Dizi aşkı gerçek olmuştu: Ünlü çiftten bebek müjdesi geldi

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Game of Thrones yayınlandığında tüm dünyada büyük fırtınalar kopardı ve televizyon tarihinin en görkemli projelerinden biri olarak adını tarihe yazdırdı. Dizide sekiz sezon boyunca izlediğimiz karakterleri canlandıran kimi oyuncular bu dizi sayesinde tanınıp ünlendi.
2019’da final yapmasına rağmen hâlâ unutulmayan dizide rol alan İngiliz Oyuncular Kit Harington ve Rose Leslie de, sette başlayan aşklarını gerçek hayata da taşıyarak evlendi. 2011 yılında, dizinin çekimleri başladığında ilk kez karşılaşan Kit Harington ve Rose Leslie, aslında sık sık birlikte görülseler ve haklarında aşk dedikoduları çıksa da özel hayatlarını hep gizlediler.
“Oğlum hayatının en büyük şaşkınlığını yaşayacak çünkü henüz bir kardeşi olacağından haber yok” diyerek katıldığı talk şov programında müjdeli haberi veren Kit Harington, kendisinin de bu yeni bebek haberiyle korkuya kapıldığını itiraf etti.
“İlk çocuğunuz doğduğunda yaşadıklarınızı kavramanız biraz zor. Bulutların üzerinde gibi oluyorsunuz ve her şey bir hayal gibi geliyor.” diyen Kit Harington, ikinci çocukla birlikte gelen deneyimin ve yaşanacak süreçle ilgili bilgi sahibi olmanın korkutuculuğundan bahsediyor. “Nelerle karşılaşacağınızı biliyorsunuz. İkinci çocuk olduğu için tecrübe sahibi oluyorsunuz. Bu da ekstra önlem almaya çalışmak demek. Bu da kaygı verici” diyor.
2019’da, Game of Thrones’un final yapmasından sonra, Kit ve Rose, dizinin bitmesinden dolayı duydukları rahatlamayı anlatmıştı. Dizide canlandırdıkları karakterlerden artık uzaklaşmak isteyen çift bir yandan da dizinin etrafında büyüyen tartışmalardan ve yoğun ilgiden de sonunda kurtulmuşlardı.