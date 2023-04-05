Kocam çok ünlü, konuşursam ona ihanet etmiş olurum!

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ÜNLÜLER KENDİ KENDİLERİNE PAPARAZZİ OLDU

Elbette, artık gündelik hayatın vazgeçilmez bir parçası olan sosyal medya sayesinde. Geçmişte evlerinin kapılarını, sayılı medya kurumlarına açan ünlüler, artık yaşadıkları yerin her noktasından paylaşım yapıyor.

Ya da bir zamanlar aşklarını gizleyenler, artık samimi pozlarını, hatta evlilik tekliflerini bile takipçilerinin gözleri önünde sergiliyor.Böyle bakınca bu ifade biçimini tercih eden ünlülerin özel hayatıyla ilgili gizli saklı hiçbir ayrıntı kalmıyor. Özetle, bir zamanlar paparazziden kaçan ünlüler artık bu işi kendileri yapıyor.

HAYATLARINDAKİ GİZEM PERDESİ HALA YERİNDE

Ama elbette bütün ünlüler böyle değil. Bazıları, özellikle ve dikkatle sosyal medyadan uzak duruyor. Onların hayatlarıyla ilgili paylaşım yaptıkları bir Instagram hesapları yok. Ya da olup bitenler üzerine görüşlerini Twitter'dan paylaşmıyorlar. Özetle söylemek gerekirse onların hayatındaki gizem perdesi hala yerini koruyor. Bu tarz ünlülerden biri de Rachel Weisz.

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James Bond serisiyle tanınan Daniel Craig ile evli olan 52 yaşındaki Rachel Weisz, özel yaşamını, ünlü bir oyuncu olarak sürdürdüğü hayattan ayırmak için sosyal medya kullanmadığını söyledi. Porter'a konuk olan Weisz, teknoloji konusunda çok bilgili olmadığını da sözlerine ekledi. Ama anlattığına göre onun sosyal medya kullanmamasının altında yatan asıl neden bu değil. Çünkü eğer isterse bazı meslektaşlarının yaptığı gibi bu konuyla ilgili bir ekip bile oluşturabilir.

Rachel Weisz bu konudaki sözlerini şöyle sürdürdü: " Sanırım benim için özel hayat şu anlama geliyor. Bir gerçek hayatın var ve onun unsurları. Bir de fanteziler var." İşte anlattığına göre Rachel Weisz'in amacı da bu ikisini birbirinden ayırmak. Özel hayatının gizliliğini sonuna kadar korumak.Mesleğinin gerektirmediği zamanlarda ise ortalarda görünmemek.

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'EVLENDİĞİNİZDE O KAPI KAPANIR'

2010 yılında Esquire dergisinin yaptığı bir ankette "en evlenilecek kadın" olarak seçilen Rachel Weisz, özel hayatını gözlerden uzak yaşama konusunda kocası Daniel Craig ile aynı fikirleri paylaşıyor. Yani ikisi de bu konuda "ağzı sıkı" davranıyor.

Weisz, birkaç yıl önce verdiği bir röportajda da bu konudaki fikirlerini açıklamıştı.Craig ile birlikte sürdürdüğü özel hayatı hakkında konuşmamasının nedenlerini şöyle açıklamıştı güzel oyuncu: "Daniel çok ünlü. Özel hayatımız hakkında konuşmak bir ihanet olurdu. Evliliğinizi korumak zorundasınız. Ergenlik dönemindeyken kız arkadaşlarınıza her şeyini anlatırsınız. Ama ergen olmamanın en güzel yanlarından biri, her şeyi paylaşmak zorunda kalmamak. Evlendiğinizde o kapı kapanır. Seyirciler gider ve siz de kendi hayatınıza dönersiniz."

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İKİ ÇOCUK ANNESİ

Daniel Craig ve Rachel Weisz, 2011 yılında, sadece altı aylık bir flört döneminin hemen ardından evlendiler. Çiftin 2018 yılında Grace adını verdikleri bir kızları dünyaya geldi.

Ama minik Grace, ne Rachel Weisz'in ne de 54 yaşındaki Daniel Craig'in ilk çocuğu. Weisz'in, yönetmen Darren Aronofsky ile ilişkisinden şu anda 16 yaşında olan Henry adında bir oğlu bulunuyor. Daniel Craig'in ise eski eşi Fiona Loudon'dan Ella adında 31 yaşında bir kızı var.

SOSYAL MEDYADAN UZAK DURAN ÜNLÜLER

Rachel Weisz'in neden özel hayatının gizliliğine önem verdiğini ve sosyal medya kullanmadığını öğrendik.Ama gösteri dünyasında sosyal medyadan uzak duran tek ünlü o değil. Gelin bakalım başka hangi ünlüler sosyal medya kullanmıyor.

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ÇOK DA KATI DEĞİL: Bugün dünyanın en ünlü oyuncularından biri Brad Pitt. Eski eşi Angelina Jolie son zamanlarda sosyal medya kullanmaya başlamış olsa da Pitt hala bu kitle iletişim aracından uzak duruyor. Yani herhangi bir sosyal medya hesabı yok. Fakat bu mecraya tamamen karşı da değil. Çünkü bazen toplumda yayılar yanlış bilgilerin düzeltilmesi konusunda faydalı bir araç olduğu görüşünde.





SADECE 12 SAATTE KAÇTI: Ünlü oyuncu Keira Knightley,sosyal medyadan kelimenin tam anlamıyla koşarak uzaklaşmış. Bir keresinde sahte bir isimle Twitter hesabı açmış. Fakat sonra arkadaşı ve meslektaşı Chloe Grace Moretz onu takibe başlayınca bir anda takipçi sayısı artmış. Orada bazı insanların yazdığı "şu anda çay içiyorum" benzeri mesajlar onu şaşırtmış. Hatta çıldırtmış. Kısacası Knightley'in sosyal medya deneyimi 12 saatte sona ermiş.

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'BEN BUNU YAPMAM' Sandra Bullock'un sosyal medyaya bakışı ise biraz sert...On göre insanlar sosyal medyada hayatlarını doğru bir şekilde temsil etmiyorlar. Bullock, The Times'a verdiği röportajda "Silemeyeceğim bir selfie çekmeyeceğim. Bu tür şeyler yapmam paylaşmam" diye konuşmuştu.





TEKNOLOJİ KONUSUNDA İYİ DEĞİLMİŞ: Sosyal medya kullanmayan ünlülerden biri de Jennifer Lawrence. O da teknoloji konusunda iyi olmadığını söyledi BBC'ye verdiği röportajda. Bu yüzden özellikle de Twitter onun için düşünmesi bile mümkün olmayan bir şey.





MESAJLARI YANITLAMAYI BİLE UNUTUYOR: Emily Blunt da teknoloji özürlü olduğu için sosyal medya kullanmadığını söylemişti iVulture'a verdiği röportajda. Hatta kendisine telefondan sms mesajı gönderenleri yanıtlamayı bile genellikle unuttuğunu söyledi.





'HERKES PAPARAZZİ OLDU': Kristen Stewart'a göre sosyal medya "Hiç umursamadan birilerinin hayatını ayaklar altına alındığı bir mecra.Bu konudaki görüşleri ise şöyle: "Artık herkes yapabilir. Bir kamera alırsan paparazzi olursun; bir Twitter hesabı alırsan muhbir olursun. Bu çok sinir bozucu."





'ÖZGÜVEN YIKICI': Sosyal medya kullanmamasıyla bilinen Kate Winslet'in olaya yaklaşımı biraz farklı. O özellikle Instargam paylaşımlarının genç kadınlar üzerindeki etkisine yoğunlaşıyor. Sunday Times'a konuşan Winslet bu konuda "Sosyal medyanın genç kadınların özgüveni üzerinde büyük etkisi var. Tek yaptıkları, kendilerini, başkaları tarafından sevilebilmek için yeniden tasarlamak. Bunun sonucunda ne var: Yeme bozuklukları. İşte bu yüzden bizim evimizde sosyal medya yok" diye konuşmuştu.





'NEYAZACAĞIM Kİ BEN?': Mila Kunis Craig Ferguson'ın programında bu konudaki görüşlerini şöyle anlatmıştı: " İnsanların benim tuvalete gittiğimi bilmeleri gerektiğini düşünmüyorum. Twitter'da ne paylaşacağım. 'Hey.. şimdi odadan odaya gidiyorum. Gerçekten Twitter'da ne paylaşacağımı bilmiyorum."