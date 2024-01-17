Çocuk istediği için boşanıp genç biriyle evlendi demişlerdi… En sonunda muradına erdi

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Ünlü oyuncu Josh Duhamel ve müzik sahnelerinin yıldızı Fergie, tüm bu kötü günleri geride bırakıp 10 yaşındaki oğulları Axl için dost kaldılar.
Hatta ayrılıktan sonra yeniden aşka kavuşan, evlenen ve bir de yeniden baba olacağı müjdesini veren eski kocası Josh Duhamel’i de ilk kutlayan Fergie olmuştu.
BOŞANDI, YENİDEN EVLENDİ VE ÇOK BEKLEDİĞİ OĞLUNA ARTIK KAVUŞTU
Josh Duhamel, Fergie ile boşanmalarının sonlandığı 2019’da hemen ortaya yeni aşkı Audra Mari’yle çıktı. eski bir güzellik kraliçesi olan 30 yaşındaki model Audra Mari ve 51 yaşındaki ünlü aktör Eylül 2022’de rüya gibi bir düğünle evlenmişti.
Bu evlilik haberinin üzerinden bir yıl geçer geçmez de hemen bebek müjdesi geldi. Ünlü çift Instagram’dan paylaştıkları bir ultrason görüntüsüyle çocuk sahibi olacaklarını duyurdular.
Çiftin büyük bir heyecanla bekledikleri bebeklerinin 11 Ocak’ta doğduğu ortaya çıktı. Instagram’dan ortak bir açıklama yapan Josh Duhamel ve Audra Mari bir oğulları olduğunu duyurdu.
BEBEK HABERİ EVLİLİKTEN BİR YIL SONRA GELMİŞTİ
Bebeklerinin minik ayağını paylaşan çift oğullarına Shepherd Lawrence adını verdiklerini açıkladılar. Duhamel ve Audra Mari evlendikten bir yıl sonra, Eylül 2023'te "Bebek Duhamel yakında geliyor" diyerek güzel haberi hayranlarıyla paylaşmıştı.
48 yaşındaki Fergie de bu haberi ilk kutlayanlardan olmuş ve sosyal medyadan eski kocasının ve onun yeni eşinin duyurusunun altına "Sizin adınıza gerçekten çok mutluyum. Axl ağabey olmak için sabırsızlanıyor" yazmıştı.
O İKİNCİ ÇOCUĞU İSTEDİ, ESKİ EŞİ HAYIR DEDİ
Josh Duhamel ve Fergie ayrılırken Duhamel’in ünlü şarkıcıyı aldatmış olduğu iddiaları çok konuşulmuştu. Ancak bu evliliğin bitişinin aldatmadan ziyade bir başka sebebi olduğu üzerinde duruldu.
Söylenenlere göre Josh Duhamel bir çocuk daha istemiş, oğulları Axl’ın bir kardeşi daha olmasını arzu etmişti. Ünlü aktörün bu isteği Fergie tarafından kabul görmedi.
Ve çocuk özlemini bir türlü dindiremeyen Josh Duhamel en sonunda bu evliliği bitirme kararı aldı. Zaten ünlü oyuncunun eşinden ayrılır ayrılmaz kendisinden 22 yaş küçük birini eş olarak seçmiş olması da buna bağlandı.
BABA OLABİLMEK İÇİN KENDİNE GENÇ BİR EŞ Mİ SEÇTİ?
İddialara göre ikinci kez baba olmak isteyen ünlü oyuncu kendisinden (ve elbette eski eşi Fergie’den) yaşça çok küçük bir eş seçerek bu isteğini gerçekleştirmek istemişti.
Çiftin evlendikten tam bir yıl sonra hamilelik haberini duyurması ve daha düğünün üzerinden bir buçuk sene geçmeden de bebeklerine kavuşması ise bu iddiaların doğru olabileceği fikrini alevlendirdi.
ROMANTİK EVLİLİK TEKLİFİ
Josh Duhamel ve Audra Mari ise bu iddiaları ciddiye bile almadı elbette. Ünlü oyuncu Audra Mari’ye görür görmez vurulmuştu. Duhamel’in evlilik teklifi de oldukça romantikti.
Duhamel bir şişenin içine yazdığı notu koymuş, şişeyi de sahilde suya bırakmıştı. Audra Mari’nin şişeyi sudan çıkarıp içindeki nota baktığında gördüğü kelimeler ise “Benimle evlenir misin?” olmuştu.
NE ALDATMA NE DE ÇOCUK ÖZLEMİ: AŞKI BİTİREN SEBEP BAMBAŞKAYDI
Tüm bu aldatma ve ikinci çocuk hasreti için karısından boşandığı haberleri bir yana Josh Duhamel yakın zaman önce verdiği bir röportajda aslında ayrılık sebebinin bunlardan hiçbiri olmadığını açıkladı.
Kendisi de ünlü bir oyuncu olan Josh Duhamel, eski eşi Fergie’yle birlikte Hollywood’un pırıltılı dünyasında yaşamaktan yorulmuş, daha sade ve gözlerden uzakta bir hayat yaşamak istemişti.
"Ben kırmızı halıya çıkmaktan, tüm o Hollywood gösterişlerini yapmaktan hoşlanan bir adam değilim” demiş, uzun süre Fergie’yi kendi memleketi Kuzey Dakota'ya yerleşmeye ikna etmeye çalışmıştı.
YOLLARI ASLINDA BÖYLE AYRILMIŞ
Oysa bu Fergie’nin isteyeceği bir hayat değildi. Ve ünlü aktör kendisi bu ışıltılı hayattan kaçmak isterken orada yaşamaktan memnun olan eşinden ayrılmaya karar verdi.
“Sadeliği çok özledim” diyen Josh Duhamel, eski eşi Fergie de için "Bunun için ona hiçbir kırgınlığım yok. Gerçekten yok. Eski karım nazik bir insan olduğu için çok şanslıyım" demekle yetindi.
YENİ EŞİ MEMLEKETLİSİ…
Josh Duhamel en sonunda memleketi Kuzey Dakota'da bir göl evi satın aldıktan sonra yeni karısıyla hayatını istediği gibi orada kurdu. Bu arada Duhamel’in eşi Audra Mari de aslen Kuzey Dakota’lı. Tescilli güzel Miss America yarışmasına Dakota eyalet güzeli olarak katılmıştı.