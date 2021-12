İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor! İşte o evlerin değerleri...

Haberin Devamı

İngiltere Kraliyet Ailesi'nin hayatı her daim gündemde. Aşklar, kavgalar, trajediler, skandallar, ölümler, doğumlar derken Kraliçe 2'inci Elizabeth'in çocuklarını, torunlarını, hatta torunlarının çocuklarını kendi akrabalarımızdan daha iyi tanır hale geldik. Son dönemde "The Crown" gibi diziler ile Türkiye'de de vizyonda olan "Spencer" gibi filmler sayesinde de bu aşinalığımız daha arttı.

Gözden Kaçmasın Gelecekte kral olacak ama bu konuda kız kardeşinin gerisinde kaldı Haberi Görüntüle

Bu yapımlarda da gördüğümüz üzere, Kraliyet Ailesi'nin Birleşik Krallık sınırlarının dört bir yanında akıl almaz genişlikteki arazileri ve inanılmaz değerli emlak varlıkları bulunuyor. Kaleler, saraylar, kır evleri, konaklar, apartman daireleri, çiftlikler, köy evleri gibi akla gelebilecek her türlü formattaki konut, Windsor ailesinin tapu kayıtlarında yer alıyor.

Bu varlıkların değerini ölçmek ise çok zor, hatta bazı durumlarda imkânsız. Zira birçoğu asla satılmamış, onun yerine nesillerdir ailenin bir üyesinden diğerine miras kalarak günümüze kadar ulaşmış.

Haberin Devamı

Aile üyeleri de son dönemde sosyal meselelerde gördüğümüzün aksine, bu gayrimenkul varlıkları konusunda çok ketum bir tavır sergiliyor ve özel konutların bazılarının büyüklüğüne dair bile konuşmuyor.

Ancak Wall Street Journal'a konuşan uzmanlara ve emlakçılara göre, Kraliyet Ailesi'nin varlıklarının değeri milyarlarca doları buluyor. Kraliyet'in mali meselelerine hâkim bir uzman ve "Royal Privilege: The Queen's True Worth" (Kraliyet İmtiyazı: Kraliçe'nin Gerçek Değeri) isimli kitabın yazarı David McClure'a göre, bu taşınmazların değeri nesillerdir Kraliyet'e ait olmaları nedeniyle katlanıyor. Dolayısıyla şu an dünya üzerinde bu varlıkları kıyaslayıp fiyat tahmini yapabileceğimiz benzer özelliklere sahip başka binalar bulmak pek mümkün değil.

McClure, "Bir arazi değeri, bir bina değeri vardır, bir de kaşe vardır. Kraliyet tarihi, binalara değer biçilmesini zorlaştırıyor. Ama Kraliyet eşyalarının müzayedelerine bakarsanız, tahmini değerin üç dört katına satıldıklarını görürsünüz" diye konuşuyor.

Wall Street Journal Kraliçe Elizabeth ile Prens Charles'a ait taşınmaz varlıkları, uzmanların yorumları eşliğinde mercek altına aldı. İşte dudak uçuklatacak detaylarıyla Kraliyet Ailesi'nin emlak dosyası…

Haberin Devamı

Buckingham Sarayı, Londra, İngiltere

Detaylar: Kraliçe'nin Londra'daki resmi ikametgahı. Kraliçe tarafından kurulan ve saraya halkın ziyaretlerini yöneten Royal Collections Trust'ın (RCT) internet sitesine göre, Buckingham geçmişte bir konaktı. Kral 3'üncü George tarafından 1761'de 27 bin 790 dolara (bugünün parasıyla 6 milyon 60 bin dolar) satın alınan konak, 19'uncu yüzyılda restore edildi ve büyütüldü. Bugünkü alanı 77 bin metrekarenin üzerinde.

İlginç bilgiler: Kraliyet Ailesi'nin resmi internet sitesine göre, sarayda 775 oda, yaklaşık 37 metrelik bir balo salonu ve Londra'nın en büyük özel arka bahçesi bulunuyor.

Haberin Devamı

Değeri: Bir emlak şirketinin bölge direktörü Sophie Durkin'e göre, sarayın değeri 1 milyar 323 milyon doların üstünde.

Sahiplik yapısı: Saray aslında Kraliyet'in malı ve tahtta oturan monarkın kullanımına tahsis edilmiş durumda. Bir değişiklik olmazsa Kraliçe öldükten sonra kullanım hakkı, tahta geçecek olan Prens Charles'ın olacak.

Windsor Kalesi, Berkshire Vilayeti, İngiltere

Detaylar: RCT'ye göre, Fatih William, 1070 yılı civarında Londra'nın hemen batısında keresteden bir kale inşa etti. 12’nci yüzyıl sonlarında Kral 2'nci Henry bu kaleyi yıktırıp yerine taştan bir kale diktirdi. Şu an 1000 odası olan kale 45 bin metrekare alana sahip. Arazinin toplam yüzölçümü ise 53 bin metrekare civarında. Kalenin bahçesi 1820'lerde Kral 4'üncü George tarafından tasarlandı, 1971'de Prens Philip tarafından restore edildi.

Haberin Devamı

Kraliçe devlet yemeklerini ve resepsiyonlarını Windsor Kalesi içindeki St. George Salonu'nda düzenliyor. 1992'de çıkan bir yangında harap olan kale yeniden inşa edildi. Kraliçe Elizabeth adına düzenlenen törenler de yine bu kalede bulunan Garter Taht Odası'nda gerçekleşiyor. Kraliçe Elizabeth'in ve diğer Kraliyet üyelerinin vatandaşlara resmi nişan verme törenleri de Waterloo Odası'nda yapılıyor. Yeşil Oturma Odası ise Prens Harry ile Meghan Markle'ın oğulları Archie'nin vaftiz fotoğraflarının çekildiği yer.

Haberin Devamı

İlginç bilgiler: İkinci Dünya Savaşı sırasında Prenses Elizabeth ve kız kardeşi Prenses Margaret, Windsor'a taşındı. Eski dadıları Marion Crawford'ın kitabında anlattığına göre, kız kardeşler, hava saldırıları esnasında böcek basmış zindanlarda saklanıyordu.

Değeri: Sophie Durkin'e göre, 661 milyon 750 bin dolar.

Sahiplik yapısı: Bu kale de aslında Kraliyet'in malı ve Kraliçe öldükten sonra kullanımı Prens Charles'a geçecek.

Holyroodhouse Sarayı, Edinburgh, İskoçya

Detaylar: Bu saray aslında 1128 civarında kurulmuş bir manastırdı. Saraya dönüştürülme süreci 16'ncı yüzyılın başlarında Kral 4'üncü James döneminde başladı. Kraliyet standartlarına göre küçük denebilecek bu bina, 289 odasıyla 8000 metrekarenin biraz üzerinde bir alana sahip.

İlginç bilgiler: RCT kaynaklarına göre, İskoç Kraliçesi Mary, 1561'de bu saraya taşındı ve dört yıl sonra eşi Darnley Lordu Henry Stewart'ın kıskançlık krizine girerek sekreteri David Rizzio'yu öldürmesine şahit oldu.

Değeri: Edinburgh'un Eski Şehir bölgesinde üç yatak odalı bir apartman dairesi için biçilen en yüksek fiyat 1 milyon 490 bin dolar. Bu daireden hareketle bir metrekare hesabı yaptığımızda, sarayın değeri 72 milyon 300 bin dolar oluyor.

Sahiplik yapısı: Bu da tahtta oturan monarktan monarka geçen bir Kraliyet mülkiyeti. Dolayısıyla Kraliçe Elizabeth'ten sonra Prens Charles'a geçecek.

Hillsborough Kalesi, Kuzey İrlanda

Detaylar: Bu bina aslında bir kale değil, 18'inci yüzyıldan kalma bir konak. 1925'te İngiltere hükümetine 31 bin 771 dolar (bugünün parasıyla 1 milyon 974 bin dolar) karşılığında satılmış. İngiltere'nin siyasi liderlerinin Kuzey İrlanda'da kullanabileceği bir konut ihtiyacını karşılayan binada tahttaki monarkın kullanımına ayrılmış daireler de bulunuyor.

İlginç bilgiler: Hillsborough Kalesi Ronald Reagan'ın önderliğinde İngiltere ile İrlanda arasında 1985'te imzalanan anlaşmaya ev sahipliği yaptı. Bu anlaşma ile barış sürecinde önemli bir aşama kat edildi.

Değeri: Bilinmiyor. İngiltere hükümeti ne mülkün değerini ne de binanın yüzölçümünü açıklıyor.

Sahiplik yapısı: Kale, İngiltere hükümetine ait. Her ne kadar dairelerin bazıları monarkın kullanımına ayrılmış olsa da Kraliyet Ailesi'nin diğer üyeleri de resmi temasları esnasında burada kalıyor.

Balmoral Kalesi ve Mülkü, Aberdeenshire, İskoçya

Detaylar: 1853 yılında Prens Albert, 200 kilometrekareden fazla alanı kaplayan Balmoral Mülkü'nü eşi Kraliçe Victoria'ya hediye aldı. Ardından burada yeni bir kalenin inşaatı başladı. Kalede aile üyeleri ve beraberindekiler için 50 yatak odası bulunuyordu.

İlginç bilgiler: Mülkün sınırları içinde 150 ayrı bina bulunuyor. Bunlardan biri olan Birkhall daha önce Ana Kraliçe'nin yaşadığı evdi. Daha sonra Prens Charles tarafından kullanıldı. Arazide ayrıca Kraliçe Victoria'nın hizmetlilerinden John Brown için yaptırdığı mütevazı ev de bulunuyor. Kraliçe ile Brown'un dostluğu 1997'de "Mrs. Brown" filmine konuk olmuştu.

Değeri: David McClure'a göre, 66 milyon 185 bin dolar civarında.

Sahiplik yapısı: Kraliçe Victoria, Balmoral'ı oğlu Kral 7'nci Edward'a miras bıraktı. O günden bu yana monarktan monarka geçen ev şu an Kraliçe Elizabeth'in özel mülkü.

Sandringham Mülkü, Norfolk Vilayeti, İngiltere

Detaylar: Sandringham Mülkü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, burası 1862 yılında Kraliçe Victoria ve Prens Albert tarafından oğulları Kral 7'nci Edward için kırda kafa dinlenebilecek bir kaçış adresi olarak satın alındı. Mülkün sınırlarında bulunan ev 19'uncü yüzyılın sonlarında yıkılarak yerine daha büyük bir bina inşa edildi. Cambridge Dükü ve Düşesi (ya da hepimizin bildiği isimleriyle Prens William ve Kate Middleton) da Sandringham Mülkü sınırları içinde bulunan Anmer Malikanesi'nde yaşıyor.

İlginç bilgiler: Prenses Diana da Sandringham Mülkü sınırları içinde bulunan ve Spencer ailesine kiralanmış olan Park Evi'nde doğmuştu.

Değeri: David McClure'a göre mülkün değeri 66 milyon 185 bin ile 79 milyon 440 bin dolar arasında değişiyor.

Sahiplik yapısı: Kral 7'nci Edward, bu mülkü oğlu 8'inci Edward'a bıraktı. 8'inci Edward, tahttan çekilince Sandringham'ı erkek kardeşi Kral 6'ncı George, yani Kraliçe Elizabeth'in babası satın aldı. Kraliyet ailesi satış fiyatını asla açıklamadı. Kral, ölünce Sandringham, Kraliçe Elizabeth'e miras kaldı.

Highgrove Evi, Gloucestershire Vilayeti, İngiltere

Detaylar: Prens Charles ve Cornwall Düşesi Camilla'nın kır evi. Prens Charles burayı Prenses Diana'yla evlenmeden 1 yıl önce yani 1980'de Cornwall Dükalığı'nın bir parçası olarak satın aldı. 2005 yılında İngiltere'de kamu harcamalarını denetleyen komite tarafından gerçekleştirilen bir soruşturma sonucu satışın 1 milyon 145 bin dolar (bugünün parasıyla 5 milyon 40 bin dolar) karşılığında gerçekleştiği ortaya çıktı. Bahçe işlerine duyduğu ilgiyle tanınan Prens Charles mülkün 1,5 kilometrekare civarındaki bahçesini elden geçirdi. Ayrıca yine Prens'in girişimiyle mülkün bir kısmı organik tarım arazisine çevrildi. Prens Harry'nin biyografisini yazan Marcia Moody'nin aktardığına göre, evde dokuz yatak odası, sekiz banyo, dört misafir odası ve çocuklarla bakıcılarına ayrılmış özel bir bölüm bulunuyor.

İlginç bilgiler: Mülkün içinde üç büyük fıskiyeli havuz bulunuyor. İçlerine düşecek hayvanlar kendilerini kolayca kurtarabilsin diye havuzlara özel rampalar inşa edilmiş.

Değeri: David McClure'a göre 39 milyon 700 bin dolar civarında.

Sahiplik yapısı: Cornwall Dükalığı, 1337 yılında Kral 3'üncü Edward tarafından kuruldu. Buranın gelirinin yönetimi Galler Prensi'nde. Şu an hem bu unvan hem de Cornwall Dükü unvanı Prens Charles'a ait. Onun arkasından Prens William geliyor.

Clarence Evi, Londra, İngiltere

Detaylar: Clarence Evi, 1825-1827 yılları arasında inşa edilmiş bir konak. Şu an Galler Prensi ile Cornwall Düşesi'nin Londra'daki resmi konutu olarak kullanılıyor.

İlginç bilgiler: Prenses Elizabeth ile Edinburgh Dükü Philip de ilk evlendiklerinde Clarence Evi'nde yaşıyorlardı. Binaya 1947'de taşınan çift, dekorasyonu da düğün hediyeleriyle yaptı. Elizabeth, 1952'de tahta oturana kadar çift bu evde yaşamaya devam etti.

Değeri: Sophie Durkin'e göre 330 milyon 950 bin dolar.

Sahiplik yapısı: Burası da Kraliyet'e ait olan ve kullanım hakkı tahttaki monarkta bulunan binalardan. Prens Charles burada Kraliçe'nin izniyle oturuyor. Charles, kral olduğunda Buckingham Sarayı'na taşınacak ve Clarence Evi'nin kullanım hakkının kime geçeceğine de yine o karar verecek.

Cornwall Dükalığı, Cornwall Vilayeti, İngiltere

Detaylar: Kral 3'üncü Edward'ın, 1337'de, varisi olan oğluna mali bağımsızlık sağlayabilmek için kurduğu dükalık ve buna bağlı olarak gelen Cornwall Dükü unvanı o zamandan beri nesilden nesle tahtın varisine geçiriyor. Buradan elde edilen gelir Prens Charles ve ailesini geçindiriyor. Dükalıkta kilometrelerce genişlikte tarım arazileri, ormanlar, sahiller, konutlar gibi çok sayıda mülk bulunuyor. Highgrove'un yanı sıra Cornwall vilayeti açıklarında bulunan 200 adacıktan oluşan Scilly Adaları'nın önemli bir kısmı da Cornwall Dükalığı'nın bir parçası. Prens Charles bu adalarda çok sayıda kır evine sahip ve sık sık burada tatil yapıyor.

İlginç bilgiler: Dükalıkta çok sayıda harabe durumda kale bulunuyor. Bunlardan biri de 13'üncü yüzyılda inşa edilmiş olan Launceston Kalesi.

Değeri: 2021 yılı raporuna göre, Cornwall Dükalığı'nın net varlıklarının değeri 1 milyar 270 milyon dolar.

Sahiplik yapısı: Prens Charles tahta geçince, Cornwall Dükalığı tahtın sıradaki varisi olan Prens William'a geçecek.

Llwynywermod, Carmarthenshire Vilayeti, Galler

Detaylar: Prens Charles, 18'inci yüzyılda inşa edilmiş olan bu kır evini Mart 2007'de Cornwall Dükalığı aracılığıyla 1 milyon 590 bin dolar karşılığında satın aldı. Küçük arazide tatil amaçlı kiralanabilen iki kır evi bulunuyor.

İlginç bilgiler: Prens William ile Kate Middleton'ın 2011 yılındaki düğünü sırasında Westminster Kilisesi'nin dekorasyonu için kullanılan ağaçlar, bugün Llwynywermod'un bahçesinde yaşamaya devam ediyor.

Değeri: Galler'de faaliyet gösteren bir emlak şirketinin direktörü olan Carol Peette göre, 3 milyon 640 bin dolar civarında.

Sahiplik yapısı: Cornwall Dükalığı'nın bir parçası olduğundan, burası da gelecekte Prens William'ın olacak.

Viscri ve Zalánpatak, Romanya

Detaylar: Prens Charles, kurucusu olduğu hayır kuruluşlarından biri aracılığıyla 2006 yılında Dünya Mirası listesindeki bir köy olan Viscri'de üç yatak odalı, iki banyolu bir kır evi satın aldı. İki yıl sonra aynı hayır kuruluşu bu kez Zalánpatak köyünde bir kır evi aldı. Ormanlarla ve çiçeklerle kaplı çayırlarla çevrili bu ikinci evin beş yatak odası, beş banyosu bulunuyor.

Zalánpatak'taki ev kışları kiraya veriliyor ancak Prens Charles, neredeyse her yaz zamanının bir kısmını burada geçiriyor. Viscri'deki ev ise geleneksel el sanatlarının tanıtımı için kullanılan bir kültür merkezi konumunda.

İlginç bilgiler: Prens Charles, 2011 yılında yayınlanan "Wild Carpathia" (Vahşi Karpatlar) isimli belgeselde, kurgu karakter Drakula'ya ilham olan Kazıklı Voyvoda 3'üncü Vladimir'le bir kan bağı olabileceğini iddia etmişti.

Değeri: Clarence House bu evlerin değerini hiçbir zaman açıklamadı. Şu anki değerleri de bilinmiyor.

Sahiplik yapısı: Bilinmiyor.

The Wall Street Journal'da yayımlanan "The Billion-Dollar Property Portfolios of Queen Elizabeth and Prince Charles" başlıklı haberden derlenmiştir.