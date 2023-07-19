Yıllar boyu aşktan yana yüzü gülmemişti... Yıldız oyuncudan nişan haberi geldi: Tıpkı çifte kumrular gibi

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DÜNYA ONU BRIDGET JONES OLARAK TANIDI, ADI ADETA CANLANDIRDIĞI KARAKTERLE ÖZDEŞLEŞTİ

Bunca akılda kalan role ve başarıya rağmen ise adı hep onu bir dünya yıldızı yapan “Bridget Jones'un Günlüğü" serisiyle anıldı. Renee Zellweger, bu filmlerde canlandırdığı 30’lu yaşlarında, hayal ettiği kariyere ulaşamamış, aşk hayatı yolunda gitmeyen, üzülünce kendini abur cubura veren, bu yüzden sürekli kilo alan ve "evde kaldığını" düşünerek bunalıma giren bir kahramanı canlandırdı.

Renee Zellweger, öncesinde birçok yapımda yer almış olsa da dünya onu Bridget Jones filmiyle tanıdı ve hep o rolle hatırladı

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Modern, şehirli kadının sinemadaki en başarılı tasvirlerinden biri olan Bridget Jones'la Renee Zellweger adeta özdeşleşti. Hatta bu yüzden başarılı oyunculuk kariyeriyle değil özel hayatıyla daha çok anıldı ve gündeme geldi. Bridget Jones'u canlandırmak için epeyce kilo alan sonra da bu kiloları verebilmek için büyük mücadeleler içine giren Zellweger bu yüzden anksiyete krizleri yaşamış hatta bu uğurda canından olabileceğinden bile korkmuştu. 2001'de başlayan Bridget Jones serisi uzun bir aradan sonra, 2016'da çekilen üçüncü filmiyle sonlandı... Renee Zellweger de yıllar boyu devam eden bu defteri, fazla kilo ve estetik tartışmalarını tarihe gömüp yoluna devam etti

ÖNCE FAZLA KİLOLAR, SONRA ESTETİK OPERASYONLAR...

Kilo derdinden kurtulan Renee Zellweger, yıllar sonra da yaptırdığı estetikler ve yüzünün geçirdiği değişim nedeniyle epeyce gündemi meşgul etti. Yüz hatlarını bozduğu ve bunun da oyunculuğunu etkileyeceği ileri sürülen yıldız oyuncu uzun süre eleştiri oklarının hedefi oldu. Ama Renee Zellweger tüm bu iddiaların rafa kaldıracak büyük bir başarı sergileyerek 2020 yılında, efsane aktris ve şarkıcı Judy Garland’a hayat verdiği Judy filmiyle kariyer zirvesini gördü ve En İyi kadın Oyuncu Oscar’ına uzandı. Renee Zellweger ve Jim Carrey nişanlanmıştı ancak bu ilişki kısa ömürlü oldu

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AŞK HAYATI HEP HAREKETLİYDİ AMA MUTLULUĞU HEP YARIM KALDI

Renee Zellweger’in aşk hayatı da aslında adıyla özdeşleşen Bridget Jones'unkini biraz andırıyordu. 1999’la 2000 arası kendi gibi büyük bir Hollywood yıldızı olan Jim Carrey’le nişanlı kalmış ancak bu ilişki evlilikle sonuçlanmamıştı. 2003’te ünlü rock grubu The White Stripes’ın solisti Jack White’la adı anıldı. 2005’in mayıs ayında ünlü Country şarkıcısı Kenny Chesney’le evlenen yıldız oyuncu hayranlarına nihayet aradığı mutluluğu bulduğunu düşündürttü. Oysa bu evlilik başladığı gibi jet hızıyla bitecekti: Renee Zellweger sadece 4 ay içinde bu evliliğin iptalini istedi ve çift yollarını bir daha kesişmemek üzere ayırdı.

Renee Zellweger, ilk ve tek evliliğini ünlü Country şarkıcısı Kenny Chesney’le yaptı ancak bu evlilik 4 ay içinde bitti

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Adı bir dönem de Bradley Cooper’la anılan Renee Zellweger 7 yıl boyunca bir başka ünlü müzisyen Doyle Bramhall II ile büyük bir aşk yaşasa da ilişkisi bir kez daha hayal kırıklığıyla sonlandı. 54 yaşındaki Oscar’lı yıldız tüm bu fırtınalı aşk yaşantısı boyunca çocuk sahibi olmadı; çocukları çok sevdiğini ancak anne olmadığı için kendini eksik hissetmediğini söyledi. Ancak tüm bunlar çok kısa bir süre içinde değişecek gibi görünüyor. 54 yaşındaki Oscar'lı yıldız gerçek aşkı 44 yaşındaki ünlü İngiliz sunucu Ant Anstead'le buldu: Çift Ant Anstead'in sunuculuğunu yaptığı programın çekimlerinde tanışmıştı

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Gözden Kaçmasın Dizi aşkı gerçek olmuştu: Ünlü çiftten bebek müjdesi geldi Haberi görüntüle

EN SONUNDA GERÇEK AŞKI BULDU!

Yıldız oyuncu 2 yıldır birlikte olduğu 44 yaşındaki ünlü İngiliz sunucu Ant Anstead’le nişanlandı. Daha önce iki kez evlenen Ant Anstead, bir başka ünlü sunucu olan ikinci eşi Christina Hall’dan boşanır boşanmaz Renee Zellweger’e vurulmuştu. Renee Zellweger ve Ant Anstead, Anstead’in sunduğu televizyon programının çekimleri sırasında tanıştı ve birbirlerini görür görmez aşık oldular. Ant Anstead, eşinden boşanalı henüz 7 ay olmuşken Renee Zellweger’la ilişkileri başladı. Nisan ayında 2. yıldönümlerini kutlayan çift çevreleri tarafından “çifte kumrular gibiler” sözleriyle anlatılıyor. Yakın çevreleri tarafından çifte kumrular gibi oldukları anlatılan çift 2 yıllık bir birlikteliğin ardından nişanlandı

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ÖNCE "ÇOCUKLU" FOTOĞRAF SONRA DA NİŞAN HABERİ GELDİ

Çiftin nişan haberi tam da Ant Anstead’in Instagram hesabından yaptığı anlamlı bir paylaşımın ardından geldi. İlk evliliğinden 19 yaşında Amelie adında bir kızı ve 16 yaşında Archie adında bir oğlu olan ünlü sunucu çocukları ve sevgilisi Renee Zellweger’le birlikte çekilmiş bir fotoğrafı pazartesi günü Instagram sayfasından paylaşmıştı. Bu ilk “çocuklu” fotoğraf çiftin ilişkisinin artık giderek ciddiye bindiğinin işareti olarak görülmüştü ki sadece 2 gün sonra çiftin nişanlandığı ve düğünlerini planlamaya başladığı haberi geldi. Çiftin nişan haberi Ant Anstead'in pazartesi günü sevgilisi Renee Zellweger ve iki yetişkin çocuğuyla ilk kez bir fotoğraf paylaşmasından sadece 2 gün sonra duyuldu

ÇİFTE KUMRULAR GİBİ

Ant Anstead’in 2021’de ayrıldığı ikinci eşi Christina Hall’dan da 3,5 yaşında Hudson adında bir oğlu var. Renee Zellweger ve Ant Anstead, geçen yıl tatile çıktıklarında küçük Hudson’ı da yanlarına almıştı; tatil süresince paparazzilerin bol bol fotoğraflarını çektiği Renee Zellweger’in sevgilisinin küçük oğluyla çok iyi anlaştığı ve ona çok iyi baktığı da dikkatlerden kaçmamıştı. Aradığı mutluluğu 54 yaşında bulan ve hiç anne olmayan yıldız oyuncu Ant Anstead’in çocuklarıyla birlikte bu duyguyu da doyasıya yaşayacak gibi görünüyor. Çok az davetlinin katılacağı sade bir düğün planlayan çift gözlerden uzakta, aşk yuvalarında vakit geçirmekten keyif alıyor

GİZLİCE DÜĞÜN PLANI YAPMAYA BAŞLAMIŞLAR

Çiftin yakın çevresinin People dergisine aktardığına göre Renee Zellweger daha önce hiç böylesine aşık ve mutlu olmamış. Herkesin aşktan başının döndüğünü anlattığı Oscar’lı oyuncu oldukça zeki ve yaratıcı biri olarak tarif edilen Ant Anstead’le olan birlikteliğinden çok keyif alıyormuş. Her ne kadar özel hayatı çok konuşulmuş olsa da evcimenliği ve ketumluğuyla tanınan Renee Zellweger, Ant Anstead ve çocuklarıyla birlikte gösteri dünyasının spot ışıklarından uzakta, evinde mutlu mesut yaşamaya başlamış bile. Ve yine yakın çevresinin basına fısıldadığı kadarıyla çift çok az kişiyi çağıracakları, neredeyse gizli ve oldukça sade bir evlilik töreni planlamak için kafa kafaya vermişler…