİNDE OYUNCULUKTA BAŞARILI OLMASI UZUN SÜRMEDİ

Baba-oğul arasında geçen bu konuşma O'Neill'ın New York'a gidip oyunculuk yapmaya başlamasının ve birkaç ay içinde de yeteneğiyle sıyrılıp sahne sanatçısı olmasının yolunu açtı. Önce şansını tiyatro sahnesinde deneyen Ed O'Neill, bir filmde Al Pacino’nun karşısında küçük bir rolde oynayınca uzun ve başarılı kariyerinin en büyük çıkışını yakalamış oldu ve gerisi de deyim yerindeyse çorap söküğü gibi geldi… Ed O'Neill 22 yıl boyunca en başarılı eğitmenlerden ders alarak Brezilya usulü bir dövüş sporu olan jui jitsu'da siyah kuşak kazandı... Usta aktör "Siyah kuşak almam kızlarımdan sonra hayattaki en büyük başarım" demişti

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O DA EVLİ VE ÇOCUKLU… AMA ÇOK MUTLU

1970’lerin başında çıktığı oyunculuk yolculuğuna 50 seneden fazla devam eden usta oyuncunun aktörlükten ve sonrasında yaptığı akıllı yatırımlardan elde ettiği serveti 65 milyon doları aşkın. 38 yıldır Catherine Rusoff’la evli olan Ed O'Neill’ın bu evlilikten iki kızı var.