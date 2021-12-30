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Prens William babasından miras kalacak mülkleri evsizlere açacak

#Prens William#Prens Charles#Cornwall Dükalığı
Prens William babasından miras kalacak mülkleri evsizlere açacak

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahtının, Prens Charles'tan sonraki ikinci varisi olan Prens William ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre William, babasından kendisine miras kalacak olan Cornwall Dükalığı mülklerini ihtiyaç sahiplerine açmayı planlıyor. Hatta bu konuda gerekli araştırmaları yapmaları için danışmanlarını görevlendirdi.

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ANNESİNİN AYAK İZLERİNİ TAKİP EDECEK
Geçen 21 Haziran'da kutladığı 40'ıncı doğum gününde, çocukluğunda Prenses Diana ile bir evsiz barınağını ziyaretini hatırlayan Prens William, miras olarak eline geçecek binaların bir kısmını hayır kurumlarına devredip annesinin ayak izlerini takip etmeyi planlıyor.

Prens William babasından miras kalacak mülkleri evsizlere açacak

EVSİZLİK SORUNUNU HAFİFLETMEK İSTİYOR
Kraliyet kaynakları, Prens William’ın "evsizlik sorununu elinden geldiğince hafifletmeye yardımcı olacak yollar bulmak istediğini" doğruladı. Diğer yandan aynı kaynaklar, William'ın bu fikrinin henüz araştırma aşamasında olduğunu ve gerçeğe dönüştürmek için bir plan uygulanmadan önce üstesinden gelinmesi gereken çok sayıda lojistik engel bulunduğunu da ekledi.

Prens William babasından miras kalacak mülkleri evsizlere açacak

ÇOCUKKEN, DIANA İLE YAPTIĞI ZİYARET ONU ETKİLEDİ
Prens William, Londra'nın evsizler ve savunmasız durumdakiler için en büyük gönüllü merkezi olan, günde 200 kişiye yardım eden bir hayır kurumunun ve gençlere barınak ve destek sağlayan Centrepoint'in hamisi. William, 1993 yılında erkek kardeşi Prens Harry ve annesi Prenses Diana ile birlikte evsizler için kurulan bir barınak olan The Passage'ı ziyaret etmişti.

Prens William babasından miras kalacak mülkleri evsizlere açacak

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'ONLARA FIRSAT VERİLMESİNİN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU GÖRDÜM'
William bu ziyaretlerini su sözlerle hatırladı: "Çocukken buraya yaptığım ziyaretler bende derin ve kalıcı bir iz bıraktı. Toplumumuzdaki herkese, özellikle de en yoksullara, saygı, haysiyet ve nezaketle davranılmasının ve yaşamdaki potansiyellerini gerçekleştirme fırsatları verilmesinin ne kadar önemli olduğunu gördüm."

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Prens William babasından miras kalacak mülkleri evsizlere açacak

ELEŞTİRELERE MARUZ KALIYORLAR
İngiliz kraliyet ailesi üyeleri devamlı olarak bir yandan kurumlarının hamisi olup sosyal meseleler ve çevre hakkında iyi niyetli konuşmalar yaparken miras kalan servetleriyle büyük saraylarda yaşadıkları için eleştirilere maruz kalıyor.

Cornwall Dükalığı’na bağlı 20 ilçedeki toplam 52 bin 660 hektar arsasıyla Prens Charles 2 bin 980 mevcut kira sözleşmesine ve 314 milyon Sterlin değerinde ticari mülke sahip. Kırsal alanlara odaklanarak geleneksel yaşam biçimlerini korumak isteyen Prens Charles, arsaların çoğunu uzun süreli kira sözleşmeleriyle tarım arazisi olarak tahsis etmiş durumda. Günün birinde tüm bunları devralacak oğlu Prens William, dükalık toplantılarına katılıp personel ziyaretleri yaparak şimdiden dükalığın idaresinde görev alıyor.

Prens William babasından miras kalacak mülkleri evsizlere açacak

PANDEMİ SIRASINDA BU KONUYA DAHA CİDDİ ŞEKİLDE EĞİLDİ
Prens William’ın özellikle Covid-19 pandemisi sırasında evsizlerin karşılaştığı sorunlardan endişe duyduğu anlaşılıyor. Kapanma sırasında, o zamanki Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetimden Sorumlu Devlet Bakanı Robert Jenrick ve hükümetin Covid-19 Evsizlere Müdahale Görev Gücü başkanı Louise Casey ile bir toplantı yapan Prens William ayrıca Centrepoint'den yardım gören gençlerle buluştu.

Prens William babasından miras kalacak mülkleri evsizlere açacak

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'İŞBİRLİĞİNE DEVAM ETMEMİZ GEREK'
Eylül ayında The Passage’ın 40'ıncı kuruluş yıl dönümü kutlamalarında yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Pandeminin son 18 ayı bize geçinmek için birbirimize ne kadar güvendiğimizi ve bir şeyleri halletmek için birlikte çalıştığımızda topluluklarımızın ne kadar güçlü olabileceğini gösterdi. Pandemiden çıkarken, şimdi evsizliği önlemek ve sona erdirmek için bu işbirliğine devam etmemiz gerekiyor."

Prens William babasından miras kalacak mülkleri evsizlere açacak

SORUNU ÇÖZMEK İÇİN YENİ POLİTİKALAR ÖNERİLİYOR
Charity Shelter, pandemi öncesinde İngiltere'de evsiz veya geçici konutta 280 bin kişinin olduğunu tahmin ediyor. Crisis tarafından yayınlanan bir rapor, evsizlikle mücadelede en etkili yol olarak insanları hızlı bir şekilde istikrarlı evlere yerleştirmeye öncelik verip daha sonra alkol ve uyuşturucu bağımlılığı veya akıl sağlığı gibi diğer sorunlar için yardıma başlayacak “Önce Konut” politikasını öneriyor.

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Prens William babasından miras kalacak mülkleri evsizlere açacak

CORNWALL DÜKALIĞI'NIN DEĞERİ
III. Edward tarafından 1337’de kurulan Cornwall Dükalığı günümüzde Cornwall Dükü’ne (şu anda Prens Charles) ve Cambridge ailesi yani Prens William ve eşi Kate Middleton da dahil olmak üzere ailesine gelir sağlayan özel bir mülk konumunda. Babası kral olarak tahta geçince Prens William otomatik olarak bu mülkü devralacak. Prens Charles döneminde, kırsal ve tarımsal projeleriyle bilinen dükalığın ayrıca Londra'da arsaları bulunuyor. Geçmişte Kennington’da konut ve ticari mülkler inşa eden dükalık, 1920’lerde ve 30’larda bazı siteleri silahlı kuvvetlere sattı. 1990 yılında, konut stokunun çoğunluğu bir konut derneğine satıldı. Dükalık şu anda 16 daire ve 23 eve sahip. Bunun dışında 124 milyon sterlin değerinde 18 mülkten oluşan ticari portföyün de sahibi.

 

 

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#Prens William#Prens Charles#Cornwall Dükalığı

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