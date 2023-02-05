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Dizi aşkı gerçek olmuştu: Ünlü çiftten bebek müjdesi geldi

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#Kit Harington#Rose Leslie#Game Of Thrones
Dizi aşkı gerçek olmuştu: Ünlü çiftten bebek müjdesi geldi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2023 16:52

Yayınlandığı dönemde tüm dünyayı kasıp kavuran dizinin setinde başlamıştı aşkları. Senaryo gereği yaşadıkları aşk bir anda gerçeğe dönüştü. Dizi bitti, onlar da yeni projelere yelken açtı. Ama aşkları dolu dizgin devam ediyor.

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Game of Thrones yayınlandığında tüm dünyada büyük fırtınalar kopardı ve televizyon tarihinin en görkemli projelerinden biri olarak adını tarihe yazdırdı. Dizide sekiz sezon boyunca izlediğimiz karakterleri canlandıran kimi oyuncular bu dizi sayesinde tanınıp ünlendi.

2019’da final yapmasına rağmen hâlâ unutulmayan dizide rol alan İngiliz Oyuncular Kit Harington ve Rose Leslie de, sette başlayan aşklarını gerçek hayata da taşıyarak evlendi. 2011 yılında, dizinin çekimleri başladığında ilk kez karşılaşan Kit Harington ve Rose Leslie, aslında sık sık birlikte görülseler ve haklarında aşk dedikoduları çıksa da özel hayatlarını hep gizlediler.

Dizi aşkı gerçek olmuştu: Ünlü çiftten bebek müjdesi geldi
Çift ilk kez 2016’da kırmızı halıya birlikte çıkmış ve ilişki yaşadıklarını resmen ilan etmişti. 2017’de nişanlandılar, 2018’de de Game of Thrones dizisindeki oyuncu arkadaşlarının da katıldığı bir törenle evlendiler. 2000 yılında Rose Leslie’nin hamileyken fotoğrafları çekildi. 2021’de de çiftin ilk çocukları doğdu.

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“Oğlum hayatının en büyük şaşkınlığını yaşayacak çünkü henüz bir kardeşi olacağından haber yok” diyerek katıldığı talk şov programında müjdeli haberi veren Kit Harington, kendisinin de bu yeni bebek haberiyle korkuya kapıldığını itiraf etti.

Dizi aşkı gerçek olmuştu: Ünlü çiftten bebek müjdesi geldi
Kit ve Rose ilişkilerini herkesten gizli yaşamışlar, nişanlarını da the Times'a verdikleri bu ilanla duyurmuşlardı

“İlk çocuğunuz doğduğunda yaşadıklarınızı kavramanız biraz zor. Bulutların üzerinde gibi oluyorsunuz ve her şey bir hayal gibi geliyor.” diyen Kit Harington, ikinci çocukla birlikte gelen deneyimin ve yaşanacak süreçle ilgili bilgi sahibi olmanın korkutuculuğundan bahsediyor. “Nelerle karşılaşacağınızı biliyorsunuz. İkinci çocuk olduğu için tecrübe sahibi oluyorsunuz. Bu da ekstra önlem almaya çalışmak demek. Bu da kaygı verici” diyor.

Dizi aşkı gerçek olmuştu: Ünlü çiftten bebek müjdesi geldi
Kit Harington, en kili karakterlerden Jon Snow rolünü canlandırdığı Game of Thrones dizisi için “Dizinin bana en büyük hediyesi Rose Leslie” demişti. Rose Leslie’nin dizide 2012-2014 yılları arasında canlandırdığı Ygritte adlı karakter, şimdi eşi olan Kit Harington’ın canlandırdığı Jon Snow’la aşk yaşamıştı.

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2019’da, Game of Thrones’un final yapmasından sonra, Kit ve Rose, dizinin bitmesinden dolayı duydukları rahatlamayı anlatmıştı. Dizide canlandırdıkları karakterlerden artık uzaklaşmak isteyen çift bir yandan da dizinin etrafında büyüyen tartışmalardan ve yoğun ilgiden de sonunda kurtulmuşlardı.

Dizi aşkı gerçek olmuştu: Ünlü çiftten bebek müjdesi geldi

Kit Harington, 2021’de, dizinin bitimiyle birlikte rehabilitasyon gördüğünü açıklamıştı. Dizinin çekimleri sürerken de yeni bittiği süreçte de ağır bir depresyon yaşadığını itiraf eden yetenekli aktör, karanlık düşüncelere kapıldığını ve aşırı alkol tüketmeye başladığını fark etmişti. Bu durumun kariyerini ya da evliliğini kötü etkilememesini isteyen oyuncu kendi isteğiyle bir rehabilitasyon merkezine yattı ve tedavi gördü.

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#Kit Harington#Rose Leslie#Game Of Thrones

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