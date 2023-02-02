100 milyon dolarlık miras kavgası büyüyor: Kızından torununa geçen servete göz dikti

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Elvis Presley, tek kızı Lisa Marie henüz 9 yaşındayken ölmüş, ölürken de ona üzerinden mülklerinin yer aldığı, adı kendisiyle özdeşleşen Graceland ve Presleygirişimleri şirketi gibi parçaları olan 100 milyon dolarlık bir miras bırakmıştı.

O günlerde henüz bir çocuk olan Lisa Marie Presley yerine bu mirası Priscilla Presley ve bir şirket gibi çalışan tröst işletti. Lisa Marie de reşit olduktan sonra devraldığı mirasa sahip olmuştu. Ama nasıl işletildiği hep soru işaretleri yaratan bu büyük servet yıllar içinde aile için hep sorun oluşturdu.

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Lisa Marie 2016’da son kez kaleme aldığı vasiyetinde kendisi ölünce her şeyinin çocukları Riley ve Benjamin Keough’ya geçmesini istemiş, oğlu Benjamin 2020’de intihar edip ölünce tek mirasçısı kızı Riley Keough olmuştu.

Tek kızı ölür ölmez onun vasiyetine itiraz eden annesi Priscilla Presley, bir anda eleştiri oklarının hedefi haline geldi. “Daha kızının ölüsü soğumadan miras peşine düştü” sözleriyle suçlanan Priscilla Presley’nin vasiyete itiraz sebebiyse kızının bu belgelerdeki imzasının sahte olduğunu düşünmesiymiş.

Miras avcısı damgası yiyen Priscilla Presley, yaptığı açıklamada sadece torunlarının geleceğini düşündüğünü söylese ve aileyi bir arada tutmaya çalıştığını iddia etse de bu 100 milyon dolarlık miras davalara konu olunca herkesin kirli çarşafları bir bir ortaya dökülmeye başladı.

Presley ailesinin geride kalan tüm üyeleri ve Lisa Marie Presley bir arada

Lisa Marie, 2010 yılında uzun süredir Elvis Presley mülklerini ve şirketlerini yöneten ve elbette 100 milyonluk mirasın kontrolünü de ele geçiren işletme müdürü Barry Siegel’ı kovmuştu. Talihsiz kadın yolsuzluk yaptıklarını düşündüğü Barry Siegel ve annesi Priscilla Presley’yi de mirasın kontrolörlüğünden çıkarmış, kendisine ait olan bütün hakları kızı Riley ve oğlu Benjamin Keough’ya bırakmıştı.

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Mahkemelere düşen bu miras araştırılırken Elvis Presley’nin eşi ve Lisa Marie’nin annesi Priscilla Presley’nin, her yıl bu paranın işletilmesinden kazanılan 900 bin doları cebine attığı ortaya çıktı. Şirketlerde hiçbir hissesi olmayan ve bu yüzden de bu çok yüksek payı alması yasal olmayan Priscilla Presley’nin bunu eski işletme müdürü Barry Siegel’la birlikte tezgahladığı düşünülüyor.

Lisa Marie bu kadar büyük bir servetin varisiyken neredeyse tüm ömrünü borç batağında geçirmişti

Muhtemelen Lisa Marie’nin miras ve vasiyet hamlesi de bunu fark ettiği için gelmiş, hayatını kısa süre önce kaybeden bu talihsiz varis annesini aradan çıkarmak istemişti. Ama ömrü buna yetmemiş, kızına bıraktığı mirasa da annesi el koymaya çalışmıştı.

Lisa Marie her şeyini kızı Riley Keough'ya bıraktı ama anneanne Priscilla Presley bu vasiyete anında itiraz etti

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Priscilla Presley, bu hamlenin torunları için olduğunu söylese de buna kimse inanmıyor. Lisa Marie’nin dostları, kızı Riley Keough’nun yetişkin bir insan olduğunu ve mirasıyla yapacaklarına kimsenin müdahale edemeyeceğini savunuyor. Bakalım bu lanetli soyadı yüzünden yıllardır adı trajedilerden ve skandallardan kurtulmayan aile bu dev servetle ilgili krizi nasıl aşacak…