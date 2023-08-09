Ünlü oyuncu anneliği hakkında ilk kez konuştu: İstesem doğurabilirdim ama taşıyıcı anne kullanmak benim için tek çareydi!

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DÜNYANIN EN BÜYÜK MÜZİK EFSANESİNİN TORUNU OLARAK DÜNYAYA GELDİ

34 yaşındaki ünlü oyuncu Riley Keough, efsane şarkıcı Elvis Presley ve Priscilla Presley’nin tek çocuğu Lisa Marie Presley’nin kızı. Elvis Presley’nin tek çocuğu olan annesi Lisa Marie Presley de babasının servetinin ve yaşadığı Graceland’in de tek varisiydi.

Riley Keough ve annesi Lisa Marie Presley... Ünlü oyuncu annesiyle yemek yediği gecenin fotoğrafını sosyla medyasına koymuş ve "Güzel annemle son fotoğrafımız" mesajını paylaşmıştı

Kendisi de oyuncu ve şarkıcı olan Lisa Marie Presley, 12 Ocak’ta aniden hayatını kaybetmiş, evinde kalp krizi geçirdikten sonra yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Elvis Presley’nin tek varisinin ölümü dünya çapında büyük yankı bulmuştu. Yıllar boyunca büyük buhranlar, psikolojik sıkıntılar ve uyuşturucu bağımlılığı gibi sorunlarla boğuşan Lisa Marie’nin ölümü de hayatı kadar çarpıcı bir hikâye taşıyordu. Efsane şarkıcı Elvis Presley'nin ailesinin son üyeleri: Eşi Priscilla Presley, kızı Lisa Marie Presley, kızı Riley Keough ve Lisa Mearie'nin son evliliğinden doğan ikiz kızları Harper Vivienne ve Finley Aaron

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ELVIS PRESLEY'NİN TEK KIZI LISA MARIE ACILARIN EN BÜYÜĞÜNÜ TATMIŞTI

Lisa Marie Presley, 2020 yılında, 27 yaşındaki oğlu Benjamin Keough da tıpkı babası Elvis Presley gibi aşırı doz uyuşturucudan kaybetmişti. Ömrünün en büyük acısını tatmış, evlat acısını yaşamıştı. Oğlunun ölümü polis raporlarında intihar olarak yer aldı. İşte bu hayatı büyük bir ünle ve servetle geçen talihsiz kadın aslında kendisi de taşıdığı soyadının getirdiği trajedileri tattı, ömrünün çoğunu kalp kırıklıkları ve büyük acılarla geçirdikten sonra dünyadan erkenden göçüp gitti…

Lisa Marie Presley, hayatta en büyük acıyı tatmış, oğlu Benjamin Keough 27 yaşında intihar ederek hayatını kaybetmişti

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Lisa Marie Presley’nin ölümünün ardından yasal olarak babası Elvis Presley’den devraldığı miras ve Graceland’le ilgili tüm haklar en büyük çocuğu kızı Riley Keough’nun oldu. Ancak Lisa Marie Presley’nin annesi Priscilla Presley, yani kendi öz anneannesi buna itiraz etti ve torunuyla mahkemelik oldu. Priscilla Presley, Elvis Presley’den kalanlarının kendisinin olmasını istiyor, Graceland’in yönetim ve denetiminin de ona ait olması gerektiğini düşünüyordu. Anneanne ve torun arasındaki bu miras kavgası haftalarca manşetlerden inmedi. Priscilla Presley, servet düşkünlüğü ve zalimlikle suçlandı. Presley ailesinin uzun yıllardır hep trajedilerle boğuşması "Presley laneti" olarak anılmaya başlamıştı... Ünlü oyuncu Riley Keough, kardeşi Benjamin'in ölüm yıldönümünde bu fotoğrafı paylaşmış ve "Seni düşünüp özlemediğim bir saat bile geçmiyor. Bugün sen gideli iki yıl oldu ve hala burada olmadığına inanamıyorum. Seni çok canım kardeşim" yazmıştı

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ÜNLÜ OYUNCU DEDESİNİN MİRASI İÇİN ÖZ ANNEANNESİYLE MAHKEMELİK OLDU

Priscilla Presley ve torunu Riley Keough arasındaki bu miras kavgası nihayet haziran ayında çözüldü: Torunu, Priscilla Presley’ye 1 milyon dolar ve annesi Lisa Marie Presley’den devralacağı miras için yapılan 400 bin dolarlık mahkeme masraflarını ödedi. Ve artık Elvis Presley’nin mirasının ve mülklerinin tek yasal varisi haline geldi. 34 yaşındaki ünlü oyuncu Riley Keough “Bu bizim aile içi meselemiz” deyip anneannesini affettiğini söyleyerek konuyu kapattı. 2020’de erkek kardeşini trajik bir şekilde kaybeden, annesi de 7 ay önce aniden ölen Riley Keough, tüm bu korkunç günlerin arasında aslında hayatının en büyük mutluluğunu yaşamıştı. Kendisi de başarılı bir Hollywood yıldızı olan Riley Keough, dedesi Elvis Presley'nin mirası için anneannesi Priscilla Presley'le mahkemelik oldu ve sonunda miras hakkını kazandı

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DÜNYA ÇOCUĞU OLDUĞUNU ANNESİNİN CENAZESİNDE ÖĞRENDİ

Riley Keough, annesi Lisa Marie’nin cenazesine kucağında küçücük bebeğiyle katılıp dünyayı şaşkına çevirmişti. Törende konuşamayacak kadar kötü durumda olduğu için annesi Lisa Marie için hazırladığı duygusal veda konuşmasını onun yerine kürsüye çıkan kocası Ben Smith-Peterson yapmıştı. Ve Ben Smith-Peterson, Riley Keough ile bir çocukları olduğunu da bu konuşma sırasında açıkladı. O günlerde bebeğin ne zaman doğduğu ve adı henüz belli değildi çünkü ünlü oyunu annesinin trajik ölümünün acısını yaşarken bundan hiç bahsetmedi. Sonra da zaten anneannesiyle yaşadığı miras kavgası devreye girdi. Riley Keough, annesi Lisa Marie’nin cenazesine kucağında küçücük bebeğiyle katılıp dünyayı şaşkına çevirmişti, ünlü yıldızın anne olduğunu dünya böylelikle öğrendi

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ANNE OLDUKTAN SONRA İLK KEZ KONUŞTU: KIZININ ADINI VE TAŞIYICI ANNE KULLANDIĞINI AÇIKLADI

Anne olduktan sonra bu onuyla ilgili olarak ilk kez açıklama yapan Riley Keough, Vogue dergisine verdiği özel röportajda tüm gerçekleri bir bir anlattı. Kızının Ağustos 2022’de dünyaya geldiğini söyleyen yıldız isim isminin de Tupelo Storm Smith-Petersen olduğunu ilk kez açıkladı. Riley Keough, şu anda 10 aylık olan kızının Ağustos 2022'de taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya geldiğini de itiraf etti. O da son zamanlarda birçok ünlü ismin yaptığı gibi taşıyıcı anne yolunu tercih etmiş, çocuğunu kendi karnında taşımamıştı.

Riley Keough dublör eşi Ben Smith-Peterson'la 2015'te evlenmişti, annesinin cenazesinde konuşamayacak kadar kötü olan ünlü oyuncunun Lisa Marie için yazdığı mektubu kocası okumuştu: Çiftin kızlarının taşıyıcı anne yoluyla dünyaya geldiği ortaya çıktı

Gözden Kaçmasın Ünlü model hastalığı yüzünden mesleğine ara vermişti: 15 yıldır her gün acı çekiyorum Haberi görüntüle

"İSTESEM DOĞUM YAPABİLİRDİM AMA HASTALIĞIM YÜZÜNDEN TAŞIYICI ANNE YOLUNU SEÇMEK TEK ÇAREM OLDU"

“İstesem kızımı kendim doğurabilirdim. Yani hamile kalmamı ve doğum yapmamı engelleyen bir durum yok. Ancak hastalığım ve bu hastalıktan dolayı yaşadığım sıkıntılar yüzünden taşıyıcı anne kullanmak benim için tek ve en iyi yoldu” diyen Riley Keough, Lyme hastalığı taşıdığını itiraf etti. Kene ısırığı sonucu bulaşan tehlikeli bir bakteriden kaynaklanan Lyme hastalığı kişinin hayatını çok büyük acılar içinde geçirmesine yol açabiliyor ve bağışıklık sistemini çökertiyor. Kesin bir tedavisi de olmayan Lyme, hastalarını hayat kalitesini çok düşürüyor ve birden çok organa saldırarak büyük sağlık sorunlarına yol açıyor.

Riley Keough, doğum yapmak istediğini ancak Lyme hastalığına yakalandığı için taşıyıcı anne kullanmanın tek ve en iyi seçenek olduğunu açıkladı

Bu hastalık son zamanlarda ünlü model Bella Hadid’in mesleğine ara vermek zorunda kalmasıyla gündeme gelmiş ve çok konuşulmuştu. “15 yıldır dayanılmaz acılar çekiyorum” diyen Bella Hadid Lyme hastalığı için kendisine uygulanan tedavilerin artık günlük olması yüzünden mesleğini yapamayacak hale geldi.

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LYME HASTALIĞI BELLA HADID SEBEBİYLE UZUN ZAMANDIR GÜNDEMDE

Yaşadığı bunca acıdan sonra bir de çaresi olmayan bu hastalığa yakalandığı ortaya çıkan Elvis Presley’nin torunu Riley Keough, yaşadığı zorlu süreçleri tüm açıklığıyla anlattı. “Doğum yapabilirdim. Ama bağışıklık sistemimi vuran bu hastalık yüzünden çocuk sahibi olmak için yapabileceğin en iyi seçim bir taşıyıcı anne kullanmaktı” dedi. Taşıyıcı annelik hakkında da konuşan ünlü oyuncu “"Bence bu kadınların diğer kadınlara yardım etmek için yaptıkları çok havalı, özverili ve inanılmaz bir davranış" ifadesini kullandı.

Bağışıklık sistemini etkileyen ve insanı zayıf zamanında "vuran" Lyme hastalığı kene ısırması sonucu insana geçen ve "Borrelia burgdorferi" adlı bakterinin yol açtığı bir hastalık. Hastalık cilt, merkezi sinir sistemi, göz ya da kalp gibi organları hedef alıyor. Hastalık alevlendiğinde eklemlerde şişlik ve sıvı birikimi oluyor ve hasta hareket etmekte zorlanıyor. Bir kısım hastalarda, belirtiler tedaviden aylar ya da yıllar sonra devam edebiliyor. Bu belirtiler kas ağrıları, kireçlenme, boyun tutulması, zihinsel arazlar, sinirsel şikayetler ve aşırı yorgunluğu içerebilir. Ayrıca bakterinin kansere neden olduğu şeklinde bulgulara da rastlandı.

Ünlü oyuncu kızına seçtiği isimlerle dedesi Elvis'in ve kardeşi Benjamin'in hatırasını yaşatıyor

Lyme hastalığı teşhisini aldığını mart ayında ilk kez açıklayan Riley Keough, geçen yıl ağustos ayında doğum yapmış ancak bunu duyurmak için 5 ay beklemişti. Dünya, ünlü oyuncunun anne olduğunu Lisa Marie’nin cenazesinde öğrendi. "Bu, hayatımda doğru yapmayı en çok önemsediğim şeydi. Hiçbir zaman hiçbir insanın gerçekten mükemmel bir ebeveyn olabileceğini düşünmüyorum ama kızım için olabileceğim en iyi anne olmak istiyorum. Bu benim için çok önemli." Diyerek çıktığı annelik yolculuğunu anlatan Riley Keough’unun kızı artık 1 yaşını doldurdu ya da doldurmak üzere.

KIZINA SEÇTİĞİ İSİMLE ELVIS PRESLEY VE İNTİHAR EDEN KARDEŞİNİ ONURLANDIRDI

Yıldız ismin kızı için seçtiği isim de oldukça anlamlı. Tupelo, Riley Keough’nun dedesi Elvis Presley’nin doğduğu yerin adı. Kızının göbek adı Storm ise, Riley Keough’nun 2020’de intihar eden erkek kardeşi Benjamin Keough’nun göbek adı. Kardeşini ve dedesini kızında yaşatmak isteyen ünlü oyuncu röportajında "Kardeşimi kaybettiğimde önümde hiçbir yol haritası yoktu ve ne yapacağımı bilmiyordum. Baş edemediğim bir acı ve hissettiğim karmaşık duygular vardı” dedi. Riley Keough, 54 yaşında ölen annesi Lisa Marie'nin kollarında

ACI İTİRAF: KARDEŞİMİN ÖLÜMÜ BENİ ANNEMİN KAYBINA HAZIRLADI

Ve acı bir itirafta bulundu… Kardeşinin vefatının aslında kendisini annesi Lisa Marie Presley'nin Ocak 2023'teki ölümüne hazırladığını açıkladı. "Annemi kaybettiğimde bu yas sürece biraz daha aşinaydım ve çalışmanın bana gerçekten yardımcı olduğunu gördüm." diyen Riley Keough böylece annesinin ani kaybıyla baş edebilmek için kendini işlerine verdiğini de itiraf etmiş oldu. Presley ailesinin acılar ve büyük trajedilerle dolu öyküsünden kendi payını fazlasıyla alan ünlü oyuncu artık kendi annelik yolculuğunda olduğunu kızıyla kurduğu ilişkiyi acı şekilde deneyimlediği hatalardan uzak kalarak sürdürmek istediğini söyledi.

