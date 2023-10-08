Prens oğlunun ihanetini unutmaya hazır... Kraliçeye 'canavar' demenin cezasını ise çoktan kesti!

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39 yaşındaki Prens Harry ve 42 yaşındaki eşi Meghan Markle'ın 2020'de kraliyet görevlerinden çekilme kararlarından bu yana yaptıkları yorumlarla birlikte aile içinde büyük gerginliklere yol açtılar. İkili röportajlarında, haklarında çekilen belgeselde ve hatta Harry'nin anı kitabı Spare'in sayfalarında kraliyet ailesini birçok kez eleştirdi.





ÜLKEYİ TERK ETTİLER, ÜÇ YILDIR AİLE HAKKINDA KONUŞMAKTAN VAZGEÇMEDİLER

Bu eleştiriler çoğu zaman eleştiri sınırlarını aştı ve ailenin en üst düzey üyelerine yönelik akıl almaz suçlamaları da gündeme getirdi. Prens Harry, geçen ocak ayında yayınlanan anı kitabı Spare'de Kral Charles, Kraliçe Camilla, Prens William ve Kate Middleton'ı hedef aldı. Ailenin tüm üyelerinin kendilerine açıkça ırkçılık ve ayrımcılık yaptığını savundu.

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Kraliyet yazarı Duncan Larcombe, Sun gazetesine verdiği demeçte 74 yaşındaki Kral Charles'ın küs olduğu oğlu Prens Harry ile uzlaşmaya açık olduğunu ancak onun "ihanetini" hâlâ affetmediğini söyledi. Haberde, geçen ay Balmoral Şatosu'nda babasıyla birlikte kalma teklifi reddedilen Prens Harry ile Kral Charles'ın artık sadece saray danışmanları aracılığıyla iletişim kuracağı iddia edildi.

ONLARA SIRTINI DÖNMENİN CEZASI AĞIR OLDU: BABASIYLA KONUŞMAK İÇİN BİRİLERİNDEN İZİN ALMAK ZORUNDA

Duncan şöyle dedi: "Görünen o ki Kral Charles'ın Harry'ye yaklaşımı her zamanki gibi 'beni görmek istiyorsan randevu alman gerekir' şeklinde". Yani Prens Harry'nin Kral Charles'la konuşmak için artık "çemberlerden atlaması" gerekiyor.

Kraliyet uzmanlarına göre Charles’ın bu çok soğuk tavrının ona sırtını dönen ve ihanet eden oğlunu kurnazca cezalandırmasının bir yolu. Ve tüm bu öfkenin ardında da aslında kraliyet ailesi hakkında bugüne kadar hiç duyulmamış şeyler söyleyen Harry’nin yaptığı tek bir şey var…

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ÜVEY ANNESİNE BAŞ KÖTÜ VE CANAVAR DEMİŞTİ

Duncan, Kral Charles'ın, 76 yaşındaki eşi Kraliçe Camilla'nın Spare adlı anı kitabında temsil ediliş biçiminden rahatsız olduğunu öne sürdü. Prens Harry, anı kitabında bir noktada "hikâyenin baş kötüsü" olarak anılan Camilla hakkında son derece incitici sözler sarf etmişti.





"HER ŞEYİ AFFEDERİM AMA KARIMA YAPILANI ASLA!"

Kral Charles’ın gençlik yıllarından beri vazgeçmediği, ona olan aşkı uğruna Diana’yla evliliğini bitirdiği ve her şeye rağmen en sonunda evlendiği ve kraliçesi yaptığı Camilla konusundaki hassasiyeti çok büyük. Yorumcular ise üvey annesini kitabında bir “canavar” olarak tasvir etmiş olan Harry için aslında Charles’ın hâlâ ilişki kurmak konusunda tüm kapıları kapatmamış olması dikkat çekici olarak anılıyor.

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Kral Charles annesi Elizabeth’in ölümünün ardından tahta ilk çıktığında Prens Harry ve Meghan'a olan sevgisini dile getirmişti. Oğlu ve gelinine Amerika’da kurdukları yeni hayat için şans ve iyi dileklerini ileten Charles’ın onlara barışmak için zeytin dalı uzattığı yorumları yapıldı. Ancak Harry, ilerleyen aylarda yaptığı açıklamalar ve yazdığı kitapla bu zeytin dalını kırdı…





BABASININ UZATTIĞI ZEYTİN DALINI KIRDI... YETMEDİ ONUNLA KRALA VURDU!

Duncan, bunu “Prens Harry zeytin dalını aldı, ikiye böldü ve sonra da onunla babasına vurdu" diyerek tarif etti. Kral Charles, bu ihanete ceza olarak oğlunun kendisiyle görüşmesine engel koydu. Ancak yine de bir yandan affedici bir tavır sergileyerek iletişim kanallarını açık tutmaya devam etti.