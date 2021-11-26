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HALA HÄ°Ã‡BÄ°R ÅžEY NET DEÄžÄ°L

10 ayÄ±n ardÄ±ndan 15 gÃ¼n Ã¶nce Monako'ya dÃ¶nen Charlene'in, saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na henÃ¼z kavuÅŸmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in etkinliklerde halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kamayacaÄŸÄ± hatta adÄ± belirtilmeyen bir Avrupa Ã¼lkesinde tedaviye gittiÄŸi de kocasÄ± Albert tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±. Bu aÃ§Ä±klama ve 43 yaÅŸÄ±ndaki iki Ã§ocuk annesi Prenses'in hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n net olarak aÃ§Ä±klanmamasÄ± da kafalarda soru iÅŸaretleri yaratmÄ±ÅŸtÄ±.

ARDI ARDINA Ä°DDÄ°ALAR ORTAYA ATILIYOR

Ã–nce Prens Albert ile Prenses Charlene'in boÅŸanmak Ã¼zere olduÄŸu iddialarÄ± ortaya atÄ±ldÄ±. ArdÄ±ndan Charlene'in GÃ¼ney Afrika'da iki kez ciddi operasyonlar iÃ§in bÄ±Ã§ak altÄ±na yattÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Prenses, Monako'ya dÃ¶ndÃ¼ ama orada kalmayÄ±p hemen baÅŸka bir Ã¼lkeye geÃ§ti. Bu son geliÅŸmenin ardÄ±ndan Charlene hakkÄ±nda yine iddialar birbirini izledi. Ãœstelik erkek kardeÅŸinin eÅŸi "Charlene, Saray'da deÄŸil, Grimaldi ailesine ait bir dairede yaÅŸayacak" ÅŸeklindeki aÃ§Ä±klamasÄ± da bu iddialarÄ± iyice alevlendirdi.

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'BOÅžANMA ANLAÅžMASI Ä°Ã‡Ä°N BÄ°R ARAYA GELDÄ°LER' Ä°DDÄ°ASI

Prens Albert "KarÄ±m tedavi iÃ§in Monako'dan ayrÄ±ldÄ±" deyince bu kez de Ã§iftin gerÃ§ekten boÅŸanacaÄŸÄ±,Â Ã§ocuklarÄ±nÄ±n velayeti de dahil bu konudaki anlaÅŸmalar iÃ§in kÄ±sa sÃ¼reliÄŸine bir araya geldiÄŸi ve sonunda da Prenses'in Ã¼lkeden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

KANSER YA DA AÄžIR BÄ°R DEPRESYON MU?

Bir baÅŸka iddia da Prenses Charlene'in bir boÄŸaz enfeksiyonuna deÄŸil daha ciddi bir saÄŸlÄ±k problemine yakalandÄ±ÄŸÄ± yolunda. Bu konuda da iki ihtimal Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. Birincisine gÃ¶re Prenses, kanser ya da bunun gibi ciddi bir hastalÄ±kla mÃ¼cadele ediyor ve Monako kraliyet ailesi bunun bilinmesini istemiyor. Bir baÅŸka iddia da Prenses Charlene'in ciddi ruhsal sorunlarla mÃ¼cadele ettiÄŸi. Zaten evlendiÄŸi zamandan beri "mutsuz prenses" olarak anÄ±lar Charlene, aÄŸÄ±r bir depresyon geÃ§iriyor bu iddialara gÃ¶re. ArtÄ±k durumu da bir klinikte tedavi gÃ¶rmesini gerektirecek kadar ciddileÅŸti.

'AKIL SAÄžLIÄžI BOZUKMUÅž GÄ°BÄ° GÃ–STERMEK BÃœYÃœK HAKSIZLIK'

Ä°ÅŸte bu son iddiayla ilgili olarak Charlene'in yakÄ±n arkadaÅŸlarÄ±ndan biri sessiz kalamadÄ± Page Six'in haberine gÃ¶re. AdÄ± aÃ§Ä±klanmayan bu yakÄ±n arkadaÅŸ Prenses Charlene'in, sanki akÄ±l saÄŸlÄ±ÄŸÄ± bozukmuÅŸ ve bu yÃ¼zden tedavi gÃ¶rÃ¼yormuÅŸ gibi gÃ¶sterilmesinin ona karÅŸÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ bÃ¼yÃ¼k bir haksÄ±zlÄ±k olduÄŸunu sÃ¶yledi.

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KATI YÄ°YECEK TÃœKETEMEDÄ°ÄžÄ° Ä°Ã‡Ä°N BÄ°R DERÄ° BÄ°R KEMÄ°K KALDI

Bu kaynaÄŸÄ±n Page Six'e anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Charlene, GÃ¼ney Afrika'da Bir kulak burun boÄŸaz enfeksiyonu geÃ§irdi. Bu da ciddi ve aÄŸÄ±r sinÃ¼s enfeksiyonuna neden oldu. Bu yÃ¼zden geÃ§irdiÄŸi operasyonlar da yutkunmasÄ±yla ilgili sorunlara yol aÃ§tÄ±. BÃ¼tÃ¼n bunlar yÃ¼zÃ¼nden de Prenses Charlene, katÄ± yiyecekler tÃ¼ketemeyip sadece sÄ±vÄ±yla beslenmek zorunda kaldÄ±. Son zamanlarda aÅŸÄ±rÄ± kilo vermesinin nedeni de bu.

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Ä°DDÄ°ALAR BÄ°TECEK GÄ°BÄ° DEÄžÄ°L

Â Page Six'in, Prenses Charlene'in arkadaÅŸÄ±nÄ± kaynak gÃ¶stererek yer verdiÄŸi iddialar bunlar. Fakat Charlene'in neden altÄ± yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuklarÄ±ndan bu kadar sÃ¼re ayrÄ± kaldÄ±ÄŸÄ±, hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gerÃ§ekte ne olduÄŸu ve ÅŸu an hangi Ã¼lkede ne tÃ¼r bir tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ net olarak bilinmediÄŸi iÃ§in bu iddialarÄ±n ardÄ± arkasÄ± da gelmeyecek gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

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