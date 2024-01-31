Beklenmedik Ã¶lÃ¼mÃ¼yle milyonlarca kiÅŸiyi yasa boÄŸmuÅŸtu: Can dostu elinden tutabilseydi o da ÅŸu an hayatta olurdu

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Ã–lÃ¼ Ozanlar DerneÄŸi'nin sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± Ã¶ÄŸretmeni, kelimeleri uzata uzata GÃ¼naydÄ±n Vietnam diye baÄŸÄ±ran radyo sunucusu, Ã§ocuklarÄ±ndan kopmamak iÃ§in kadÄ±n kÄ±lÄ±ÄŸÄ±na giren Bayan Doubtfire ve daha nice filmde Ã§izdiÄŸi unutulmaz karakterlerle hafÄ±zalara kazÄ±nan Robin Williams evinde Ã¶lÃ¼ bulunmuÅŸtu.

Ã‡ok da ileri bir yaÅŸta sayÄ±lmayacak Williams'Ä±n kendi canÄ±na kÄ±ydÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ± durumu biraz daha trajik hale getirdi.

Kamera karÅŸÄ±sÄ±nda sÃ¼rekli gÃ¼lÃ¼msÃ¼yor gibi gÃ¶rÃ¼nen yÃ¼zÃ¼yle tanÄ±nan oyuncuya kimse bÃ¶yle bir Ã¶lÃ¼mÃ¼ yakÄ±ÅŸtÄ±ramadÄ±.

Robin Williams, 63 yaÅŸÄ±nda kendi arzusuyla bu dÃ¼nyadan gittiÄŸinde geride birÃ§ok unutulmaz film bÄ±raktÄ±. GÃ¼naydÄ±n Vietnam (Goor Morning Vietnam) bunlardan biri.Â

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DÄ±ÅŸarÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda mutlu gibi gÃ¶rÃ¼nen bir oyuncu nasÄ±l olur da hayattan bu kadar Ã§abuk Ã§ekip gidebilirdi ki!

Ama olan olmuÅŸtu iÅŸte.

Robin Williams'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce Parkinson teÅŸhisi aldÄ±ÄŸÄ± ve buna dayanamayarak kendi canÄ±na kÄ±ydÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Sonradan yapÄ±lan otopside bu teÅŸhisin doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ± Parkinson yerine bir tÃ¼r demansa yakalandÄ±ÄŸÄ± da ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Ã–yle ya da bÃ¶yle sinema dÃ¼nyasÄ±ndan bir yÄ±ldÄ±z, kendi arzusuyla kayÄ±p gitti. Aradan geÃ§en on yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan hayattayken yakÄ±n arkadaÅŸlarÄ±ndan biri olan Ã¼nlÃ¼ oyuncu Glenn Close, Ã§ok Ã§arpÄ±cÄ± bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±: " Hep ÅŸÃ¶yle hissettim... EÄŸer Chris hayatta olsaydÄ±, Robin de bugÃ¼n yaÅŸÄ±yor olabilirdi..."

Glenn Close'un Chris diye sÃ¶z ettiÄŸi kiÅŸi de bir baÅŸka Ã¼nlÃ¼ oyuncu... SÃ¼perman filmleriyle hafÄ±zalara kazÄ±nan Christopher Reeve.

GeÃ§irdiÄŸi bir kaza sonucu hareket yeteneÄŸini yitiren ve tekerlekli sandalyeye baÄŸlÄ± olarak hayatÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Reeve ile Robin Williams Ã§ok yakÄ±n arkadaÅŸtÄ± Glenn Close'un anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re.

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Ama sinemanÄ±n unutulmaz Superman'i Reeve de Williams'tan tam 10 yÄ±l Ã¶nce hayata veda etmiÅŸti.

Glenn Close, bu ilginÃ§ sÃ¶zleri Super/Man: The Christopher Reeve Story adlÄ± belgeselin gÃ¶sterimi nedeniyle sarf etti.

ÃœnlÃ¼ oyuncu Reeve'in hayatÄ±na odaklanan belgesel, Sundance Film Festivali kapsamÄ±nda ilk kez seyirci karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. Glenn Close da o belgesele katkÄ±da bulunan ve gÃ¶rÃ¼ÅŸ veren Ã¼nlÃ¼lerden biriydi.

Reeve ile Williams'Ä±nÂ yakÄ±n dostluÄŸuna tanÄ±k olan Close, Reeve eÄŸer hayatta olsaydÄ± Robin Williams'Ä±n da bugÃ¼n yaÅŸÄ±yor olabileceÄŸine dair bir duygu taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Glenn Close bu konu hakkÄ±nda ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "OnlarÄ±n dostluÄŸu, onlarÄ±n baÄŸlantÄ±sÄ± bir tÃ¼r efsaneydi. Bu, aynÄ± zamanda ikisini de ayakta tutan bir gÃ¼Ã§ haline gelmiÅŸti. EÄŸer Chris hala bizimle olsaydÄ± Robin'in de olacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum."

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Glenn Close "EÄŸer Chris Ã¶lmeseydi Robin de hala hayatta olabilirdi hissi var iÃ§imde" dedi.Â





ÃœNLÃœ OLMADAN Ã–NCE ODA ARKADAÅžI OLDULAR

Reeve ile Williams'Ä±n dostluklarÄ± henÃ¼z Ã¼nlÃ¼ olmadan Ã§ok uzun zaman Ã¶nce baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. New York'taki Julliard School'da Ã¶ÄŸrenciyken oda arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±lar. Sonra ikisi de kariyerlerinde zirveye Ã§Ä±ktÄ±lar.Â

Christopher Reeve, at binerken geÃ§irdiÄŸi bir kaza sonucunda boyundan aÅŸaÄŸÄ±sÄ±nÄ± kullanamaz hale geldi. HayatÄ±nÄ±n geri kalanÄ±nÄ± da tekerlekli sandalyede geÃ§irdi.

Ama Robin Williams ile Christopher Reeve'in dostluÄŸu bu kazanÄ±n ardÄ±ndan daha da kopmaz hale geldi. Ã–yle ki Williams, her yÄ±l o kazanÄ±n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde dostu Reeve iÃ§in bir parti dÃ¼zenliyordu.

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AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Glenn Close, "EÄŸer Chris yaÅŸasaydÄ±, Robin de ÅŸimdi hayatta olurdu" sÃ¶zlerini 2017 yÄ±lÄ±nda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir etkinlikte de sÃ¶ylemiÅŸti.

Ä°ki aktÃ¶rÃ¼n yakÄ±n dostluÄŸuna da ilk kez 1982 yÄ±lÄ±nda Robin Williams ile birlikte oynadÄ±ÄŸÄ± The World According to Garp filminin setinde tanÄ±k olduÄŸunu anlatmÄ±ÅŸtÄ± Close.

BakÄ±n, Ã–ldÃ¼ren Cazibe (Fatal Attraction) filmiyle hafÄ±zalara kazÄ±nan Glenn Close o gÃ¼nleri nasÄ±l anlattÄ±: " Cuma akÅŸamlarÄ± Chris uÃ§aÄŸÄ±na atlar ve gelirdi. Robin'i alÄ±r, hafta sonunu geÃ§irmek iÃ§in bir yerlere giderlerdi. Pazar gÃ¼nlere Ã¶ÄŸleden sonra da Chris Robin'i geri getirirdi."

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Close'un anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Reeve ile Williams'Ä±n hem mesleklerinin hem de hayatlarÄ±nÄ±n en parlak dÃ¶nemindeydiler.

Bu konuyu da ÅŸÃ¶yle ifade etti Glenn Close " Ä°kisi de dÃ¼nyanÄ±n zirvesindeydi... HÄ±zlÄ± ve Ã§Ä±lgÄ±n bir hayat yaÅŸÄ±yorlardÄ±."

Close ve Williams, The World According to Garp adlÄ± filmde birlikte rol aldÄ±.

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Superman filmleriyle Ã¼nlenen Christopher Reeve , 1995 yÄ±lÄ±nda at binerken dÃ¼ÅŸtÃ¼ ve boyundan aÅŸaÄŸÄ±sÄ±nÄ± kullanamaz hale geldi.

Hayata veda ettiÄŸi 2004 yÄ±lÄ±na kadar da tekerlekli sandalyede yaÅŸamak zorunda kaldÄ±. Reeve, kalp krizi geÃ§irip son nefesini verdiÄŸinde henÃ¼z 52 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.

Reeve'den tam 10 yÄ±l sonra California'daki evinde cansÄ±z bedeni bulunduÄŸunda Robin Williams ise 63 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.

ÃœnlÃ¼ oyuncunun Parkinson baÅŸlangÄ±cÄ± teÅŸhisi aldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in canÄ±na kÄ±ydÄ±ÄŸÄ± belirtildi ilk dÃ¶nemde. YapÄ±lan otopside ise o teÅŸhisin yanlÄ±ÅŸ olduÄŸu aslÄ±nda Lewy cisimcikli demans belirtileri gÃ¶sterdiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

'CANINA KIYMASAYDI EN FAZLA ÃœÃ‡ YIL YAÅžARDI'

Robin Williams'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden bir yÄ±l sonra karÄ±sÄ± Susan Williams ise ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±. EÄŸer kendi canÄ±na kÄ±ymasaydÄ± bile Williams'Ä±n, hastalÄ±klarÄ± yÃ¼zÃ¼nden Ã¼Ã§ yÄ±l iÃ§inde Ã¶lebileceÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.

Susan Williams, bu ilginÃ§ aÃ§Ä±klamayÄ± katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Good Morning America programÄ±nda yaptÄ±.

Lewy cisimcikli demans nedeniyle beyinsel fonksiyonlarÄ±nÄ± yitireceÄŸini hatÄ±rlattÄ± oyuncunun eÅŸi, HafÄ±zasÄ±nÄ±n giderek zayÄ±flayacaÄŸÄ±nÄ±, hareket yeteneÄŸinin kÄ±sÄ±tlanacaÄŸÄ±nÄ± da belirten Susan Williams "EÄŸer canÄ±na kÄ±ymasaydÄ± Ã¼Ã§ yÄ±l yaÅŸayabilirdi. Bunlar da zor yÄ±llar olurdu. Sonunda bir yerde tedavi altÄ±na alÄ±nmasÄ± gerekirdi" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ sÃ¶zlerini.