Prenses Kate bu kez sert kayaya çarptı… Giydiği gömlek başına dert oldu

Bir yandan geleceğin kraliçesi gözüyle bakılan Galler Prensesi Kate Middleton bir yandan da üç çocuğunu büyük bir disiplinle büyüten fedakar bir anne ve kocası Prens William’ın en büyük destekçisi olarak ideal bir eş olarak görülüyor.

Üstelik de uzun yıllardır giyim kuşamıyla bir yandan konumu gereği ağırbaşlı olmayı biliyor bir yandan da şıklık yarışındaki Hollywood’un en büyük yıldızlarını bile geride bırakıyor. Giyim tarzı, seçtiği renkler, bu renkleri birbiriyle uyumlu şekilde kullanması, davetlerde giydiği göz alıcı tuvaletlerle gündelik hayatındaki sade şıklığı her zaman çok takdir topluyor. İngiliz kraliyet ailesinin modern yüzü olarak görülen Kate Middleton belki de Prenses Diana'dan beri ailenin en sevilen üyesi oldu

HALK TARAFINDAN ÇOK SEVİLİYOR AMA…

Ancak İngiliz halkının ona olan bunca sevgisine rağmen Kate Middleton geçtiğimiz günkü davranışıyla büyük tepki topladı. Daha doğrusu davranışı değil de giydiğiyle diyelim. 41 yaşındaki güzel prenses önceden kaydedilmiş bir videoyla BBC'nin her yıl düzenlenen “Children in Need” adındaki maddi durumu kötü olan çocuklar için düzenlenen yıllık bağış kampanyasını açtı.

Kate Middleton, videoda Lisou Betty Rainbow Print marka ipek bir gömlek giyerek İngilizlerin karşısına çıkmıştı. Bu şık yarım kollu ipek gömlek yine Middleton’ın üzerinde çok güzel görünüyordu ancak gömleğin fiyatı büyük bir tartışmaya konu oldu. Hem güzelliği hem de zarafetiyle öne çıkan prenses şıklığıyla da çok beğeniliyor, her giydiği bir anda moda haline geliyor

İHTİYAÇ SAHİBİ ÇOCUKLAR İÇİN PARA TOPLAMA KAMPANYASININ YÜZÜ OLDU

Şu an satışta olmayan gömleğin satış fiyatı 315 sterlin ya da yaklaşık 400 dolardı. Yaklaşık 30 milyar dolarlık bir serveti olan İngiliz kraliyet ailesine gelin olan Kate Middleton videoda "Bu gece tüm çocukların, gelecekteki sağlık ve mutlulukları için çok önemli olan, olabileceklerinin en iyisi olmalarına destek olmak ve onları güçlendirmekle ilgili. Erken çocukluk dönemini beslememiz hayati önem taşıyor ve bu nedenle Children in Need tarafından desteklenen bu tür projeler çok önemli. Hepinizin desteğini bekliyorum” diyerek bağış çağrısı yaptı. Kate Middleton'ın giydiği bu pahalı ipek gömlek sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı ve eleştiri okları bu kez de güzel prenses yöneldi

GİYDİĞİ PAHALI İPEK GÖMLEK TARTIŞMA YARATTI

Ve üzerinde değil bu tür zorluklar yaşayanların birçok İngilizin almakta zorlanacağı türden ve fiyatta bir gömlekle fakir çocuklara bağış istemesi tepki topladı. Kate Middleton bağış toplama çabalarına rağmen, özellikle sosyal medyada yükselen seslerle deyim yerindeyse online saldırılara uğradı. "Bir milyarder BBC'de Children In Need programını açıyor. Toplumdan bağış istiyor” yazan İngilizler prensesi duyarsızlıkla suçladı.

Yazar Dan White ise sosyal medya hesabından şunları yazdı: "Çocukları yemek yiyebilsin diye yemek yemeyen engelli çocuk aileleri tanıyorum. Bu yüzden Kate Middleton'ın BBC’deki bu kampanyaya 315 sterlinlik bir bluzla çıkmasını yadırgıyorum". İngiltere’de her geçen yıl kraliyet ailesine olan tepkiler giderek büyüyor. Ailenin resmi hesapları Kate Middleton'ın yılbaşı ağacı süslediği fotoğrafları da paylaştı ve böylece dünyanın en ünlü monarşisinin yeni yıl hazırlıklarının da startı verilmiş oldu

İNGİLİZ HALKININ KRALİYETE OLAN TEPKİSİ BÜYÜYOR

İngiliz halkının ödediği vergilerden her yıl kraliyet ailesi için de yüklüce bir pay ayrılıyor ve Kral Charles ve ailenin geri kalanının sürdürdüğü hayat büyük ölçüde aslında bu vergilerle finanse ediliyor. Halk, Charles’dan sonra tahta geçecek Prens William ve eşi Kate Middleton’ın kraliyeti modernleştireceğine, vergiden faydalandırmayacağına hatta belki de devre dışı bırakıp sembolik hale getireceğine inanıyor. Sosyal medyada sık sık kraliyet ailesiyle ilgili haber ve fotoğrafları paylaşan çok takipçili hesaplar hemen pahalı olduğu için eleştirilen gömleğin izini buldular ve prensesin aslında bu parçayı ikinci kez giydiğini ortaya çıkardılar

BİR GİYDİĞİNİ BİR DAHA GİYEN “TUTUMLU PRENSES”

Öte yandan Kate Middleton giydiği gömlek yüzünden eleştirilse de aslında bir kez daha tutumluluk konusunda bir örnek vermişti. Çünkü prensesin gömleği aslında ilk kez giymediği, 2020 yılında bir başka etkinlikte ceketinin içine giyerek kullandığı ortaya çıktı. Middleton hem müsriflik yapmamak hem de William’la birlikte sözcülüğünün yaptıkları “sürdürülebilirlik” hareketine katkı sağlamak için birçok giysisini defalarca kullanıyor. Ki bu da kraliyet ailesi için aslında çok alışılmış bir durum değil…