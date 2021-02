Kraliyet çocuklarının dadısına o kelime yasak!

DÜNYA DA ONU TANIYOR

Tüm dünyada milyonlarca kişinin ilgisini çeken bu kadın İngiliz kraliyet ailesinin gelecekteki kralı Prens George başta olmak üzere Prenses Charlotte ve yeni dünyaya gelen Prens Louis'in dadısı Maria Teresa Turrion Borrallo. Ya da herkesin bildiği adıyla Maria Borrallo (sağda).

ÜÇ ÇOCUĞUN HER ŞEYİNDEN SORUMLU

Cambridge ailesinin her üç çocuğunu da büyüten, onların üzerinde anneleri kadar emeği olan Maria Borrallo ile ilgili birçok ayrıntı da merak ediliyor. 2014 yılından bu yana Prens William ile Kate Middleton'ın çocuklarına bakan, 40'lı yaşlarındaki Borrallo, ailenin çocuklarıyla birlikte gittiği her etkinliğe katılıyor. Sürekli üç çocuğun yanında. Her ne kadar George ve Charlotte okula gidiyor olsa da onların eğitiminde de etkisi var.

İLGİNÇ İDDİA

Dünyanın merak ettiği dadı Maria Borrallo'ya dair ilginç bir iddia ortaya atıldı. Bütün bir kraliyet ailesinin çalışanları arasında ayrıcalıklı bir yere sahip olan Maria Borrallo'nun, George, Charlotte ve Louis ile ilgili olarak kullanması yasaklanan bir kelime gün ışığına çıktı.

YASAKLI KELİME

İngiltere'deki saygın ailelerin çocuklarına bakan dadılarla ilgili bir araşırmaya imza atan yapımcı ve yönetmen Louise Heren'ın iddiasına göre Maria Borrallo'nun, bakımını ve eğitimini üstlendiği üç çocuk hakkında konuşurken "kid" yani resmi olmayan bir şekilde "çocuk" demesi yasak. Bunun yerine "çocuk" kelimesinin daha resmi söylenişi olan ve çocukların bir birey olduğunun kabul edildiği bir anlam içeren 'child' ya da children' diye onlardan söz etmesi gerekiyor.

KATI KURALLAR UYGULUYOR

Ülkesinde, üst sınıfa mensup aileler arasında gözde bir dadı olan Maria Borrallo'nun üç çocuk için uyguladığı katı kurallar da var. Ailenin iki büyük çocuğu George ve Charlotte'un ipad'lerinden film izlemek ya da bu teknolojik aletlerle vakit geçirmek için kısıtlı zaman tanıyor. Bunun yerine onların eğitimine destek olan oyunlar oynatıyor.

ETKİNLİKLERDE NASIL DAVRANACAKLARINI DA ÖĞRETİYOR

Maria Borrallo, aynı zamanda üç küçük çocuğu, anne ve babalarıyla birlikte herhangi bir etkinliğe gittiklerinde nasıl davranmaları gerektiği konusunda da eğitiyor.

AİLESİ VARLIKLI

Varlıklı bir İspanyol bir ailenin çocuğu olarak Palencia'da dünyaya geldi. Üç erkek kardeşi daha olan Barrollo'nun mühendis olan babası çocuk eğitimi konusuna özel bir önem veriyordu. Maria Borrallo'nun erkek kardeşlerinden biri olan Ignacio, bir müzisyen ve Kanada'da yaşıyor. Diğer erkek kardeş Luis yaşamını İspanya'da sürdürüyor. Üçüncü kardeş Pablo ise yine ülkesi ispanya'da yaşayan bir akademisyen.

ÜNLÜ OKULDAN MEZUN

Bekar olan ve "ben işimle evliyim" diyen Maria Borrallo, 100 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan ve İngiltere'nin en gözde dadılarını yetiştiren Norland College'dan mezun. Bu okuldan yetişen dadılar, çocuk bakımı ve ev yönetimini yanı sıra ilk yardım, savunma sanatları ve ileri sürücülük teknikleri eğitimi de alıyor.

DADILAR ÖZENLE SEÇİLİYOR

İngiliz kraliyet ailesinde birçok çocuğun dadıları da bu prestijli okuldan mezun. Maria Borrallo, Kate Middleton ve Prens William'ın ailesine, ilk çocukları Prens George'un doğumundan sonra katıldı. Önce Prens'in sonra da kız kardeşi Prenses Charlotte'un bakımını üstlendi. Kraliyet ailesinden yapılan açıklamaya göre Middleton ve Prens William, üçüncü çocukları Prens Louis için yeni bir dadı işe almadı Borrallo bakıyor.

İSPANYOLCA ÖĞRETİYOR

Aileyle birlikte yaşayan ve çocuklarıyla çıktıkları bütün gezilere de katılan Maria Borrallo, kraliyet ailesinin torunlarına İspanyolca da öğretiyor. Prens George ve Prenses Charlotte'un daha şimdiden temel düzeyde İspanyolca konuşabildiği söyleniyor.

ÇOCUKLAR ONA EMANET

Prens William ve Kate Middleton, iç ve dış gezilere giderken üç çocuklarına Barrollo bakıyor. Çiftin bazı yoğun dönemlerinde üç kardeşi anne-babalarından daha çok Maria Barrollo görüyor.